Чем закончилась последняя кампания перед президентскими выборами 2024 года

Именно на выборах в регионах и на местном уровне происходит «битва технологий и технологов», говорит Захаров, поскольку в глубинке пресловутый админресурс – это зачастую авторитет главы района или города, и не везде он велик (потому что главы в основном не выбираются, а назначаются), и не всегда его удается конвертировать в электоральные показатели. Кроме того, с каждыми выборами возрастает роль «партизанских интернет-технологий» (чаты в мессенджерах, целевая реклама в соцсетях), в которых кандидаты вполне могут конкурировать с крупными партиями и кандидатами «с ресурсом», говорит Захаров.