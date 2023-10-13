Как США пытаются сдержать эскалацию на Ближнем Востоке

Как США пытаются сдержать эскалацию на Ближнем ВостокеГоссекретарь Энтони Блинкен прибыл в Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон окажет экстренную военную помощь Израилю. Такое заявление он сделал 12 октября на фоне боев ЦАХАЛ с «Хамас»: вопрос стал ключевым во время переговоров Блинкена с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. «Послание, которое я несу Израилю, – вы можете быть достаточно сильны, чтобы защитить себя самостоятельно, но, пока Америка существует, вам никогда не придется это делать. Мы всегда будем на вашей стороне», – заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи.
С начала конфликта Тель-Авив направил в Вашингтон несколько запросов о военной помощи, сообщала газета The Washington Post со ссылкой на источники. 10 октября американцы отправили первый свой самолет с боеприпасами на авиабазу Набатим на юге Израиля. По данным пресс-служба ЦАХАЛ, эти боеприпасы предназначены для «нанесения значительных ударов» по Газе. Президент США Джо Байден уже пообещал нарастить поставки американского оружия в Израиль, в том числе боеприпасов и ракет-перехватчиков для системы ПВО «Железный купол».
Доставка военного снаряжения в Израиль осуществляется на фоне истощения американских арсеналов из-за продолжающейся военной помощи США Украине. По данным The Wall Street Journal, Пентагон располагает боеприпасами для Киева на сумму $5,2 млрд – остаток из $43,7 млрд. 11 октября Time со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена и ведущие конгрессмены разрабатывают дополнительный пакет военной помощи Тель-Авиву на сумму $2 млрд в дополнение к $3 млрд, которые Вашингтон ежегодно выделяет израильскому правительству на военные нужды.
У США пока есть ресурсы для оказания военной и другой помощи Израилю, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик. Перспективы увеличения объемов этой помощи, по словам эксперта, будут очевидны после назначения нового спикера палаты представителей на место снятого 3 октября Кевина Маккарти.
Блинкен может попытаться убедить Нетаньяху и его окружение воздержаться от дальнейшей эскалации, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.
Сектор Газа, откуда Израиль был атакован 7 октября боевиками «Хамас», находится в блокаде со стороны ЦАХАЛ с 9 октября. С 8 октября Тель-Авив прервал подачу электроэнергии и водоснабжение анклава. По данным ООН, в результате израильских бомбардировок по меньшей мере 340 000 жителей Газы (из 2,3 млн) остались без крова, из них около 220 000 укрываются в 92 школах, находящихся под управлением международной организации.
Несмотря на понимание возможных рисков проведения наземной операции в секторе Газа, израильские власти пока не хотят идти на уступки, говорит Самарская. «Первоначальная неготовность Тель-Авива к атакам со стороны «Хамас» нанесла огромный ущерб имиджу Израиля в регионе, и эти потери, по мнению правительства страны, необходимо восполнить», – отмечает эксперт.
Блинкен обсудил в Израиле и вопрос освобождения заложников, похищенных палестинскими боевиками, и безопасный их вывоз из сектора Газа в преддверии возможной наземной операции израильской армии в арабском анклаве. Всего в плену у боевиков «Хамас», по данным The Times of Israel, может находиться порядка 150 граждан разных государств.
Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника в госдепартаменте сообщил, что в ходе переговоров американский дипломат планировал поднять вопрос о проходе иностранцев, в том числе американцев, из осажденной Газы в безопасные районы. «В анклаве проживает около 500–600 американцев палестинского происхождения. Некоторые из них хотят покинуть регион. Мы работаем над организацией их безопасного выезда», – сказал собеседник агентства.
Также «Ведомости» писали 12 октября, что на всей формальной территории Палестинской автономии находится около 2000 российских граждан, из которых 1200 – в осажденном израильской армией и контролируемом движением «Хамас» секторе Газа. На данный момент изъявили желание покинуть сектор Газа около 300 россиян.
Общением с израильской стороной Блинкен не ограничился. Он уже успел провести переговоры с королем Иордании Абдаллой II, а 13 октября намерен встретиться с председателем палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в Рамалле, сообщает Reuters.
Поездка американского госсекретаря на Ближний Восток нацелена на сохранение влияния Вашингтона в регионе и снижение рисков масштабирования конфликта за счет потенциального прямого вмешательства Ирана на стороне палестинских боевиков, считает Сокольщик. «США долго продвигали диалог Израиля с арабскими государствами, прежде всего с Саудовской Аравией, поэтому они будут изо всех сил пытаться сохранить этот хрупкий канал связи», – добавил эксперт.
По мнению координатора Российского совета по международным делам Ивана Бочарова, успех Блинкена по сдерживанию соседей и Ирана от потенциального вмешательства в конфликт будет зависеть от действий самого Израиля. «На мирные переговоры сейчас никто не надеется, основная цель – недопущение еще более глубокого кризиса уже во всем регионе», – резюмировал эксперт.