Вячеслав Никонов покинет пост председателя правления фонда «Русский мир»

А фонд ждет перезагрузка, считает источник. В России много разрозненных институтов общественной дипломатии и все занимаются этим делом в меру своего понимания, говорит он. Возможно, стоит ожидать некое перераспределение полномочий между институтами «мягкой силы», которое сделает их работу более эффективной, добавляет собеседник.