Как прошел саммит ШОС под председательством Индии

Как прошел саммит ШОС под председательством ИндииНа нем обсудили создание механизма для финансирования экономических программ и приняли в свои ряды Иран
Саммит ШОС под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди прошел спустя две недели после его государственного визита в Вашингтон (23 июня), по итогам которого президент США Джо Байден назвал Индию «одним из самых близких партнеров» американцев в мире. Помимо Моди в саммите приняли участие президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и главы четырех центральноазиатских республик (кроме Туркмении, которая в ШОС не входит). Присоединился к ним и иранский президент Эбрахим Раиси.
Одним из основных итогов саммита стало подписание декларации, которую не поддержал только Иран – его приняли в состав ШОС лишь по итогам мероприятия. В документе говорится о ненаправленности работы ШОС против других стран и международных организаций, а также об открытости для широкого сотрудничества с ними. В декларации также сказано об уважении «права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития». «Недопустимы попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств», – говорится в тексте декларации.
ШОС в условиях кризиса демонстрирует возросшую значимость организации в международной политике, сказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Страны тянутся к стабильным международным конструкциям. Между участниками ШОС нет серьезных противоречий (хотя Моди намекал, что некоторые государства, вероятно Пакистан, становятся прибежищем для международного терроризма. – «Ведомости»)», – говорит эксперт.
Теперь ШОС – политическая площадка для поддержания доверительных отношений, в рамках которой стороны могут откровенно обсуждать интересы друг друга, добавил Бордачев. К примеру, Путин благодарил участников саммита за поддержку властей во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер». В дни мятежа и сразу после них с президентом РФ из лидеров стран – участниц ШОС говорили Си, Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), а также Раиси. Показателем возросшего авторитета ШОС, по словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, стало как раз присоединение к ней на прошедшем саммите Ирана. «Тегеран – это важный международный игрок для всех участников организации: он крупный поставщик нефти в Китай и Индию, а также главный партнер России в вопросах региональной безопасности. Его вступление расширит значимость организации и повысит ее возможности координировать политику по таким направлениям, как Афганистан», – отметил эксперт.
Кроме того, антироссийские санкции повысили значимость ШОС с точки зрения экономического взаимодействия России с другими участниками объединения, продолжает Кашин. Российский президент, к примеру, отметил, что по итогам 2022 г. товарооборот России с государствами объединения вырос на 37%, достигнув рекордных $263 млрд. А за январь – апрель 2023 г. торговля выросла на 35%. Кроме того, Путин обратил внимание на увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. По его словам, более 80% сделок между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях. А доля рубля в экспортных операциях со всеми странами ШОС в прошлом году превысила 40%. «Политика Запада, с одной стороны, создала стимулы для поиска альтернативных методов финансовых расчетов между государствами. С другой – для активизации связей с альтернативными экономическими центрами. Мы это увидели в прошлом году, когда интерес к ШОС проявили Турция и Саудовская Аравия», – сказал Кашин.
При этом Токаев выразил сожаление, что в ШОС нет механизма финансирования экономических программ. «Более чем за 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Поэтому предлагаю совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда», – заявил казахстанский президент. Кроме него о проблемах с финансированием проектов говорил и президент Киргизии Садыр Жапаров. Впоследствии инициативу создания банка развития ШОС поддержали Си и президент Белоруссии Александр Лукашенко (его страна скоро станет членом организации). В декларации это решение не зафиксировано.