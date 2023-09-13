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Общество

Памфилова назвала общую явку на выборах 2023 года самой высокой за 10 лет

Ведомости

Общая явка на региональных выборах в 2023 г. стала рекордной за последние 10 лет. В голосовании приняли участие 31,5 млн человек, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Даже по сравнению с 11 сентября, когда мы только подводили итоги, она [общая явка] увеличилась. <...> Это высокая явка, она составляет 45,6%. Это рекордный показатель с 2013 г.», – отметила Памфилова.

На региональных выборах в 2023 г. провели 4200 избирательных кампаний, добавила глава ЦИК. По данным ведомства, в списки избирателей включили 67 млн человек, из них 31,5 млн приняли участие в голосовании. По итогам кампаний в регионах избрали 29 000 кандидатов от 13 партий.

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В большинстве регионов выборы проходили три дня – с 8 по 10 сентября. Россияне голосовали за глав регионов в 21 субъекте, а также за депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы впервые провели в новых регионах – Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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