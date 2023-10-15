Национал-консерваторы побеждают на выборах в Польше

Национал-консерваторы побеждают на выборах в ПольшеДля создания правящей коалиции «Праву и справедливости» придется идти на уступки
На парламентских выборах в Польше лидирует правящая национал-консервативная партия «Право и справедливость» (ПиС). Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов Ipsos.
Согласно им, ПиС набирает 36,8% голосов, что дает им 200 мест в 460-местном сейме Польши. Ближайший соперник ПиС, оппозиционная «Гражданская коалиция» во главе с правоцентристами партии «Гражданская платформа», получила 31,6% голосов и 163 места в парламенте.
Правоцентристская коалиция «Третий путь» и левые, возможные союзники «Гражданской платформы» в рамках коалиции, набрали 13% и 8,6% голосов соответственно (55 и 30 мандатов). Избирательный барьер на выборах в польский парламент составляет 5% для политических партий и 8% для коалиций.
Явка на выборы составила рекордные 57,54%, о чем сообщил на пресс-конференции зампредседателя государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк. Для сравнения, в 2019 г. на выборах в сейм явка составила всего 45,94%.
Окончательные итоги выборов станут ясны в понедельник 16 октября.
Национал-консерваторы из ПиС находятся у власти с 2015 г. В случае победы ПиС и успешного создания правящей коалиции в Польше сложится беспрецедентная ситуация, когда одной партии три раза подряд удается одерживать верх на выборах.
Параллельно с выборами ПиС организовала референдум, на котором гражданам предлагалось высказать свое отношение к вопросам миграции, повышению пенсионного возраста и приватизации государственной собственности. Референдум был признан несостоявшимся, так как при требуемой явке в 50% голосовали на нем лишь 40% польских избирателей.
Говорить об однозначной победе ПиС или оппозиции в любом случае не приходится – любой из сторон в случае победы придется собирать коалицию, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Явка на выборы рекордная, а голоса поляков за рубежом, настроенных более либерально, помогут «Гражданской платформе» набрать значительные показатели.
И даже если сложится беспрецедентная ситуация и ПиС победит в третий раз, сколоченная ею коалиция будет с куда большим компромиссами со стороны национал-консерваторов, резюмирует эксперт.