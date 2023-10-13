Как США пытаются сдержать эскалацию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон окажет экстренную военную помощь Израилю. Такое заявление он сделал 12 октября на фоне боев ЦАХАЛ с «Хамас»: вопрос стал ключевым во время переговоров Блинкена с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. «Послание, которое я несу Израилю, – вы можете быть достаточно сильны, чтобы защитить себя самостоятельно, но, пока Америка существует, вам никогда не придется это делать. Мы всегда будем на вашей стороне», – заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи.