Как власти Сербии реагируют на два подряд массовых убийства в стране

Как власти Сербии реагируют на два подряд массовых убийства в странеПрезидент страны Александр Вучич анонсировал ужесточение законодательства
В Сербии за три дня произошло два массовых убийства: 2 мая школьник устроил стрельбу в одной из белградских школ, жертвами которой стали девять человек, в ночь на 5 мая местный житель убил восьмерых и ранил 14 человек. После этого президент Александр Вучич анонсировал резкое ужесточение законодательства и власти заговорили о возвращении смертной казни.
Трагедия в Центральной Сербии произошла в ночь на 5 мая. Местный житель, которого сербские СМИ называют Урошем Б., сначала открыл огонь из пистолета в селе Мало Орашье, недалеко от города Младеновац. Уехав с места первого преступления, он продолжил стрельбу в селе Дубона, примерно в 10 минутах езды от Мала Орашья. В результате погибли восемь человек, включая полицейского и его жену, еще 14 получили ранения. Самой младшей жертве стрелявшего 15 лет. Спецназ сербского МВД смог задержать преступника только утром на даче у его родственника в поселке Виниште в пригороде Крагуевца, более чем в 100 км от мест преступлений.
По словам президента Александра Вучича, выступившего со срочным докладом перед прессой, Урош Б. в момент задержания похвалил полицейских за работу. Причиной своих действий он назвал свою «недооценку» окружающими, а ранее преступник был, по словам Вучича, заметен в симпатиях к Адольфу Гитлеру. На даче у родственников и в других имеющих отношение к задержанному домах силовики нашли целый арсенал: винтовки с оптическим прицелом, пистолеты с глушителями, гранаты и сотни патронов. В течение дня предполагаемый убийца был доставлен в полицейский участок в Крагуевце. «Он никогда больше не увидит белого света», – пообещал Вучич.
2 мая 13-летний ученик школы «Владислав Рибникар» в Белграде прямо во время урока истории расстрелял сначала охранника, а потом целый класс из двух отцовских пистолетов. В результате инцидента погибли девять человек, включая восьмерых детей. А сам стрелок сдался полиции. Уже 5 мая в сербских СМИ появились детали допроса задержанного в тот же день отца убийцы, который рассказал, что хранил свое официально зарегистрированное оружие ненадлежащим образом – в легко открывавшемся сейфе в кладовой.
Александр Вучич, реагируя на обе трагедии, объявил о грядущем ужесточении сербского законодательства об оружии. В планах властей пересмотр всех ранее выданных разрешений на его хранение, проверки владельцев и резкое повышение требований для получения новых разрешений и продления старых. Речь, в частности, идет о токсикологических и наркологических экспертизах. По словам Вучича, за последние годы властям удалось сократить количество оружия на руках у граждан страны с 950 000 до более чем 700 000 единиц (население Сербии – около 6,83 млн человек – прим. «Ведомости»), но этого мало. «Мы полностью разоружим Сербию», – пообещал он.
Кроме того, для «повышения на 99%» безопасности в школах и «снижения на 80%» насилия в них, власти планируют нанять 1200 новых сотрудников полиции, которые будут дежурить в учебных заведениях. По одному на каждое. Президент Сербии также упомянул, что хотел инициировать возврат смертной казни, но премьер Ана Брабарич и члены кабмина выступили против такого шага. «Вторая страна в Европе с такой мерой наказания – Белоруссия», – добавил он.
Сербия находится на первом месте в Европе по количеству оружия на руках у населения. По словам экспертов, сказываются прошедшие в конце прошлого века войны на территории страны и ее соседей. Согласно подсчетам международного аналитического центра Global Arms Survey, в балканской республике на 100 000 жителей приходится более 39 единиц оружия. Для сравнения: в России этот показатель в среднем 12 единиц, в США – 120. При этом сербы могут покупать не только охотничье оружие, но также и короткоствольное.
Несмотря на большой объем оружия «на руках», в Сербии крайне редко происходят массовые убийства. Последний раз «шутинг» произошел в 2013 г. в районе города Младеновац близ сербской столицы. Тогда ветеран югославских войн открыл огонь по своим соседям, убив 13 человек. Последнее ужесточение закона об оружии в стране произошло в 2016 г. Согласно актуальной редакции документа, купить оружие в Сербии могут совершеннолетние граждане страны или иностранцы с постоянным проживанием. При покупке требуются действующий паспорт, медицинская справка, в которой должно присутствовать описание принимавшихся во время болезней препаратов. Медкомиссию в Сербии владельцам оружия необходимо проходить раз в пять лет. Кроме того, желающий приобрести оружие должен иметь отдельную справку об оправданности приобретения оружия. У покупателя должны быть условия для безопасного хранения, наличие которых лично проверит полицейский. Полиция также может проводить и оперативную проверку по месту проживания и работы, устанавливающую, что приобретающий оружие своим поведением не вызывал подозрений.
Законодательное регулирование приобретения оружия в Сербии не сильно отличается от соответствующих норм Европы или России, отметила профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Екатерина Энтина. «Другое дело, что в мире растет количество личных стрелковых вооружений, и Сербия в этом отношении не исключение. С одной стороны, Балканы – еще с социалистических времен крупнейший в Европе черный рынок оружия, – заметил эксперт. – С другой стороны, в Сербии очень распространен охотничий промысел, поэтому у граждан очень много охотничьих ружей». Кроме того, по словам Энтиной, несмотря на масштабные программы НАТО по разоружению республик бывшей Югославии с конца 1990-х гг., на военных складах Сербии еще остался большой запас оружия, которое может перетекать на черный рынок.
В Сербии нет традиции хранения оружия как «эха войны» наподобие Боснии, отмечает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. По ее словам, как нечто нормальное владение оружием скорее не воспринимается, но его действительно много у людей из-за достаточно лояльного законодательства.