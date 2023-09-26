Путин и Раиси обсудили проблему Нагорного Карабаха

Путин и Раиси обсудили проблему Нагорного КарабахаИз региона после установления над ним полного контроля Баку продолжается массовый исход армянского населения
Президент России Владимир Путин 26 сентября провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Диалог состоялся по инициативе иранской стороны, главы государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, откуда продолжается массовая эвакуация местного армянского населения при помощи российских миротворцев, передает пресс-служба администрации российского президента.
В разговоре Путин рассказал Раиси о работе российских миротворцев в Карабахе, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям. Кроме того, главы государств выразили обоюдную заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция). Ранее Иран неоднократно высказывал озабоченность ситуацией в Карабахе и во время последней эскалации призывал к прекращению огня и дипломатическому решению с привлечением всех заинтересованных стран региона в соответствующем формате.
По данным правительства Армении, к 07.00 мск 26 сентября из Карабаха выехало 13 550 человек (из 120 000 населения, по данным карабахских властей). В то же время МВД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило об образовании многокилометровой автомобильной пробки на дороге из Степанакерта (азербайджанское название – Ханкенди) в армянский город Корнидзор. Поздно вечером 25 сентября на заправке возле Степанакерта произошел взрыв, в результате которого погибло 20 человек и почти 300 пострадало, передает министерство здравоохранения НКР.
С окончания «антитеррористической операции» 19–20 сентября азербайджанские военные постепенно устанавливают контроль над населенными пунктами в зоне ответственности РМК в Нагорном Карабахе. 26 сентября азербайджанские телеканалы распространили видео установки государственного флага на здании городской администрации в Агдере (армянское название – Мардакерт). В тот же день азербайджанцы демонтировали памятник армянскому национальному герою в период Первой карабахской войны Монте Мелконяну в Ходжавенде (Мартуни).
Накануне в Нахичевани (западный эксклав Азербайджана, окруженный территориями Армении, Турции и Ирана) президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган подписали протокол о намерениях по строительству железной дороги из Нахичевани в турецкий город Карс. Эта магистраль предположительно станет продолжением так называемого Зангезурского коридора, который свяжет западные районы Азербайджана с его эксклавом и далее соединится с Турцией через разделяющую азербайджанскую территорию армянскую область Сюник. По итогам встречи Эрдоган в интервью турецким журналистам 26 сентября не исключил, что к инфраструктурным проектам мог бы также подключиться Иран. Со своей стороны армянские власти последовательно выступают против открытия Зангезурского коридора.
Тегеран неоднократно заявлял о недопустимости создания Зангезурского коридора, если это приведет к перекрытию ирано-армянской границы. Более того, иранские власти периодически проводят военные учения на границе с Азербайджаном во время военно-политического обострения на Южном Кавказе. 22 сентября президент Раиси на военном параде в Тегеране в память об Ирано-Иракской войне 1980–1988 гг. заявил, что иранские вооруженные силы могут предотвратить «любое изменение в геополитике Южного Кавказа». Помимо этого он призвал азербайджанские власти защищать права армян Нагорного Карабаха.
С точки зрения иранских властей наиболее подходящим транспортным проектом была бы магистраль, которая проходила бы по территории Ирана, считает иранист Никита Смагин. Тогда Тегеран мог бы контролировать этот проект и получил бы дополнительную возможность влиять на региональные процессы, продолжает эксперт: «Впрочем, я не уверен, что Турцию и Азербайджан устроит такой вариант, позволяющий иранцам в случае необходимости перекрыть маршрут или угрожать его перекрытием».
Вместе с тем, продолжает Смагин, Иран не готов противодействовать работе Зангезурского коридора в случае ее запуска: «Мы видим, что иранские власти не хотят защищать Армению, хотя заинтересованы в развитии отношений с ней – не в ущерб связям с Азербайджаном. Это доказывает, что тандем Анкара – Баку сумел навязать свою позицию Тегерану». По словам эксперта, хотя иранские власти обеспокоены новым изменением статус-кво в регионе, с другой стороны, они готовы смириться с этими переменами. «Это заметно и по риторике иранских властей: если ранее они позволяли себе резкие заявления в адрес Баку и Анкары, то сегодня она более сдержанная. Они поняли, что лучше с усилившимся сторонами не ссориться, и готовы поступиться своими принципами и подходами», – отметил эксперт.
В сложившихся реалиях, продолжает Смагин, Иран теоретически мог бы выступить медиатором в армяно-азербайджанском диалоге, но после недавней военной операции Баку в Карабахе потребность иранцев в этом процессе отпала. «Полагаю, политическая стабилизация в регионе произойдет без активного вовлечения Тегерана в качестве посредника. Он сильно не нужен государствам региона», – заключил эксперт.