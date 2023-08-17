Индия намерена решить проблему торгового дисбаланса с Россией

Индия намерена решить проблему торгового дисбаланса с РоссиейЭтому мешают трудности в расчетах в рупиях
Индия и Россия продолжают искать решение проблемы значительного дисбаланса в двусторонней торговле в российскую пользу. По мнению индийской стороны, он образовался в связи с невозможностью использовать для расчетов значительные объемы индийских рупий, полученные российскими экспортерами. Но поиск механизма платежей продолжается, заявил 16 августа на брифинге в Дели президент Конфедерации индийской индустрии Динеш, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Диспаритет экспортно-импортных операций [Индии в торговых отношениях с Россией] – это реальность, причина которой – санкции [против России]. Межправительственная дискуссия [по этому вопросу] будет [вновь] проведена, чтобы посмотреть, что с этим делать. Это происходит потому, что [накопившийся у российских компаний из-за рисков при использовании доллара в связи с санкциями] значительный объем рупий невозможно использовать. Пока у нас нет информации, что какое-либо решение этой проблемы найдено. Мы сейчас продолжаем искать [удобный] механизм», – сказал Динеш.
По его словам, пока очень сложно адекватно оценить влияние геополитических проблем и экономических санкций (включая антироссийские) на мировую экономику и торговлю, так как «это постоянно меняющийся сценарий и очень сложно понять, что [еще] произойдет». «Конечно, санкции повлияли на торговлю с Россией», – сказал Динеш. Он подчеркнул, что Индия, как председатель G20 и страна, «помогающая глобальному Югу расти», хочет развивать экономические связи со всеми странами и расти вместе с ними, не выделяя кого-то. «Это и развитые, и развивающиеся [экономики]», – сказал он.
Как сообщило в середине июля министерство коммерции Индии, Россия в январе – мае впервые в истории стала третьим торговым партнером этой страны по объемам товарооборота ($27,1 млрд). При этом поставки российских товаров, большую часть из которых составляют энергоносители, в денежном выражении более чем в 40 раз превосходят поставки индийских: $26,5 млрд против $639 млн. Еще в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в индийском штате Гоа признал как «проблему» то, что российские компании накопили «миллиарды» ограниченно конвертируемых индийских рупий, которые не могут использовать. В том же месяце агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что переговоры о торговле в рупиях между Индией и Россией были приостановлены, так как ни один из использованных способов запустить эффективные расчеты в индийской валюте не удался.