«Единая Россия» получила на 1 млн голосов больше, чем пять лет назад

«Единая Россия» получила на 1 млн голосов больше, чем пять лет назадВ партии не допустили повторения трудных выборов 2018 года
На выборах в заксобрания 16 регионов «Единая Россия» набрала 4 678 843 голоса, что на 936 466 больше, чем в тех же субъектах в 2018 г. Это голоса, отданные за партсписки во всех регионах, кроме четырех новых, – там выборы по российским законам пять лет назад не проводились. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, рассказывая об итогах голосования утром 11 сентября, заявил, что везде партия улучшила результаты по сравнению с 2018 г.
Партия власти значительно улучшила свои позиции везде, кроме Калмыкии, где набрала 64,17%, несколько меньше, чем пять лет назад, как в процентном соотношении, так и в абсолютных цифрах. Партию власти на выборах 10 сентября поддержали 54 064 избирателя, что на 22 912 голосов меньше, чем в 2018 г., когда ЕР набрала 68,58% голосов. Но единороссы не потеряли контроль за парламентом.
Перед этими выборами в Калмыкии по инициативе нового главы республики Бату Хасикова («Единая Россия») была изменена система выборов в хурал: от пропорционального порядка формирования парламента (все 27 депутатов избирались по партийным спискам) перешли к смешанному, когда осталось только 10 списочников, а другие 17 депутатов баллотировались в одномандатных округах. 31 марта «Ведомости» писали, что республиканский избирком принял так называемую лепестковую нарезку округов, когда городские муниципалитеты соединяют с сельскими, а районы или их части – друг с другом, чтобы снизить их протестный потенциал. «Результат в Калмыкии, думаю, в пределах нормы, учитывая, что там достаточно серьезная внутренняя оппозиция у главы региона Бату Хасикова. Учитывая весь набор вводных, Хасиков неплохо справился», – говорит политолог Евгений Минченко.
Кандидаты от «Единой России» одержали победу во всех одномандатных округах, и партия власти получает 24 депутатских кресла. «В предыдущем созыве у «Единой России» был 21 мандат. Если смотреть под таким углом, то это, конечно же, кажется очень хорошим результатом для партии власти в республике. При этом представительство партий в новом созыве увеличится. Если до ЕДГ-2023 в хурале заседало четыре коммуниста и два справоросса, то теперь будет по одному депутату от «Справедливой России – За правду», КПРФ и «Новых людей»», – сказал «Ведомостям» политолог, эксперт КГ «Полилог» Александр Хазариди.
Особенностью прошедших региональных выборов стали высокие результаты «Единой России» в регионах, которые традиционно считались для нее проблемными. Например, на выборах депутатов заксобрания Забайкальского края «Единая Россия» набрала более чем вдвое больше голосов – 116 776, чем пять лет назад (49 663). В 2018 г. результат партии власти в Забайкалье (28,3%) был вторым с конца после Хакасии (25,46%), теперь она набрала 56,94% голосов. В Иркутской области, где на выборах в заксобрание в 2018 г. партия уступила лидерство КПРФ, набрав 27,83% голосов, спустя пять лет партия власти получила значительно больше голосов: 242 261 против 136 704.
Достичь высоких результатов в Иркутской области «Единой России» удалось благодаря высокому рейтингу губернатора Игоря Кобзева, который возглавляет региональное отделение партии власти и был первым номером в списке на выборах в заксобрание, считает Минченко. «В Забайкалье отстроили административную машину, чего при предыдущих губернаторах не было», – говорит он.
Также за «Единую Россию» проголосовало намного больше избирателей, чем в 2018 г., в Ивановской (170 779 против 90 610) и Смоленской (138 965 против 66 135) областях. В этих регионах параллельно с депутатами заксобраний выбирали губернаторов: Станислав Воскресенский переизбрался на второй срок в Ивановской области, а экс-директор департамента регионального развития правительства России Василий Анохин избавился от приставки «врио» в Смоленской области. Оба были выдвинуты «Единой Россией». Врио губернатора Смоленской области создал в регионе «атмосферу надежды» после ухода не очень популярного губернатора Алексея Островского (от ЛПДР), говорит Минченко.
Почти на 7000 голосов больше, чем в 2018 г., «Единая Россия» набрала на выборах в парламент Якутии – 170 832 (54,36%). Стоит отметить, что второе место здесь заняли «Новые люди», список которых возглавляла экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Это лучший результат «Новых людей» на выборах в заксобрания в России за время существования партии (с 2020 г.).
По выборам уровня законодательных собраний и административных центров мы взяли более 80% мандатов. 11 сентября 2023 г.
В Якутии, где есть запрос на новое, сработал электоральный «паровоз» в лице Авксентьевой, считает политолог Константин Калачев. «Ранее успеха в регионе добивались КПРФ, «Справедливая Россия», но люди в них разочаровались, устали от них и их лидеров. Люди голосовали за ту партию, которая выглядит наиболее активной, яркой, оппозиционной», – сказал он «Ведомостям». По мнению эксперта, Авксентьева «очень хорошо использовала тему контрпозиционирования, в том числе заявляла, что, если вы проголосуете за «Новых людей», следующим главой Якутии будет кандидат от «Новых людей». «Она аккумулировала протестные голоса», – заключил политолог.
Рост общего числа голосов за списки «Единой России» в этом электоральном цикле экспертов не удивляет. 2018 год был наиболее сложным для «Единой России». «Это был год пенсионной реформы, пиковый для оппозиции год», – считает политолог Александр Кынев.
Политолог Константин Костин связывает улучшение позиций «Единой России» с тем, что избиратели видят в ее поддержке сохранение стабильности. «Фактор новой нормальности и фактор отложенного выбора, безусловно, работают на власть, на партию власти, на выдвигаемых властью [сейчас] кандидатов», – говорит он.
Поэтому, отмечает Костин, и в 2024 г. кампания «будет плебисцитарной». Решение по схеме выдвижения кандидата в президенты «будет приниматься в более сложной системе координат», говорит директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский, и учитываться будет не только электоральная поддержка партии.