Общественная палата создаст техническую группу для наблюдения за ДЭГ

Помимо IT-специалистов в группу, по его словам, войдут эксперты, которые были наблюдателями на прошедших выборах. В частности, это представители парламентских («Справедливая Россия») и непарламентских («Яблоко») партий, а также независимые наблюдатели и представители ОП. «Это [будет] именно экспертная группа, не политическая, она для людей, которые работают с ДЭГ с технической точки зрения», – пояснил Артамонов. Итоговый состав экспертной группы будет состоять из 8–10 человек. Уже сейчас намечена работа на ближайшие два месяца, а до конца года планируется выработать коллективные решения по основным вопросам, добавил председатель ТИК ДЭГ.