Как власти Сербии реагируют на два подряд массовых убийства в стране

Несмотря на большой объем оружия «на руках», в Сербии крайне редко происходят массовые убийства. Последний раз «шутинг» произошел в 2013 г. в районе города Младеновац близ сербской столицы. Тогда ветеран югославских войн открыл огонь по своим соседям, убив 13 человек. Последнее ужесточение закона об оружии в стране произошло в 2016 г. Согласно актуальной редакции документа, купить оружие в Сербии могут совершеннолетние граждане страны или иностранцы с постоянным проживанием. При покупке требуются действующий паспорт, медицинская справка, в которой должно присутствовать описание принимавшихся во время болезней препаратов. Медкомиссию в Сербии владельцам оружия необходимо проходить раз в пять лет. Кроме того, желающий приобрести оружие должен иметь отдельную справку об оправданности приобретения оружия. У покупателя должны быть условия для безопасного хранения, наличие которых лично проверит полицейский. Полиция также может проводить и оперативную проверку по месту проживания и работы, устанавливающую, что приобретающий оружие своим поведением не вызывал подозрений.