Партия Качиньского может лишиться власти в Польше

У «Гражданской коалиции» тоже пока нет необходимого количества мест в сейме, говорит Дмитрий Офицеров-Бельский из ИМЭМО РАН. «Очень многое будет зависеть от «Левых», но они уже сказали, что не станут договариваться с «Гражданской коалицией», поэтому ситуация кажется патовой», – отметил эксперт. По мнению эксперта, рекордно высокая явка связана с высоким уровнем политической поляризации в Польше. Кто-то голосует не за «Коалицию», а против ПиС и наоборот, объяснил политолог. В случае невозможности формирования правительства в определенные законом сроки президент Дуда вполне может поручить создание временного правительства ПиС, после чего придется проводить новые выборы, считает эксперт.