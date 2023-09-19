Госдума открыла сессию с обсуждения прошедших и предстоящих выборов

Госдума открыла сессию с обсуждения прошедших и предстоящих выборовЛидеры фракций заявили о необходимости сплотиться на выборах президента в 2024 году
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая на пленарном заседании 19 сентября осеннюю сессию Думы, отметил, что прошедший в сентябре единый день голосования в этом году особый: жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей впервые выбирали депутатов региональных органов власти.
«Высокая явка показывает, насколько заинтересованно люди участвовали в выборах», – сказал он, добавив, что «все происки и попытки Вашингтона и Брюсселя сорвать выборы провалились».
Выступавший следом лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил недовольство прошедшими выборами. По словам коммуниста, в Хакасии, где на выборах губернатора победил представитель КПРФ Валентин Коновалов, было «8000 грязных сюжетов», и только лишь после того, как он представил материалы президенту, прошла встреча, «которая предопределила более-менее нормальное проведение там выборов».
КПРФ, заявил Зюганов, не признает итоги голосования в Алтайском крае, где депутата Госдумы от КПРФ Марию Прусакову «не допустили до выборов» (не прошла муниципальный фильтр), а также выборы заксобрания в Ростовской области, где продолжают, по его словам, «проводить аферы». «Даже в Иваново пошли по этому пути», – добавил он.
Зюганов первым на заседании заговорил о выборах президента 2024 г. «Мы проводим эту сессию в условиях, когда обязаны подготовить президентские выборы и обязаны провести их так, чтобы все – не только в стране, но и на планете – чувствовали сплоченность и наши исторические решения, потому что мы избираем не просто президента, а верховного главнокомандующего», – заявил он с трибуны.
Кроме того, он посоветовал президенту «проявить такую же решительность и мужество, как проявлял в борьбе с терроризмом на Кавказе», и добавил, что «победа нам нужна в этом году».
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ответил Зюганову, что выборы депутатов парламента Ивановской области, где ЛДПР стала второй после «ЕР» по числу мандатов, обогнав КПРФ, – это не безобразие, а это «люди проголосовали». Он также отметил улучшение позиций партии на выборах на Кавказе, где у ЛДПР «всегда были очень сдержанные результаты».
Слуцкий тоже напомнил о выборах президента, сказав, что избирательная кампания уже началась и что «сейчас идут процессы, которые требуют сплочения».
Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обошел в своем выступлении тему выборов, но вновь заявил о необходимости вернуть прежний пенсионный возраст и индексировать пенсии работающим пенсионерам. Кроме того, он отметил рост преступности со стороны мигрантов и предложил ввести визовый режим со странами Центральной Азии.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев хоть и отметил, что наблюдатели партии «фиксировали некрасивые моменты на конкретных участках», но считает, что выборы губернаторов прошли «абсолютно легитимно», а на выборах заскобраний «надо уметь выигрывать и проигрывать».
Руководитель фракции «ЕР» Владимир Васильев, закрывая выступления лидеров фракций, заявил, что, несмотря на то что кого-то итоги выборов не устраивают, их «определяют люди», и призвал партии работать всем вместе и лучше в закрытом режиме, а «не выкладывать все на поверхность».