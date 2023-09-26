О чем договорились президенты Турции и Азербайджана после войны в Карабахе

«Ожидаем, что Армения примет протянутую ей руку мира и впредь будет предпринимать искренние шаги», – заявил Эрдоган на итоговой пресс-конференции. Кремль днем 25 сентября выразил надежду на то, что встреча президентов Турции и Азербайджана в Нахичевани будет способствовать безопасности в Карабахе и нормализации жизни во всем регионе. «Это суверенные страны, они реализуют свое суверенное право на развитие сотрудничества. Мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой. В свою очередь, мы также имеем не менее тесные отношения и с Анкарой, и с Баку», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.