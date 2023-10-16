Прокуратура запросила 12 лет для отца белградского стрелка

В предстоящую кампанию правящая партия Сербии, по мнению Бондаренко, может использовать одновременно тезисы евроинтеграции и дружбы с Россией, развития экономики и безопасности – как это было в прошлую президентскую кампанию весной 2022 г. на фоне начала вооруженного конфликта на Украине. «Это будет неотитовский микс <...> В 2022 г. Вучич использовал лозунг «Мир. Стабильность. Вучич». Вероятно, власти продолжат действовать на этом поле», – напоминает он.