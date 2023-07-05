Как прошел саммит ШОС под председательством Индии

Кроме того, антироссийские санкции повысили значимость ШОС с точки зрения экономического взаимодействия России с другими участниками объединения, продолжает Кашин. Российский президент, к примеру, отметил, что по итогам 2022 г. товарооборот России с государствами объединения вырос на 37%, достигнув рекордных $263 млрд. А за январь – апрель 2023 г. торговля выросла на 35%. Кроме того, Путин обратил внимание на увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. По его словам, более 80% сделок между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях. А доля рубля в экспортных операциях со всеми странами ШОС в прошлом году превысила 40%. «Политика Запада, с одной стороны, создала стимулы для поиска альтернативных методов финансовых расчетов между государствами. С другой – для активизации связей с альтернативными экономическими центрами. Мы это увидели в прошлом году, когда интерес к ШОС проявили Турция и Саудовская Аравия», – сказал Кашин.