В Сербии с 5 по 7 мая объявлен траур

В других классах учителя, поняв, что идет стрельба, заперлись внутри вместе с учениками. По предварительным данным полиции, К. К. выпустил около 20 пуль из двух пистолетов, несколько раз их перезарядив. Затем он сам позвонил в полицию, но там, по всей видимости, уже знали о происходящем – первым до силовиков дозвонился помощник учительницы истории, успевший убежать из класса.