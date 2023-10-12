Борис Надеждин планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах

С начала 1999 г. был членом политсовета общероссийского общественного политического движения «Новая сила» Кириенко, которое позже вошло в состав Союза правых сил. В 1999 г. был избран депутатом Госдумы третьего созыва от СПС. Надеждин баллотировался в Госдуму еще несколько раз, но больше туда не прошел. В 2008–2011 гг. был в партии «Правое дело». В феврале 2012 г. Надеждин отправил в предвыборные штабы всех кандидатов на должность президента России, в том числе Путина, предложение стать доверенным лицом. В итоге он стал наблюдателем от Путина, а также доверенным лицом лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. В 2016 г. участвовал в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму, но проиграл их. В итоге на тех выборах он возглавил региональную группу Партии роста, но в саму партию не вступил. В 2019 г. был избран в совет депутатов Долгопрудного от «Справедливой России».