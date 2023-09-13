Памфилова назвала общую явку на выборах 2023 года самой высокой за 10 лет

В большинстве регионов выборы проходили три дня – с 8 по 10 сентября. Россияне голосовали за глав регионов в 21 субъекте, а также за депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы впервые провели в новых регионах – Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.