Вице-премьер Трутнев высказался против переезда ведомств на Дальний Восток

Вопрос возможного переноса федеральных ведомств на Дальний Восток поднимался и ранее. Трутнев и тогда выступал со схожей позицией. В октябре 2014 г. он подчеркивал, что перевод потребует значительных финансовых затрат, поэтому перевод ведомств в регион не является приоритетной задачей в условиях «бюджетной напряженности». Тогда же он сообщил, что Минвостокразвития проявляло заинтересованность к возможному переезду ряда министерств и ведомств в ДФО. По его словам, необходимость такого решения должна быть обусловленна достижением высокой эффективности на новом месте, писал ТАСС. Сейчас у ведомства есть представительства, помимо Москвы, в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловск-Камчатском.