Вячеслав Никонов покинет пост председателя правления фонда «Русский мир»Его место займет сотрудник МИД Александр Алимов
Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов займет пост председателя правления фонда «Русский мир», следует из указа президента России Владимира Путина. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Фонд «Русский мир» — российская общественная организация, занимающаяся популяризацией русского языка и культуры, а также поддержкой программ изучения русского языка в различных странах мира. Учредители Фонда – МИД РФ и Минобрнауки РФ. Фонд находится под международными санкциями Евросоюза, Украины, Канады и Швейцарии.
Алимов займет в общественной организации место первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова. Никонов был председателем правления фонда с 2012 г.
Никонов, внук министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, достаточно часто выступает с трибуны Госдумы на пятиминутках, оценивает действия недружественных стран, отметил собеседник «Ведомостей» в аппарате Госдумы. Но фонду, который отвечает за «мягкую силу» России за рубежом, вероятно, понадобилась «свежая кровь», рассуждает он.
А фонд ждет перезагрузка, считает источник. В России много разрозненных институтов общественной дипломатии и все занимаются этим делом в меру своего понимания, говорит он. Возможно, стоит ожидать некое перераспределение полномочий между институтами «мягкой силы», которое сделает их работу более эффективной, добавляет собеседник.
«Ведомости» направили запрос Никонову.