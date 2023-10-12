Борис Надеждин планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах

Борис Надеждин планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборахПолитик раздумывает, идти на выборы от партии или самовыдвиженцем
Политик, бывший депутат Госдумы от СПС Борис Надеждин планирует принять участие в президентских выборах в марте 2024 г. Об этом он сказал «Ведомостям». Первым об этом сообщил политолог Станислав Белковский (признан Минюстом иноагентом) в соцсетях. Надеждин сказал «Ведомостям», что о своем намерении он заявил на заседании ЦИК еще в августе (в открытом доступе такой информации нет).
Надеждин сообщил «Ведомостям», что несколько партий ведут с ним переговоры о его поддержке, но и вариант с самовыдвижением он рассматривает, хотя «организационно это будет тяжело». Свое решение политик объясняет желанием представить на выборах интересы десятков миллионов россиян, которые так же, как и он, недовольны политикой президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что никаких переговоров с Кремлем не ведет.
«Ведомости» писали о сценарии выборов с участием «либерального кандидата» 19 сентября. В качестве примера такого возможного кандидата четверо собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента, называли журналиста, бывшего главного редактора «Эха Москвы» (вещание станции приостановлено в 2022 г.) Алексея Венедиктова, признанного Минюстом иноагентом. Причем собеседники говорили, что предполагалось, что либеральный кандидат будет выступать с антивоенной повесткой и его результат – как предполагают власти, невысокий – покажет, что подобную позицию россияне не поддерживают. Сам Венедиктов говорил «Ведомостям», что он не планирует и не будет принимать участие в выборах.
Пока рано говорить о том, приняты ли решения по поводу участия Надеждина или другого либерального кандидата, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Надеждин интересен тем, что имеет нишевую известность – достаточно заметен для тех, кто следит за ним или относительно либеральными силами, но не имеет известности за ее пределами. Из кандидатов, баллотировавшихся на выборах раньше, он напоминает скорее политтехнолога Андрея Богданова: органичен в своей повестке, но не претендует на экспансию», – считает Виноградов. Дальше идет уже вопрос интерпретаций, полагает Виноградов: «Но стоит дождаться принятия решения».
Надеждин сейчас является депутатом совета депутатов подмосковного Долгопрудного. Политическую карьеру он начинал с совета депутатов Долгопрудного, депутатом которого был в 1990–1997 гг. С 1991 г. был членом Движения демократических реформ. В декабре 1995 г. выдвигался в депутаты Госдумы второго созыва, но выборы не выиграл. В 1997–1998 гг. был советником первого вице-премьера Бориса Немцова, а также помощником премьера, нынешнего первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.
С начала 1999 г. был членом политсовета общероссийского общественного политического движения «Новая сила» Кириенко, которое позже вошло в состав Союза правых сил. В 1999 г. был избран депутатом Госдумы третьего созыва от СПС. Надеждин баллотировался в Госдуму еще несколько раз, но больше туда не прошел. В 2008–2011 гг. был в партии «Правое дело». В феврале 2012 г. Надеждин отправил в предвыборные штабы всех кандидатов на должность президента России, в том числе Путина, предложение стать доверенным лицом. В итоге он стал наблюдателем от Путина, а также доверенным лицом лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. В 2016 г. участвовал в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму, но проиграл их. В итоге на тех выборах он возглавил региональную группу Партии роста, но в саму партию не вступил. В 2019 г. был избран в совет депутатов Долгопрудного от «Справедливой России».
В 2021 г. участвовал в выборах в Госдуму от этой партии, но проиграл их по округу единороссу Ирине Родниной. В 2023 г. пытался принять участие в выборах губернатора Подмосковья, но не прошел муниципальный фильтр.