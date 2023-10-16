Энтони Блинкен погрузился в палестино-израильский конфликт

Энтони Блинкен погрузился в палестино-израильский конфликтАрабские страны против исхода населения из сектора Газа
Госсекретарь США Энтони Блинкен и наследный принц, де-факто правитель Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман продолжат искать решения проблем вокруг сектора Газа, где израильские военные планируют в ближайшее время провести наземную военную операцию. Об этом 15 октября сообщает официальное саудовское агентство Saudi Press Agency по итогам визита американского дипломата в Эр-Рияд. В ходе переговоров саудовский принц призвал Израиль снять осаду с сектора Газа, чтобы «палестинский народ достиг соблюдения своих законных прав», а в регионе воцарился «справедливый и прочный мир».
По данным американской стороны, встреча представителей США и Саудовской Аравии продлилась чуть менее часа и прошла в частной резиденции бен Сальмана. По итогам переговоров Блинкен назвал диалог «очень продуктивным». «Госсекретарь подчеркнул неизменную сосредоточенность США на прекращении террористических атак «Хамас», освобождении всех заложников и предотвращении распространения конфликта», – заявил официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер.
Накануне Блинкен в Эр-Рияде также обсудил палестино-израильский конфликт с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. Саудовский министр призвал стороны к немедленному прекращению огня и осудил Тель-Авив за его призыв к насильственному перемещению палестинцев из сектора Газа. В свою очередь, американский дипломат заявил, что «Израиль реализует законное право на защиту своего народа» и пытается добиться, чтобы нападение «Хамас» на израильских граждан больше не повторялось. При этом он отметил, что Вашингтон работает над созданием «безопасных зон» в палестинском анклаве, чтобы туда могла поступать гуманитарная помощь.
Визит Блинкена в Саудовскую Аравию произошел в ходе его турне по странам Ближнего Востока, которое стартовало в Израиле 12 октября. На переговорах с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху американский госсекретарь заявил, что в текущем конфликте Вашингтон выступает на стороне Тель-Авива, и подтвердил стремление американцев выделить израильтянам экстренную военную помощь.
Американский дипломат также встречался с королем Иордании Абдаллой II, председателем палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и премьером Бахрейна Сальманом бен Хамадом ибн Исой Аль Халифой, с которыми он обсудил гуманитарную ситуацию в секторе Газа. ОАЭ наряду с Бахрейном – единственные государства Персидского залива, осудившие нападение «Хамас» на Израиль. В рамках «соглашения Авраама» в 2020 г. они нормализовали отношения с Тель-Авивом.
После Саудовской Аравии Блинкен полетел в Египет. Там он, вероятно, планирует обсудить с египетскими властями освобождение захваченных боевиками «Хамас» заложников и открытие единственного пропускного пункта «Рафах» на границе с Газой, закрытого с 9 октября, с целью эвакуации из осажденного анклава иностранных граждан, в том числе 500–600 американцев палестинского происхождения. «Ведомости» писали 12 октября, что на всей формальной территории Палестинской автономии находится около 2000 российских граждан, из которых 1200 – в контролируемой движением «Хамас» Газе.
Сектор Газа, откуда палестинские боевики 7 октября совершили нападение на Израиль, находится в осаде со стороны ЦАХАЛ с 9 октября. С 8 октября Тель-Авив прервал электроснабжение и водоснабжение региона. А 13 октября израильские военные в рамках готовящейся наземной операции в анклаве призвали 1 млн палестинцев – порядка половины населения территории – покинуть северный участок и эвакуироваться на юг сектора. По словам представителя минобороны, на этой территории израильская армия планирует уничтожить разветвленную сеть бункеров, подземных туннелей и ракетных установок палестинских боевиков. В свою очередь, «Хамас» призвал местных жителей оставаться в своих домах.
Израиль планировал ввести свои вооруженные формирования на территорию сектора Газа 14–15 октября, но в последний момент Тель-Авив отложил операцию из-за облачной погоды, которая снизит возможности израильских пилотов и операторов БПЛА поддерживать наземные силы с воздуха, сообщила 15 октября The New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских военных.
У администрации президента Джо Байдена нет четкого плана по урегулированию палестинского вопроса – правительство США скорее импровизирует в текущей ситуации, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, Вашингтон не понимает, как распорядиться своим влиянием на Ближнем Востоке и грамотно использовать «мягкую силу». «Само решение Израиля ликвидировать сектор Газа полностью исключает возможность для возвращения к резолюции СБ ООН о двух государствах – еврейском и арабском», – добавил он.
США сейчас оказались перед тяжелым выбором, продолжает Васильев. Вашингтону необходимо, с одной стороны, поддерживать Израиль, с другой – вести себя сдержанно, так как цены на нефть уже поползли вверх, что очень важно для американской внутренней политики. «Повышение цен на энергоносители выгодно Ирану, в случае возвращения США к политике санкций против него цены подскочат еще сильнее», – пояснил эксперт. США хотели бы и военной операции Израиля, и возобновления переговоров в дальнейшем. При этом, по словам Васильева, арабский мир не желает эскалации конфликта, их вполне устраивал статус-кво, сложившийся в последние 10–15 лет.
Политические элиты арабских государств понимают, что разрешения кризиса на обозримом горизонте не предвидится, говорит старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Вариант с созданием двух государств очевидно не работает, поэтому ряд арабских стран идет на нормализацию отношений с Израилем при условии «соблюдения прав палестинцев», говорит эксперт. «Даже палестинские власти без особого энтузиазма относятся к созданию полноценного государства, ведь это приведет к возникновению новых для них вызовов», – объяснил Зелтынь.
В то же время арабские государства без энтузиазма относятся и к потоку беженцев из сектора Газа, продолжает Зелтынь. Не хочет принимать их соседняя Иордания – палестинские беженцы и их потомки составляют порядка 60% населения. «Еще более осторожно к беженцам относится Египет, так как «Хамас» – детище египетских «Братьев-мусульман» (организация признана террористической в РФ), с которыми светское правительство в Каире воюет не первый год», – добавил он.
Как поясняет Зелтынь, на примере сектора Газа видно подлинное отношение арабов к Палестине – вместо финансовых усилий по обеспечению палестинцев деньги почему-то дают радикалам из «Хамас», которые тратят их на неизвестные цели. «В итоге возникла ситуация, при которой главным благотворителем палестинцев оказался Израиль, дававший работу жителям Газы и Западного берега реки Иордан», – резюмирует Зелтынь.