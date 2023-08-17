Индия намерена решить проблему торгового дисбаланса с Россией

Как сообщило в середине июля министерство коммерции Индии, Россия в январе – мае впервые в истории стала третьим торговым партнером этой страны по объемам товарооборота ($27,1 млрд). При этом поставки российских товаров, большую часть из которых составляют энергоносители, в денежном выражении более чем в 40 раз превосходят поставки индийских: $26,5 млрд против $639 млн. Еще в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в индийском штате Гоа признал как «проблему» то, что российские компании накопили «миллиарды» ограниченно конвертируемых индийских рупий, которые не могут использовать. В том же месяце агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что переговоры о торговле в рупиях между Индией и Россией были приостановлены, так как ни один из использованных способов запустить эффективные расчеты в индийской валюте не удался.