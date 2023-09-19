Госдума открыла сессию с обсуждения прошедших и предстоящих выборов

Зюганов первым на заседании заговорил о выборах президента 2024 г. «Мы проводим эту сессию в условиях, когда обязаны подготовить президентские выборы и обязаны провести их так, чтобы все – не только в стране, но и на планете – чувствовали сплоченность и наши исторические решения, потому что мы избираем не просто президента, а верховного главнокомандующего», – заявил он с трибуны.