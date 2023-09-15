Парламентские партии вряд ли обжалуют результаты региональных выборов

Парламентские партии вряд ли обжалуют результаты региональных выборовНедовольство их результатом выражали только в КПРФ и «Новых людях»
Новые люди» планируют обжаловать итоги региональных выборов, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. Конкретные регионы и избирательные кампании, где есть претензии к ходу голосования, он назвать пока отказался.
Кандидаты «Новых людей» прошли в восемь заксобраний (из 21, куда выбирали депутатов), причем возглавляемый экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой список партии на выборах в парламент Якутии занял 2-е место (14,17%) после «Единой России» (54,36%). Вместе с тем вопросы к итогам голосования возникли у кандидата «Новых людей» в заксобрание Забайкальского края Виталия Жукова. В беседе с местными СМИ он назвал результаты «нереальными» (партия набрала 4,12% голосов по спискам и не выиграла ни в одном одномандатном округе).
Собеседник «Ведомостей» в партии «Новые люди» сказал, что в центральном аппарате мыслей обжаловать итоги голосования нет, «только если на местах кто-то захочет». «Но и в этом случае сначала они с московским руководством партии должны это согласовать. В целом партию результат устроил, и раскачивать лодку они очень навряд ли захотят», – добавил он.
Юристы КПРФ (прошла в 20 заксов) написали несколько жалоб на ход голосования в ряде регионов, сообщил «Ведомостям» представитель компартии, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков. «По отдельным регионам, по отдельным избирательным участкам жалобы уже подготовлены. Юристы сделали, теперь должны политики посмотреть», – пояснил он.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов уточнил «Ведомостям», что поступили предложения о непризнании выборов «от широкого спектра» региональных отделений – «от Амура до Ростова, от Ульяновска до Воронежа». «Также от руководства партии звучал Алтайский край (там кандидат в губернаторы не прошел муниципальный фильтр. – «Ведомости»)», – пояснил он. По словам Обухова, все эти предложения будут рассмотрены на президиуме ЦК на следующей неделе.
Пресс-секретарь КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко сказал «Ведомостям», что решение, обжаловать результаты выборов или нет, будет принято на заседании президиума ЦК КПРФ 19 сентября.
В пресс-службах ЛДПР (19 заксов) и «Справедливой России – За правду» (13 заксов) «Ведомостям» сообщили, что партии не будут обжаловать итоги региональных выборов.
«По нашим жалобам уже есть решения комиссий или решения судов. Новых процессов не инициировали, так как перспективы пересмотра результата нет (незначительные нарушения или слабая доказательная база). Отменили в нескольких случаях результаты голосования вне помещения, защитили наших кандидатов от попыток оппонентов их снять», – рассказал пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на пресс-конференции 11 сентября заявлял, что, несмотря на все имеющиеся проблемы и нарушения, партия признает результаты выборов во всех регионах.
Политологи Михаил Виноградов и Евгений Минченко считают, что на федеральный уровень проблемы этих выборов подниматься не будут. «Была серия региональных заявлений – ЛДПР в Забайкалье (депутат заксобрания Дмитрий Тюрюханов назвал прошедшие выборы «самыми гнусными и грязными» в истории региона. – «Ведомости») и КПРФ в Ульяновске (бюро обкома сообщило, что не признает результаты. – «Ведомости»), плюс комментарии [кандидата в мэры Москвы от «Новых людей» Владислава] Даванкова по ДЭГу. То есть партии показали, что не бездействовали и реагировали, но без попыток быть заподозренными в нелояльности системе подсчета голосов», – сказал Виноградов.
Впрочем, и депутат Госдумы, первый секретарь обкома КПРФ в Ульяновске Алексей Куринный заявил, что результаты партия не признала. Но «обжаловать [их] в судебном порядке бесполезно, уже пробовали», добавил он.
Минченко считает, что ключевая тема перед запланированными на март 2024 г. президентскими выборами – это легитимность политического процесса. «Тем более что даже там, где оппозиция расстроена, у них у всех есть какие-то утешительные призы, есть свои достижения. У тех же самых коммунистов в целом результат упал, есть проблемные регионы, но тем не менее они сохранили [губернаторов Андрея] Клычкова и [Валентина] Коновалова [в Орловской области и Хакасии соответственно]. ЛДПР вообще довольна. «Справедливая Россия» – сами виноваты, думаю, они это прекрасно понимают. У «Новых людей» есть точки прорыва вроде Якутии. Все понимают, что ключевая кампания – это кампания по выборам президента», – сказал он.
С начала избирательной кампании Центризбирком России получил 2362 письменных обращения, включая 580 – о нарушениях в дни голосования, заявляла 13 сентября глава комиссии Элла Памфилова. По ее словам, 24 обращения из них касались принуждения к голосованию, еще четыре – жалобы о принуждении к голосованию за определенного кандидата. «Большая часть из этих обращений из Ивановской области <...> 102 обращения. При этом из этих 102 обращений 95 написал один человек, т. е. один заявитель, он представляет КПРФ <...> Они [обращения] представляли собой фотографии низкого качества обращений и жалоб, поданных в УИК различными представителями КПРФ в Ивановской области», – сказала Памфилова. По словам Памфиловой, 100 письменных обращений пришло из Москвы, 62 – из Волгоградской области, 54 – из Московской, 50 – из Ростовской.