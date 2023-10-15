Национал-консерваторы побеждают на выборах в Польше

Параллельно с выборами ПиС организовала референдум, на котором гражданам предлагалось высказать свое отношение к вопросам миграции, повышению пенсионного возраста и приватизации государственной собственности. Референдум был признан несостоявшимся, так как при требуемой явке в 50% голосовали на нем лишь 40% польских избирателей.