Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии

В апреле – мае 2023 г. Россия была вторым поставщиком товаров в Индию ($11 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – рост около 200%), уступив по этому показателю только КНР (почти $15,8 млрд). Всего же товарооборот имеющих сложные политические отношения Китая и Индии за первые пять месяцев 2023 г. составил $41,1 млрд, что меньше по сравнению с 2022 г. на 9%.