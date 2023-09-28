Общественная палата создаст техническую группу для наблюдения за ДЭГ

Общественная палата создаст техническую группу для наблюдения за ДЭГВ нее войдут эксперты, IT-специалисты, а также представители парламентских и непарламентских партий
В ближайшие две недели будет оформлена «в рамках координационного совета при Общественной палате» (ОП) рабочая группа из технических IT-специалистов для усовершенствования механизмов наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на федеральной платформе, которые были опробованы в единый день голосования 2023 г. Об этом сказал «Ведомостям» председатель территориальной избирательной комиссии по ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов.
Помимо IT-специалистов в группу, по его словам, войдут эксперты, которые были наблюдателями на прошедших выборах. В частности, это представители парламентских («Справедливая Россия») и непарламентских («Яблоко») партий, а также независимые наблюдатели и представители ОП. «Это [будет] именно экспертная группа, не политическая, она для людей, которые работают с ДЭГ с технической точки зрения», – пояснил Артамонов. Итоговый состав экспертной группы будет состоять из 8–10 человек. Уже сейчас намечена работа на ближайшие два месяца, а до конца года планируется выработать коллективные решения по основным вопросам, добавил председатель ТИК ДЭГ.
Среди конкретных механизмов усовершенствования он называл, в частности, необходимость разделения статуса наблюдателей на тех, кто работает удаленно с порталом, и тех, кто лично присутствует в ТИК ДЭГ. Их смешение сейчас «приводит к путанице и к потенциальным проблемам в работе», пояснил Артамонов. Пока нет точного представления о том, кому будут предлагать наработанные предложения – ОП или ЦИК.
Электоральный эксперт, исследователь ДЭГ Дмитрий Нестеров предложил, например, уточнить порядок получения копий итоговых протоколов, открыть регистрацию для всех желающих стать наблюдателями через «Госуслуги» и усовершенствовать порядок работы с жалобами. Наблюдатель от «Справедливой России – За правду» Петр Лосев посоветовал разработать механизм публикации явки на ДЭГ по отдельным УИКам.
Сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев напомнил, что в этом году важным инструментом, который позволил установить неизменность электронных голосов, стал цифровой сейф-пакет. Этот инструмент также планируют развивать в дальнейшем. Завкафедрой математической кибернетики и информационных технологий МТУСИ Михаил Городничев предложил и дальше популяризировать ДЭГ, объясняя процедуру «на пальцах». Член технической группы в ОП Алексей Щербаков, в свою очередь, напомнил про нестандартную ситуацию, которая произошла на электронном голосовании в Ненецком автономном округе. Там из-за ошибки системы часть избирателей получили неполный комплект бюллетеней, в результате чего голосование приостановили на два часа.
Сейчас ДЭГ проводится на двух разных платформах: в столице используется одна платформа, на федеральном уровне – другая. Как говорит близкий к наблюдению за системой собеседник «Ведомостей», практика сложилась так, что московская система первые три года была более открытой для наблюдателей.
«В федеральной системе ДЭГ и вокруг нее больше разных административных акторов, – говорит он. – Сейчас некоторые люди внутри этой системы попытались как-то активизировать и легитимизировать новую экспертную группу». Последнее время, продолжает собеседник, наблюдение и в столице шло через ОП.
Все, что связано с ДЭГ, имеет важное политическое значение для нынешнего руководства, поэтому результат усилий различных рабочих групп во многом зависит не от качества их предложений и воли разработчиков, а от политической воли, сказал «Ведомостям» Нестеров.
«Наличие неформального диалога экспертов, разработчиков, избирательных комиссий институционально лучше, чем его полное отсутствие», – считает Нестеров. По его словам, независимым наблюдателям удалось в определенной степени повлиять на московскую систему ДЭГ. «В подобных форматах общения полезно и важно присутствие экспертов с разносторонними компетенциями, от IT до юридических. Крайне полезно практическое понимание института выборов и реальностей нынешней системы избирательных комиссий», – сказал Нестеров.
Основные вопросы в формировании такой группы заключаются в том, какой именно будет состав экспертов и к какой информации у них будет доступ, считает электоральный эксперт Станислав Андрейчук. «Проблема ДЭГ заключается в том, что никто не видел кода системы, кроме создателей, из-за этого невозможно сказать, насколько достоверные данные видят наблюдатели», – пояснил он «Ведомостям».
Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев объяснил, что в столице есть общий механизм наблюдения (observer-test.mos.ru), доступный для всех, это «зеркало всей системы». Для представителей политических партий доступен более продвинутый уровень с доступом к ноде наблюдателя (т. е. компьютеру, подключенному к блокчейн-сети, с которого можно контролировать происходящее на электронном участке). Также есть технология проверочной транзакции.
ДЭГ на президентских выборах будет применяться только в тех регионах, где он ранее был апробирован (сейчас таких регионов 27), напомнил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Одно дело, когда ДЭГ – это подручный алгоритм [и в регионах голосуют порядка 10% населения], но другое дело, когда он доминирующий», – сказал эксперт.
Впервые система ДЭГ была применена на выборах депутатов 2019 г. в Москве. С 2020 г. она используется на федеральном уровне и реализуется «Ростелекомом» по заказу ЦИК. В марте 2022 г. в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав» появилась статья, регламентирующая ДЭГ. В 2022 г. с его помощью были проведены выборы в семи регионах.
На выборах в 2023 г. ДЭГ применяли в 25 регионах. Всего подали заявки на участие в ДЭГ 30 регионов – из них было одобрено 24 (для них создана специальная ТИК). Осенью 2022 г. председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла о неприемлемости насильственного внедрения ДЭГ во всех регионах России.
Памфилова отмечала, что у избирателей должно оставаться право выбора. Она допускала распространение ДЭГ на всю страну, но важны безопасность системы и уровень доверия граждан.