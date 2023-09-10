Валентин Коновалов сохранит за собой пост губернатора Хакасии

Парламент республики состоит из 50 человек. Часть депутатов избирается по партийным спискам, часть – по округам. На выборах в верховный совет республики в 2018 г. «Единая Россия» получила 17 мандатов, КПРФ – 16, ЛДПР – девять, «Справедливая Россия – За правду» и «Коммунисты России» – по два, по одному мандату было у «Патриотов России» и Партии пенсионеров, также были два самовыдвиженца. В выборах 2023 г. участвовали девять партий: кроме пяти парламентских, еще «Коммунисты России», «Родина», «Парзас». Список коммунистов возглавлял Коновалов, единороссов депутат Госдумы Сергей Сокол. 2 сентября он снялся с выборов главы республики. 1 сентября он приехал в Москву, провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, а также курирующим в правительстве Сибирь вице-премьером Викторией Абрамченко, а затем оказался в больнице.