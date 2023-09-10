Валентин Коновалов сохранит за собой пост губернатора Хакасии

Валентин Коновалов сохранит за собой пост губернатора ХакасииВторой срок коммуниста будет непростым
В России завершились выборы глав и депутатов законодательных собраний регионов, проходившие с 8 по 10 сентября в 85 регионах. Действующий губернатор Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) по итогам обработки 52,77% протоколов выигрывает выборы главы региона с результатом 63,05% голосов, передает корреспондент «Ведомостей» из информцентра ЦИК. На втором месте расположился кандидат от ЛДПР Михаил Молчанов – 14,3%. Третье место занимает Владимир Грудинин («Коммунисты России») – 12,3%.
КПРФ также имеет шансы сохранить позиции в верховном совете республики: после обработки более 43% протоколов они лидируют и набирают 38,3% голосов. За ними следует «Единая Россия» – 37%, на третьем месте с большим отрывом находится ЛДПР – 7,3%. Пятерку партий замыкают «Новые люди» – 4,5% и «Партия пенсионеров» – 3%. Впрочем, результаты выборов по одномандатным округам еще неизвестны.
Парламент республики состоит из 50 человек. Часть депутатов избирается по партийным спискам, часть – по округам. На выборах в верховный совет республики в 2018 г. «Единая Россия» получила 17 мандатов, КПРФ – 16, ЛДПР – девять, «Справедливая Россия – За правду» и «Коммунисты России» – по два, по одному мандату было у «Патриотов России» и Партии пенсионеров, также были два самовыдвиженца. В выборах 2023 г. участвовали девять партий: кроме пяти парламентских, еще «Коммунисты России», «Родина», «Парзас». Список коммунистов возглавлял Коновалов, единороссов депутат Госдумы Сергей Сокол. 2 сентября он снялся с выборов главы республики. 1 сентября он приехал в Москву, провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, а также курирующим в правительстве Сибирь вице-премьером Викторией Абрамченко, а затем оказался в больнице.
До снятия кандидатуры Соколова все эксперты в ходе региональной избирательной кампании 2023 г. называли выборы в Хакасии «остроконкурентными». В ФоРГО, к примеру, как писали «Ведомости» 31 августа, говорили о вероятности второго тура (считается, что при повторном голосовании действующим руководителям региона всегда сложнее избраться), а близкие к администрации президента собеседники полагали, что глава может победить и в первом туре.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что пока преждевременно говорить о расстановке сил в регионе и возможной оппозиционности парламента губернатору. «У центра пока нет однозначного отношения к новому сроку Коновалова – слишком велики были ожидания его замены», – отметил эксперт. «Региональные парламенты в России все же слабые игроки для того, чтобы играть самостоятельную роль и быть субъектами», – заключил он.
Коновалова ждет непростой второй срок на посту губернатора Хакасии, указывает политолог Ростислав Туровский. При этом и на него, и на КПРФ ложится еще больше ответственности. «За каждый промах и даже без него Коновалова будут критиковать, периодически будет подниматься вопрос о его отставке. И главный вопрос здесь федеральный: Коновалов уязвим», – заключил он.
В подготовке материала принял участие Александр Тихонов