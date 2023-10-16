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Прокуратура запросила 12 лет для отца белградского стрелка

Власти Сербии на парламентских выборах продолжат использовать тезисы развития и безопасности
Евгения Дубровина
Armin Durgut / AP

Высшая прокуратура Белграда просит максимального наказания для родителей несовершеннолетнего, расстрелявшего учеников и охранника в школе им. Владислава Рибникара в Белграде в мае этого года.

На днях Высший суд Сербии подтвердил легитимность предъявляемых обвинений. Прокуратура просит 12 лет лишения свободы для отца ребенка – он обвиняется в «тяжком преступлении против общественной безопасности». По мнению следствия, мужчина обучал подростка обращению со стрелковым оружием, хотя «такая активность и тренировки» не соответствовали возрасту сына, а также не обеспечил надлежащего хранения оружия.

Матери подростка предъявлено обвинение, связанное с незаконным хранением и ношением оружия и взрывчатых веществ, – прокуратура просит для нее 2,5 года. Кроме этого, за дачу ложных показаний по делу проходят представители стрелкового клуба «Партизан» – прокуратура запросила для них три года заключения.

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Школьный шутинг, а также последовавшая за ним стрельба в одном из сербских сел (8 погибших, 13 раненых) стали беспрецедентным происшествием не только для Сербии, но и для всех Балкан, отмечает основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Эти события спровоцировали волну общественных протестов в Белграде. Многотысячные митинги, начавшись под лозунгом «Сербия против насилия», переросли в протесты против действующих властей.

Это стало одним из поводов для президента Сербии Александра Вучича уйти с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии. К осени он был вынужден объявить о внеочередных парламентских выборах (должны состояться весной 2024 г.).

«Расстрел детей в школе во многом спровоцировало сербское общество, поэтому и срок для родителей стрелка, и досрочные выборы – из-за протестов», – говорит Бондаренко.

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В том, что обвинение родителям стрелка предъявлено именно сейчас, в преддверии начала избирательной кампании, вряд ли стоит искать политическую подоплеку, полагает Бондаренко. В первую очередь, говорит он, это «вопрос исправления ошибок, нивелирования случившейся трагедии и ее последствий».

Сербский лидер Вучич сообщил, что парламентские и местные выборы в Белграде и Воеводине состоятся 17 декабря, как этого и требовала оппозиция. Указ о предстоящем голосовании президент Сербии подпишет до 2 ноября.

В предстоящую кампанию правящая партия Сербии, по мнению Бондаренко, может использовать одновременно тезисы евроинтеграции и дружбы с Россией, развития экономики и безопасности – как это было в прошлую президентскую кампанию весной 2022 г. на фоне начала вооруженного конфликта на Украине. «Это будет неотитовский микс <...> В 2022 г. Вучич использовал лозунг «Мир. Стабильность. Вучич». Вероятно, власти продолжат действовать на этом поле», – напоминает он.

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В начале мая ученик белградской школы, считающейся элитной, устроил стрельбу по ученикам из принесенного из дома оружия. Его жертвами стали девять сверстников и охранник школы, несколько человек получили ранения. На момент преступления стрелку не было 14 лет, поэтому, по сербскому законодательству, ему не могло быть предъявлено обвинение. Дела были возбуждены в отношении его родителей.

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