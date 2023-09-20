Деятельность исследовательских компаний в России хотят зарегулировать

Деятельность исследовательских компаний в России хотят зарегулироватьЗначительную часть исследований ведут структуры из недружественных юрисдикций, считают власти
В Общественной палате (ОП) обсудили работу исследовательских компаний в России. Участники встречи пришли к выводу, что значительная доля исследований рынка осуществляется компаниями из недружественных юрисдикций, в результате чего большой массив данных уходит за рубеж. Участвовавший в обсуждении зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия») отмечает, что «шпионаж сегодня – это не стрельба и кража документов в стиле бондианы, а обработка и анализ «больших данных».
«В условиях открытого информационного и экономического противостояния со странами Запада важно предотвратить и устранить угрозы неконтролируемого сбора данных граждан России, а по сути – проводимого экономического шпионажа со стороны западных исследовательских компаний», – написал он в своем Telegram-канале. 31 июля представители всех фракций Госдумы, за исключением «Новых людей», внесли поправки в главу 4 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», которыми вводится механизм регулирования деятельности исследовательских компаний.
В пояснительной записке к поправкам говорится, что на протяжении последних 20 лет на территории РФ ряд западных компаний, в том числе из недружественных стран, «ведут исследования, собирают и аккумулируют данные о российских товарных рынках, в том числе о ценах на товары повседневного спроса, о стоимости и составе потребительской корзины в регионах России, динамике трат на различные товары, о здоровье населения, диагнозах, рекомендуемых медикаментах». «Данные собираются при приобретении товаров практически по всем торговым сетям и по всем группам товаров, включая аптеки и лекарства. Данные исследования востребованы и российскими производителями, определяют их производственные и маркетинговые планы», – отмечают депутаты.
В соответствии с поправками компании, ведущие исследования в РФ, должны соответствовать ряду обязательных требований. В частности, не менее 80% уставного капитала компании должно принадлежать российским лицам, компания должна быть зарегистрирована в РФ. Обработка полученных в результате исследования данных, их систематизация, анализ и хранение должны производиться на технических средствах, размещенных на территории РФ. Кроме того, депутаты предлагают исключить «исполнение любых решений недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России, дискредитации страны, а также манипуляцию данными, публикации и использования заведомо недостоверных данных».
Исследовательские компании должны будут направить заявление о включении сведений о себе в реестр, который будет вести ФАС России. Окончательное решение о согласовании структуры собственности исследовательской компании принимает комиссия, созданная в соответствии с ч. 5 ст. 11 федерального закона № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
В случае если исследовательская компания не приведет свою структуру в соответствие с решением комиссии, суд будет вправе принять решение о принудительной продаже долей (акций) в ее уставном капитале. Исследовательские компании, не включенные в реестр или исключенные из него, будут не вправе вести исследования рынка, заключение договоров с ними не допускается. «Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению сопоставимости, открытости, достоверности, полноты и наследуемости данных, полученных в результате исследования товарных рынков, а также последующего применения данных в законодательно установленных целях», — говорится в пояснительной записке.
По словам депутата Кирьянова, представители исследовательских компаний не пришли на обсуждение их деятельности в ОП «и это говорит о многом». «Видимо, идут активные консультации по возможностям неисполнения будущего закона, возможностям фейковой перерегистрации для формального соблюдения предложенных норм и продолжения передачи стратегических данных в недружественные страны», — отмечает он. Единоросс предлагает ужесточить санкции в предложенных поправках вплоть до признания исследовательских компаний нежелательными организациями в РФ за несоблюдение требований. Россиян, на которых эти компании будут пытаться перерегистрировать свою деятельность, Кирьянов хочет вносить в реестр иностранных агентов.
«С другой стороны – всячески готов поддерживать, лоббировать на всех уровнях создание российскими специалистами новых исследовательских организаций, которые полностью удовлетворят потребности рынка; такие инициативы необходимо поддерживать на уровне государства», – заявил депутат Госдумы.
Помимо вынесенных авторами законопроекта рисков использования собранных сведений недружественными политическими силами ключевой проблемой является доступ к сведениям, отражающим объемы импорта и производства тех категорий товаров, ограничения на ввоз и экспорт которых накладывают санкции, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «На это указывает само определение “данных о структуре рынка”, под которыми подразумевается в том числе информация об объемах производства, импорта/экспорта и продаж товаров, обобщенные данные о потребителях, производителях и импортерах», – говорит он. Вместе с тем, по мнению юриста, получить такие сведения исследователь может либо из открытых источников, либо по запросу от органов исполнительной власти, либо от участников того или иного рынка. «Очевидно, что передача исследователю сведений, составляющих государственную, коммерческую или, скажем, налоговую тайну, недопустима и в соответствии с действующим законодательством», – сказал Жарский.