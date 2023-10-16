Темы парламентского форума G20 в Индии обсудят на площадке Совета Федерации

Темы парламентского форума G20 в Индии обсудят на площадке Совета ФедерацииПремьер-министр Нарендра Моди передал, что был бы рад видеть в гостях Владимира Путина
Девятый парламентский форум G20, состоявшийся 12–14 октября в Нью-Дели, прошел под девизом «Одна Земля. Одна семья. Одно будущее». Делегацию российского парламента на нем возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в группу российских парламентариев также вошли первый зампред верхней палаты парламента Андрей Турчак, зампред Константин Косачев и др.
Матвиенко на форуме провела переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателями обеих палат парламента республики и ряд других международных переговоров. «Я передала привет [Моди] от Владимира Владимировича Путина, наилучшие пожелания и нашу заинтересованность в дальнейшем углублении российско-индийских отношений в разных сферах. Господин Моди отметил, что он очень удовлетворен тем, как развивается российско-индийское сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства и многих других направлений», – сказала она журналистам.
По ее словам, российско-индийский товарооборот за последние полтора года вырос в 5 раз с $10 млрд до $50 млрд. «Господин Моди сказал, что он рад бы был видеть Владимира Владимировича [Путина] в Индии», – добавила Матвиенко.
Председатель Лок сабхи (нижняя палата парламента Индии) Ом Бирла, выступая с приветственным словом на открытии саммита, призвал его участников продолжить обсуждение в национальных парламентах главных тем форума, чтобы затем принять соответствующие законы. В программу мероприятия вошли четыре секции по следующим направлениям: устойчивое развитие на период до 2030 г., переход к зеленой энергетике, гендерное равенство и изменение жизни людей с помощью общественных цифровых платформ.
«Мы поделимся нашими идеями и соображениями по этим темам, обсудим законы, различные инициативы и потом, надеюсь, будем принимать свои законы в своих странах по этим темам. Тем самым построим светлое будущее всему населению мира. Мы рассчитываем, что парламентская двадцатка будет сопровождать усилия Группы двадцати в ее парламентской повестке», – сказал Бирла. Основные темы парламентского форума G20 достойны обсуждения в верхней палате российского парламента, сказал Косачев «Ведомостям».
Сам Косачев выступил в пленарной сессии на тему «Достижение гендерного равенства: от расширения прав и возможностей женщин к развитию под руководством женщин». Он заметил, что в 2023 г. расширение прав и возможностей женщин впервые вошло в число приоритетов G20.
«[«Женская двадцатка»] стала эффективным каналом коммуникации мировых лидеров и женской общественности, и благодаря ее последовательной работе удалось продвинуться на новый уровень», – сказал он. Сама Индия уже несколько лет занимает первое место в антирейтинге самых опасных стран для женщин по версии фонда Thomson Reuters.
Турчак на сессии «Изменение жизни людей с помощью общественных цифровых платформ» заявил о необходимости поддержки диалога о международных договоренностях в сфере цифровой безопасности. «Все вы знаете, что на площадке ООН Россия представила проект универсальной конвенции по обеспечению международной информационной безопасности. Этот документ направлен на создание условий для мирного использования информационных технологий, на защиту уязвимых стран от произвола агрессивно настроенных государств и подконтрольных им IT-гигантов», – заявил первый зампред палаты.
По итогам саммита было принято совместное итоговое коммюнике, в котором участники заявили о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия и призвали все государства соблюдать принципы международного права. «Мирное разрешение конфликтов и усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют решающее значение», – говорится в документе. Следующий саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия).