Вице-премьер Трутнев высказался против переезда ведомств на Дальний Восток

Вице-премьер Трутнев высказался против переезда ведомств на Дальний ВостокС такой идеей выступил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в ходе заседания Совета Федерации поинтересовался у вице-премьера РФ Юрия Трутнева, что он думает о возможности переезда ряда федеральных министерств и ведомств на Дальний Восток. Трутнев заявил, что не ощущает оторванности от Дальнего Востока и не уверен, что в случае переезда во Владивосток результаты станут лучше.
«Ваша личная точка зрения – Минвостокразвития, Минприроды, Рослесхоз, Росхозресурсы, Роснедра, Росрыболовство и так далее – может быть, им был бы смысл базироваться непосредственно на территории Дальнего Востока, а в перспективе сформировать там восточный центр правительства?» – спросил Рогозин на заседании.
В ответ Трутнев пояснил, что проводит примерно 50% своего времени на Дальнем Востоке и не ощущает какой-то оторванности от этой территории. Он усомнился, что, выбрав какую-то одну территорию, например Приморье, оттуда будет быстрее «дотягиваться» до других – Анадыря, Еврейской области, Сахалина, Петропавловска-Камчатского.
«Мы постоянно работаем с губернаторами. Я не чувствую, что сейчас, возьми и переедь мы во Владивосток, результаты нашей работы будут лучше. Я с удовольствием. Но, понимаете, здесь работает правительство России, здесь работает Совет Федерации, здесь работает Государственная дума. Если мы сейчас оторвемся от работы правительства, то результаты будут хуже намного», – считает Трутнев.
Он добавил, что у Корпорации развития Дальнего Востока работают представительства в каждом регионе ДФО.
Вопрос возможного переноса федеральных ведомств на Дальний Восток поднимался и ранее. Трутнев и тогда выступал со схожей позицией. В октябре 2014 г. он подчеркивал, что перевод потребует значительных финансовых затрат, поэтому перевод ведомств в регион не является приоритетной задачей в условиях «бюджетной напряженности». Тогда же он сообщил, что Минвостокразвития проявляло заинтересованность к возможному переезду ряда министерств и ведомств в ДФО. По его словам, необходимость такого решения должна быть обусловленна достижением высокой эффективности на новом месте, писал ТАСС. Сейчас у ведомства есть представительства, помимо Москвы, в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловск-Камчатском.
На пленарном заседании ВЭФа президент Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом для России на весь XXI в. В регионе находится «почти половина наших лесов и запасов золота», а также более 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и др., отметил президент. Он добавил, что там работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Президент подчеркнул, что роль Дальнего Востока для будущего России «исключительно велика».