Путин и Раиси обсудили проблему Нагорного Карабаха

Вместе с тем, продолжает Смагин, Иран не готов противодействовать работе Зангезурского коридора в случае ее запуска: «Мы видим, что иранские власти не хотят защищать Армению, хотя заинтересованы в развитии отношений с ней – не в ущерб связям с Азербайджаном. Это доказывает, что тандем Анкара – Баку сумел навязать свою позицию Тегерану». По словам эксперта, хотя иранские власти обеспокоены новым изменением статус-кво в регионе, с другой стороны, они готовы смириться с этими переменами. «Это заметно и по риторике иранских властей: если ранее они позволяли себе резкие заявления в адрес Баку и Анкары, то сегодня она более сдержанная. Они поняли, что лучше с усилившимся сторонами не ссориться, и готовы поступиться своими принципами и подходами», – отметил эксперт.