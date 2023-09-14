ЕС подтвердил снятие санкций с главы группы ЕСН Григория Березкина

ЕС подтвердил снятие санкций с главы группы ЕСН Григория БерезкинаИз санкционного списка также исключили еще троих россиян: двоих бизнесменов и погибшего Героя России
Евросоюз опубликовал имена четырех россиян, в отношении которых не были продлены санкции ЕС. Из опубликованного журнала следует, что санкции сняты с владельца группы ЕСН Григория Березкина, бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина, совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова, а также с российского полковника Георгия Шуваева – Героя России, который погиб в зоне специальной военной операции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил журналистам, что российские власти не понимают логику самих санкций. «Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются за 12 сребренников вывести себя из-под санкций. Это предатели», – заявил он в ходе брифинга.
По словам Пескова, есть и те предприниматели, которые планомерно и методично отстаивают свои интересы в судебном порядке, и к этому в Кремле относятся с уважением. «Но главное в этой истории то, что санкции против всех предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы нашего бизнеса являются действиями, которые противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству стран», – резюмировал пресс-секретарь президента.
Совет ЕС, равно как и другие органы Евросоюза – это огромная бюрократическая «машина», которая допускает ошибки и в состоянии их исправлять, считает юрист Forward Legal Олесь Груздев. По его словам, текущая ситуация снятия санкций с бизнесменов – это не более чем разовая акция, и никак не массовое явление.
«Тому нет ни политических, ни юридических предпосылок. Вероятнее всего, совет ЕС действительно посчитал ошибочным включение бизнесменов. Вполне возможно, что совет ЕС счел нежелательным свое поражение в суде ЕС. Поэтому он добровольно их исключил», – заявил Груздев.
Юрист также отметил, что формально для оспаривания европейских санкций заявитель обязан доказать несоблюдение процедуры. Соответственно, поясняет юрист, заявитель должен обосновать, что при включении его в санкционные списки совет ЕС не представил доказательств и обоснования для введения в отношении лица санкций.
При этом эксперт допускает, что судебное оспаривание санкций не гарантирует то, что совет ЕС не наложит их повторно.
Его коллега, управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова указала, что считать лазейкой несколько случаев также недопустимо, поскольку необходимо детально анализировать обстоятельства каждого отдельного дела. Юрист пояснила на примере Шульгина. «Был оспорен его статус в документах ЕС как "ведущего бизнесмена". Но не стоит забывать, что Шульгин покинул Ozon, возможно, именно это и послужило причиной снятия санкций. Даже из одного приведенного примера видна индивидуальность каждого случая», – сказала она.
По словам Зыковой, ограничительные меры, по общему правилу, налагаются на лиц, вовлеченных в экономические секторы, обеспечивающие существенный источник доходов государства – конкретные критерии в ЕС, кто подпадает под это основание, не закреплены.
О решении отменить санкции в отношении четверых российских граждан совет ЕС объявил днем ранее, 13 сентября, не уточняя имен. О том, что из списка ограничений могут убрать Шульгина, Березкина, Ахмедова и Шуваева, сообщало агентство Reuters со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.
«Ведомости» писали, что 6 сентября суд Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге постановил отменить санкции в отношении Шульгина. Решение вступит в силу только по истечении срока подачи апелляции советом ЕС в два месяца и 10 дней.
Ахмедов, Березкин и Шульгин попали в санкционный список 8 апреля 2022 г. В отношении экс-гендиректора маркетплейса санкции были введены в связи с тем, что 24 февраля 2022 г., в день начала военной операции на Украине, Шульгин присутствовал на встрече российских крупных бизнесменов с президентом России Владимиром Путиным. По мнению властей ЕС, присутствие Шульгина на данной встрече означало поддержку политики России в отношении Украины.
Ограничения в отношении Шуваева ввели уже после его смерти. Военный погиб в Харьковской области при исполнении служебных обязанностей в зоне спецоперации 1 октября 2022 г.
6 сентября суд Евросоюза в Люксембурге отклонил иски российского предпринимателя, бывшего контролирующего акционера Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна, которые оспаривали санкции ЕС. Иски в Европейский суд юстиции из-за санкций ЕС подали также бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман и др. По данным Bild на декабрь 2022 г., более 60 предпринимателей и компаний из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции, чтобы оспорить включение в санкционный список ЕС. По сведениям Bloomberg на 6 сентября, ЕС ввел санкции в отношении около 1800 человек и организаций.