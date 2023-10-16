Энтони Блинкен погрузился в палестино-израильский конфликт

США сейчас оказались перед тяжелым выбором, продолжает Васильев. Вашингтону необходимо, с одной стороны, поддерживать Израиль, с другой – вести себя сдержанно, так как цены на нефть уже поползли вверх, что очень важно для американской внутренней политики. «Повышение цен на энергоносители выгодно Ирану, в случае возвращения США к политике санкций против него цены подскочат еще сильнее», – пояснил эксперт. США хотели бы и военной операции Израиля, и возобновления переговоров в дальнейшем. При этом, по словам Васильева, арабский мир не желает эскалации конфликта, их вполне устраивал статус-кво, сложившийся в последние 10–15 лет.