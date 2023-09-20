Деятельность исследовательских компаний в России хотят зарегулировать

Помимо вынесенных авторами законопроекта рисков использования собранных сведений недружественными политическими силами ключевой проблемой является доступ к сведениям, отражающим объемы импорта и производства тех категорий товаров, ограничения на ввоз и экспорт которых накладывают санкции, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «На это указывает само определение “данных о структуре рынка”, под которыми подразумевается в том числе информация об объемах производства, импорта/экспорта и продаж товаров, обобщенные данные о потребителях, производителях и импортерах», – говорит он. Вместе с тем, по мнению юриста, получить такие сведения исследователь может либо из открытых источников, либо по запросу от органов исполнительной власти, либо от участников того или иного рынка. «Очевидно, что передача исследователю сведений, составляющих государственную, коммерческую или, скажем, налоговую тайну, недопустима и в соответствии с действующим законодательством», – сказал Жарский.