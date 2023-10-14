Матвиенко рассказала об увеличении товарооборота России и Индии до $50 млрд

В середине июля министерство коммерции Индии сообщило, что Россия в январе – мае впервые в истории стала третьим торговым партнером этой страны по объемам товарооборота ($27,1 млрд). При этом поставки российских товаров, большую часть из которых составляют энергоносители, в денежном выражении более чем в 40 раз превосходят поставки индийских: $26,5 млрд против $639 млн.