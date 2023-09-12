«Единая Россия» получила на 1 млн голосов больше, чем пять лет назад

Кандидаты от «Единой России» одержали победу во всех одномандатных округах, и партия власти получает 24 депутатских кресла. «В предыдущем созыве у «Единой России» был 21 мандат. Если смотреть под таким углом, то это, конечно же, кажется очень хорошим результатом для партии власти в республике. При этом представительство партий в новом созыве увеличится. Если до ЕДГ-2023 в хурале заседало четыре коммуниста и два справоросса, то теперь будет по одному депутату от «Справедливой России – За правду», КПРФ и «Новых людей»», – сказал «Ведомостям» политолог, эксперт КГ «Полилог» Александр Хазариди.