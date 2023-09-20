Эксперты «Полилога» проанализировали итоги прошедших губернаторских кампаний

В 2018 г. рассчитанный по методике «Полилога» средний балл всех губернаторских кампаний составлял 10, в 2023 г. – семь. Количество кандидатов, участвовавших в выборах глав регионов, снизилось с 95 в 2018 г. до 89 в 2023 г. Снизилось количество кандидатов, набравших 5% и более: в 2018 г. таких было 47 (из них 24 с результатом выше 10%), в 2023 г. – 38 (с результатом выше 10% – лишь восемь). Средний результат 2-го места в 2023 г. снизился до 9% голосов, в 2018 г. он был на уровне 15,6%.