Чем закончилась последняя кампания перед президентскими выборами 2024 года

Чем закончилась последняя кампания перед президентскими выборами 2024 годаГубернаторы и врио выиграли во всех регионах, где проходили выборы глав субъектов РФ
Бюро высшего совета «Единой России» во главе с Борисом Грызловым и президиум генсовета во главе с Андреем Турчаком, а также председатель партии Дмитрий Медведев 14 сентября подведут итоги региональных выборов, последних перед президентской кампанией 2024 г. Судя по предварительным итогам голосования, губернаторы, представляющие «Единую Россию», выиграли выборы. От партии власти на этот раз было выдвинуто четыре новых врио и 15 губернаторов.
Еще в двух регионах избраны кандидаты-коммунисты – член президиума ЦК КПРФ Андрей Клычков, который руководит Орловской областью, родиной Геннадия Зюганова, и член ЦК КПРФ Валентин Коновалов, глава Хакасии. Впрочем, вряд ли единороссы запишут их победу себе в минус, ведь представителей партии власти не было в бюллетене на губернаторских выборах в этих регионах.
Против Клычкова, который стал врио губернатора в 2017 г. и пошел на выборы в 2018 г., второй раз подряд «Единая Россия» не выдвигает кандидатов. Сотрудник «Правды Хакасии» Коновалов, едва возглавивший реском КПРФ, в 2018 г. победил отчасти случайно. В этом году на конкурентные выборы против Коновалова пошел депутат Госдумы, одномандатник Сергей Сокол. Источники «Ведомостей» говорили, что рейтинги единоросса открывают возможности как минимум второго тура в Хакасии. Но в начале сентября он снялся с предвыборной гонки, объяснив это состоянием здоровья. По сути, это была единственная кампания, вокруг которой к началу сентября оставалась интрига.
«Сокол выдвигался, чтобы победить, – утверждает политолог-регионалист Виталий Иванов. – Это не было экспериментом [по проведению конкурентных губернаторских выборов в 2023 г.]». Шансы на успех были, говорит он, «но реализовать их помешала болезнь». К тому же, полагает политолог, сохранение Сокола в регионе позволит ему претендовать на кресло главы республики в дальнейшем. Хотя выборы в целом прошли «при пониженной конкурентности», что объяснимо проведением военной операции на Украине, резюмирует Иванов. Среди особенностей кампании эксперты отмечали небольшое количество агитации основных кандидатов в губернаторы.
Выборы 2023 г. сильно отличаются в зависимости от их уровня, отмечает политтехнолог Олег Захаров.
В губернаторских кампаниях шел «конкурс процентов», а в победе фаворитов в первом туре особых сомнений не было, говорит он. А вот выборы региональных парламентов (прошли в 20 субъектах) и результаты местных кампаний могут принести неожиданности, считает Захаров. К примеру, результаты «Яблока» в Великом Новгороде, если они будут значительными, могут дать повод задуматься, не слишком ли сейчас поредел «либеральный фланг», рассуждает он.
Именно на выборах в регионах и на местном уровне происходит «битва технологий и технологов», говорит Захаров, поскольку в глубинке пресловутый админресурс – это зачастую авторитет главы района или города, и не везде он велик (потому что главы в основном не выбираются, а назначаются), и не всегда его удается конвертировать в электоральные показатели. Кроме того, с каждыми выборами возрастает роль «партизанских интернет-технологий» (чаты в мессенджерах, целевая реклама в соцсетях), в которых кандидаты вполне могут конкурировать с крупными партиями и кандидатами «с ресурсом», говорит Захаров.
После подведения итогов региональных выборов власти активно начнут готовиться к федеральным – президентским выборам. Ранее руководство внутриполитического блока Кремля уже рассказывало профильным вице-губернаторам, что предстоящая кампания будет, по сути, «референдумного типа» (см. «Ведомости» от 3 апреля). Выборы строятся на трех тезисах: «было – стало – будет» (гордость, уверенность, надежда).
Во время региональной кампании консультации ответственных за политику региональных чиновников были поставлены «на паузу», утверждают источники «Ведомостей». Хотя некоторые разъяснения по идеологии до регионов все же доносили.
К примеру, летом было предложено думать над централизованным механизмом распространения информации в рамках кампании. А в ходе работы с концепцией «было – стало – будет», отмечает один из собеседников «Ведомостей», рекомендовали делать акцент на последнее слово – это должно напоминать людям о перспективах, которые ждут страну. По его словам, обсуждается также создание в регионах контент-центров, которые будут заниматься продюсированием позитивной повестки в местных сообществах, чтобы донести до людей основные идеи кампании.