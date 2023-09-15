Парламентские партии вряд ли обжалуют результаты региональных выборов

Минченко считает, что ключевая тема перед запланированными на март 2024 г. президентскими выборами – это легитимность политического процесса. «Тем более что даже там, где оппозиция расстроена, у них у всех есть какие-то утешительные призы, есть свои достижения. У тех же самых коммунистов в целом результат упал, есть проблемные регионы, но тем не менее они сохранили [губернаторов Андрея] Клычкова и [Валентина] Коновалова [в Орловской области и Хакасии соответственно]. ЛДПР вообще довольна. «Справедливая Россия» – сами виноваты, думаю, они это прекрасно понимают. У «Новых людей» есть точки прорыва вроде Якутии. Все понимают, что ключевая кампания – это кампания по выборам президента», – сказал он.