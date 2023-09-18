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Вячеслав Никонов покинет пост председателя правления фонда «Русский мир»

Его место займет сотрудник МИД Александр Алимов
Дарья Снегова
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов займет пост председателя правления фонда «Русский мир», следует из указа президента России Владимира Путина. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Фонд «Русский мир» — российская общественная организация, занимающаяся популяризацией русского языка и культуры, а также поддержкой программ изучения русского языка в различных странах мира. Учредители Фонда – МИД РФ и Минобрнауки РФ. Фонд находится под международными санкциями Евросоюза, Украины, Канады и Швейцарии.

Алимов займет в общественной организации место первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова. Никонов был председателем правления фонда с 2012 г.

Никонов, внук министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, достаточно часто выступает с трибуны Госдумы на пятиминутках, оценивает действия недружественных стран, отметил собеседник «Ведомостей» в аппарате Госдумы. Но фонду, который отвечает за «мягкую силу» России за рубежом, вероятно, понадобилась «свежая кровь», рассуждает он.

А фонд ждет перезагрузка, считает источник. В России много разрозненных институтов общественной дипломатии и все занимаются этим делом в меру своего понимания, говорит он. Возможно, стоит ожидать некое перераспределение полномочий между институтами «мягкой силы», которое сделает их работу более эффективной, добавляет собеседник.

«Ведомости» направили запрос Никонову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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