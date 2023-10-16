Темы парламентского форума G20 в Индии обсудят на площадке Совета Федерации

«Мы поделимся нашими идеями и соображениями по этим темам, обсудим законы, различные инициативы и потом, надеюсь, будем принимать свои законы в своих странах по этим темам. Тем самым построим светлое будущее всему населению мира. Мы рассчитываем, что парламентская двадцатка будет сопровождать усилия Группы двадцати в ее парламентской повестке», – сказал Бирла. Основные темы парламентского форума G20 достойны обсуждения в верхней палате российского парламента, сказал Косачев «Ведомостям».