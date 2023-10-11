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Вице-премьер Трутнев высказался против переезда ведомств на Дальний Восток

С такой идеей выступил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин
Александр Тихонов Инна Гресева
Андрей Гордеев / Ведомости

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в ходе заседания Совета Федерации поинтересовался у вице-премьера РФ Юрия Трутнева, что он думает о возможности переезда ряда федеральных министерств и ведомств на Дальний Восток. Трутнев заявил, что не ощущает оторванности от Дальнего Востока и не уверен, что в случае переезда во Владивосток результаты станут лучше.

«Ваша личная точка зрения – Минвостокразвития, Минприроды, Рослесхоз, Росхозресурсы, Роснедра, Росрыболовство и так далее – может быть, им был бы смысл базироваться непосредственно на территории Дальнего Востока, а в перспективе сформировать там восточный центр правительства?» – спросил Рогозин на заседании.

В ответ Трутнев пояснил, что проводит примерно 50% своего времени на Дальнем Востоке и не ощущает какой-то оторванности от этой территории. Он усомнился, что, выбрав какую-то одну территорию, например Приморье, оттуда будет быстрее «дотягиваться» до других – Анадыря, Еврейской области, Сахалина, Петропавловска-Камчатского.

«Мы постоянно работаем с губернаторами. Я не чувствую, что сейчас, возьми и переедь мы во Владивосток, результаты нашей работы будут лучше. Я с удовольствием. Но, понимаете, здесь работает правительство России, здесь работает Совет Федерации, здесь работает Государственная дума. Если мы сейчас оторвемся от работы правительства, то результаты будут хуже намного», – считает Трутнев.

Он добавил, что у Корпорации развития Дальнего Востока работают представительства в каждом регионе ДФО.

Вопрос возможного переноса федеральных ведомств на Дальний Восток поднимался и ранее. Трутнев и тогда выступал со схожей позицией. В октябре 2014 г. он подчеркивал, что перевод потребует значительных финансовых затрат, поэтому перевод ведомств в регион не является приоритетной задачей в условиях «бюджетной напряженности». Тогда же он сообщил, что Минвостокразвития проявляло заинтересованность к возможному переезду ряда министерств и ведомств в ДФО. По его словам, необходимость такого решения должна быть обусловленна достижением высокой эффективности на новом месте, писал ТАСС. Сейчас у ведомства есть представительства, помимо Москвы, в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловск-Камчатском.

На пленарном заседании ВЭФа президент Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом для России на весь XXI в. В регионе находится «почти половина наших лесов и запасов золота», а также более 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и др., отметил президент. Он добавил, что там работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Президент подчеркнул, что роль Дальнего Востока для будущего России «исключительно велика».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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