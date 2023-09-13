Памфилова назвала общую явку на выборах 2023 года самой высокой за 10 лет
Общая явка на региональных выборах в 2023 г. стала рекордной за последние 10 лет. В голосовании приняли участие 31,5 млн человек, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
«Даже по сравнению с 11 сентября, когда мы только подводили итоги, она [общая явка] увеличилась. <...> Это высокая явка, она составляет 45,6%. Это рекордный показатель с 2013 г.», – отметила Памфилова.
На региональных выборах в 2023 г. провели 4200 избирательных кампаний, добавила глава ЦИК. По данным ведомства, в списки избирателей включили 67 млн человек, из них 31,5 млн приняли участие в голосовании. По итогам кампаний в регионах избрали 29 000 кандидатов от 13 партий.
В большинстве регионов выборы проходили три дня – с 8 по 10 сентября. Россияне голосовали за глав регионов в 21 субъекте, а также за депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы впервые провели в новых регионах – Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.