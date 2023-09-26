О чем договорились президенты Турции и Азербайджана после войны в Карабахе

О чем договорились президенты Турции и Азербайджана после войны в КарабахеОни обсудили планы реализации Зангезурского транспортного коридора через Армению
Руководители Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган 25 сентября в Нахичевани, родине семьи Алиевых, подписали протокол о намерениях по строительству железной дороги Карс – Нахичевань. Магистраль подведут к так называемому Зангезурскому коридору, который должен связать «материковый» Азербайджан с его эксклавом – Нахичеванской областью и далее с Турцией через разделяющую азербайджанскую территорию армянскую область Сюник. О подписании соглашения сообщает администрация президента Турции.
Протокол по железной дороге подписан через пять дней после окончания «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Алиев и Эрдоган также обсудили процесс разоружения НКР и открытие самого Зангезурского коридора. Дорога должна была заработать под охраной российских пограничников после подписания трехстороннего заявления ноября 2020 г., завершившего вторую карабахскую войну. Соглашения подразумевали разблокировку после 26 лет, прошедших с окончания первой войны, транспортных коридоров на Южном Кавказе, но магистраль до сих пор не была открыта.
«Ожидаем, что Армения примет протянутую ей руку мира и впредь будет предпринимать искренние шаги», – заявил Эрдоган на итоговой пресс-конференции. Кремль днем 25 сентября выразил надежду на то, что встреча президентов Турции и Азербайджана в Нахичевани будет способствовать безопасности в Карабахе и нормализации жизни во всем регионе. «Это суверенные страны, они реализуют свое суверенное право на развитие сотрудничества. Мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой. В свою очередь, мы также имеем не менее тесные отношения и с Анкарой, и с Баку», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Армянские власти последовательно выступают против открытия на своей территория Зангезурского коридора. Перед началом переговоров в Нахичевани министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян вновь заявил, что Ереван никогда не согласится с «экстерриториальной или коридорной логикой». Еще 23 сентября в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что продвигаемый Азербайджаном и Турцией проект Зангезурского коридора направлен на «подрыв территориальной целостности» его страны.
Алиев и Эрдоган также подписали соглашения о строительстве газопровода из Нахичевани в Турцию и помощи от Баку в восстановлении пострадавших от землетрясения турецких территорий. Вместе с Эрдоганом присутствовала высокопоставленная делегация ключевых чиновников Турции: министр иностранных дел Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу – в целом почти весь состав правительства.
Армения настроена на открытие всех коммуникаций в регионе, но Баку и Анкара хотят, чтобы Зангезурская дорога получила экстерриториальный статус и Ереван утратил контроль над участком своей территории, считает армянский политолог Джонни Меликян. «Они хотят получить подобие Данцигского коридора перед Второй мировой войной, связывавшего Германию с Восточной Пруссией. Ереван на это никогда не согласится, – добавил эксперт. – Все должно быть на принципах зеркальности: если Баку хочет сухопутный доступ в Нахичевань, Ереван должен иметь аналогичную связь с Россией через Азербайджан».
Тем временем в Карабахе
В Ходжалы, на базе российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахе 25 сентября прошел второй раунд переговоров карабахских армян и представителей Баку. Стороны создадут совместную рабочую группу, «занимающуюся коммунальной, медицинской и другой гражданской деятельностью на территории». 24 сентября Баку объявил о подключении Ханкенди (армянское название – Степанакерт) к своей энергосистеме. Первая двусторонняя встреча прошла в азербайджанском Евлахе 21 сентября. Местные жители, несмотря на обещания Баку, при помощи РМК продолжают покидать Карабах. По данным правительства Армении, к 16.00 мск 25 сентября оттуда выехало свыше 6600 человек.
Открытие Зангезурского коридора отвечает интересам Анкары, отмечает доцент кафедры теории регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. Он, по словам эксперта, связал бы Турцию с государствами Центральной Азии, минуя Иран, поднял экономический и политический вес Анкары в регионе. Москва, продолжает Дюрре, не заинтересована в укреплении турецких позиций на Кавказе и в Центральной Азии, но заинтересована в развитии инфраструктурных проектов там.
«Российским властям интересен проект Север – Юг, он предполагает строительство железной дороги Астара – Решт по берегу Каспийского моря и восстановление сообщения Джульфа – Тебриз», – добавил эксперт. Последний проходил вдоль южной границы Армении и был единственным железнодорожным маршрутом, связывавшим СССР с Ираном, объясняет эксперт. Эти маршруты позволят российским компаниям нарастить экспорт на юг, ослабят зависимость России от Турции по морю и снизят транспортную изоляцию, вызванную западными санкциями, говорит Дюрре.
Негативный информационный фон вокруг Карабаха усложняет перспективы договоренностей Армении с тандемом Турции и Азербайджана, продолжает Меликян. «Все свои шаги на армянском направлении турецкие власти согласовывают с Баку, поэтому Еревану тяжело добиться прогресса в переговорах с Анкарой. А на фоне враждебной политики Азербайджана к Армении армянам Карабаха пока сложно говорить о перспективах нормализации отношений в ближайшее время», – заключил эксперт.