ЕС подтвердил снятие санкций с главы группы ЕСН Григория Березкина

По словам Пескова, есть и те предприниматели, которые планомерно и методично отстаивают свои интересы в судебном порядке, и к этому в Кремле относятся с уважением. «Но главное в этой истории то, что санкции против всех предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы нашего бизнеса являются действиями, которые противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству стран», – резюмировал пресс-секретарь президента.