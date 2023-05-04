В Сербии с 5 по 7 мая объявлен траур

В Сербии с 5 по 7 мая объявлен траурЖертвами первого в современной истории страны шутинга стали девять человек
В результате произошедшего в Белграде утром 3 мая первого в современной истории Сербии расстрела в школе погибли девять человек. Убийца – 13-летний семиклассник – был замкнутым отличником, а поводом для атаки могла стать плохая оценка от учительницы истории, которую нападавший тяжело ранил.
Трагедия произошла в общеобразовательной школе «Владислав Рибникар», расположенной в районе Врачар недалеко от центра Белграда. За несколько минут до конца первого урока ученик, которого сербские СМИ называют К. К., вошел в здание школы, где столкнулся с охранником. Охранник стал первой жертвой скулшутера.
Дальше юноша выстрелил в трех встретившихся ему в коридоре учениц, а затем вошел в расположенный на первом этаже, недалеко от входа, класс, где шел урок истории. Там он открыл огонь по учительнице и детям. В начавшемся хаосе нескольким ученикам удалось убежать через окна.
В других классах учителя, поняв, что идет стрельба, заперлись внутри вместе с учениками. По предварительным данным полиции, К. К. выпустил около 20 пуль из двух пистолетов, несколько раз их перезарядив. Затем он сам позвонил в полицию, но там, по всей видимости, уже знали о происходящем – первым до силовиков дозвонился помощник учительницы истории, успевший убежать из класса.
Стрелявший сдался прибывшим полицейским. По сообщению представителей сербской полиции, при нем нашли два пистолета, а в рюкзаке – четыре бутылки с «коктейлем Молотова». Юношу вывели из здания школы с курткой на голове.
По словам президента Сербии Александра Вучича, убийца находится на психиатрической экспертизе. По предварительным данным, в результате трагедии погибло девять человек – охранник и восемь учеников. Учительница истории и еще минимум четверо детей находились в белградских больницах в тяжелом состоянии.
Администрация школы объявила о поиске доноров крови для раненых, и уже через несколько часов местные власти сообщили, что доноров оказалось даже больше, чем нужно. Среди пришедших на местную станцию переливания крови были и живущие в Белграде россияне.
Знакомые стрелявшего подростка, судя по их рассказам в СМИ и соцсетях, характеризуют его как «замкнутого отличника», от которого «не ждешь насилия». По одной из версий, которую обсуждали вовлеченные в расследование чиновники, поводом для преступления стала плохая оценка, которую ученик получил от пострадавшей в результате стрельбы учительницы.
Представители МВД Сербии заявляют, что преступник готовился в течение месяца и даже нарисовал примерный план стрельбы со списком людей, которых надо убить в первую очередь. В рамках разбирательства уже проведены обыски дома у преступника, а в рамках дела задержан его отец. По имеющейся в сербских СМИ информации, ему и принадлежали официально зарегистрированные пистолеты.
Сам юноша по закону не может быть привлечен к уголовной ответственности как несовершеннолетний.
Это первое в современной истории Сербии подобное преступление. И, по всей видимости, разбирательством с непосредственными участниками трагедии дело не ограничится.
Президент Вучич уже сообщил, что власти будут искать ответственных на всех уровнях системы образования. А местные политики уже начали искать более глобальные причины случившегося. Например, представительница правой партии «Двери» Тамара Миленкович-Керкович обвинила в трагедии правительство, которое терпит «патологические ценности», и потребовала отставки министра образования страны Бранко Ружича, самого высокопоставленного чиновника системы образования, прибывшего на место преступления.
Впрочем, большинство сербских политиков пока ограничились лишь выражением скорби и солидарности с жертвами трагедии и их родственниками. В Сербии с 5 по 7 мая объявлен траур. Соболезнования выразили власти почти всех соседних стран, представители США и ЕС, посольства России и Украины.