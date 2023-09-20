Эксперты «Полилога» проанализировали итоги прошедших губернаторских кампаний

Эксперты «Полилога» проанализировали итоги прошедших губернаторских кампанийКонкуренция за пять лет снизилась, выросла явка и результаты кандидатов от «Единой России»
Эксперты компании «Полилог» в своем докладе «Губернаторы и день голосования. Тренды, результаты, особенности кампаний 2023 г.» («Ведомости» с ним ознакомились) проанализировали ход выборов 2023 г. Они пришли к выводу, что конкурентность кампаний снизилась по сравнению с 2018 г. В докладе это связывается с консолидацией вокруг власти в период военной операции. Это, в свою очередь, привело к снижению поддержки оппозиции.
2023 год интересен не только большим числом проводивших выборы регионов, но и тем, что это первая крупная кампания в период военной операции. В ходе ее участники выборов столкнулись с необходимостью совмещать федеральную повестку, связанную со спецоперацией и геополитическим давлением, с требованием генерировать позитивные инфоповоды, отмечается в докладе.
Для оценки уровня конкурентности выборов в «Полилоге» разработали методологию, в которой учитывалось несколько переменных: явка, число кандидатов в бюллетене, число кандидатов, получивших 5–10% и более 10% голосов, процент голосов ближайшего к лидеру кандидата № 2. В итоге эксперты «Полилога» указывают, что средняя конкурентность губернаторских выборов снизилась в этом году.
В 2018 г. рассчитанный по методике «Полилога» средний балл всех губернаторских кампаний составлял 10, в 2023 г. – семь. Количество кандидатов, участвовавших в выборах глав регионов, снизилось с 95 в 2018 г. до 89 в 2023 г. Снизилось количество кандидатов, набравших 5% и более: в 2018 г. таких было 47 (из них 24 с результатом выше 10%), в 2023 г. – 38 (с результатом выше 10% – лишь восемь). Средний результат 2-го места в 2023 г. снизился до 9% голосов, в 2018 г. он был на уровне 15,6%.
Эксперты не заметили регионов, где выборы были бы высококонкурентными. При этом в отношении выборов в Хакасии в 2023 г., как и в Приморье в 2018 г., в докладе есть оговорка: в ходе кампании изменился избирательный бюллетень.
«Хакасия с наиболее высокой долей вероятности стала бы регионом с самой конкурентной кампанией в 2023 г., если бы не снятие Сергея Сокола от «Единой России» с выборов. В докладе учитывался конечный вариант бюллетеня, который избиратели в республике по факту получили на участках», – говорит один из авторов доклада, заместитель гендиректора «Полилога» по политическим проектам Никита Сетов.
Избрались все главы и врио глав регионов, констатируют в «Полилоге», средний уровень их поддержки – 78,2%. Самый высокий результат принадлежит Василию Анохину (Смоленская обл., «Единая Россия») – 86,62%, а самый низкий процент голосов у Валентина Коновалова (Хакасия, КПРФ) – 63,14%. Поддержка глав регионов по сравнению с 2018 г. в среднем выросла на 11,38 п. п.
По сравнению с 2018 г. потеряли кандидаты от «Справедливой России» (-8,08 п. п.), КПРФ (-5,7%). Значительно улучшились результаты «Единой России» (+13,7%) и незначительно – ЛДПР (+0,12%).
Средний кандидат от «Единой России» набрал 78,8% (+13,7 п. п. к 2018 г.), КПРФ – 14,6% (-5,7 п. п.), «Справедливой России» – 4,1% (-8,08 п. п.), а ЛДПР – 7,1% (+0,12 п. п.).
У «Новых людей» средний уровень поддержки кандидата – 4,1%.
Главный итог прошедшего дня голосования – произошла демонстрация управляемости политической системы и ее способности работать в самых разных условиях, демпфируя потенциально дестабилизирующие факторы, считает Сетов. Выборы глав регионов, по сути, имели референдумный характер, поэтому для действующих глав было важно улучшить прошлые результаты, а для всех остальных кандидатов – получить результат в высоких, но разумных коридорах, говорит руководитель департамента спецпроектов «Полилога» Роман Моложон.
Нынешние выборы были компромиссными, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: с одной стороны, они остались, с другой – была снижена их значимость подчеркнутой безальтернативностью.