Партия Качиньского может лишиться власти в Польше

Партия Качиньского может лишиться власти в ПольшеКурс в отношении России не изменится в любом случае
Лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил о возможности сформировать правительство по итогам парламентских выборов 15 октября. Подобное заявление было сделано сразу после публикации результатов экзитполов. «Мы уже сегодня можем сказать, что это конец власти «Права и справедливости». Мы выиграли демократию, свободу, нашу Польшу», – заявил Туск в ночь на 16 октября.
По данным Национальной избирательной комиссии Польши, после обработки 66% бюллетеней при выборах в сейм у ПиС – 37,47%, у «Гражданской коалиции» – 28,63%, у «Третьего пути» – 14,43%, у «Левых» – 8,31%, у «Конфедерации» – 7,28% голосов. Явка, по данным избиркома, составила рекордные 71,99%. Таким образом, оппоненты ПиС («Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые») набрали больше 51% голосов, но, как это скажется на распределении мандатов, на момент сдачи номера еще не было ясно. В сейм – нижнюю палату парламента – голосование проводится по пропорциональной системе, именно сейм утверждает правительство простым большинством.
ПиС тоже заявила о своей победе. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «исторической» третью победу его партии подряд. По словам Моравецкого, президент Польши Анджей Дуда поручит именно ему сформировать правительство, так как «такова политическая традиция в Польше». Выступая на пресс-конференции, премьер говорил о стабильности коалиции, которую может создать ПиС. Такое правительство, считает Моравецкий, сможет провести страну через сложные времена в отличие от «разношерстной» коалиции, «единственной общей ценностью которой является ненависть к ПиС».
Параллельно с выборами граждане Польши могли поучаствовать в организованном правительством ПиС референдуме. На него были вынесены вопросы о повышении пенсионного возраста до 67 лет, открытии границы с Белоруссией, продаже госактивов иностранным компаниям и принятии мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. По задумке ПиС референдум должен был помочь кампании партии. Но референдум был признан несостоявшимся – в нем приняли участие только 40% избирателей (а нужна явка 50%).
Национал-консерваторы из ПиС правят в Польше с 2015 г. За это время ухудшились отношения Варшавы и Евросоюза. Брюссель выражал резкое недовольство проводимой ПиС судебной реформой, подрывающей, по мнению ЕС, несменяемость и независимость судей. Раздражала Брюссель и социальная политика ПиС, в частности, создание так называемых «свободных от ЛГБТ зон».
Ситуация для ПиС довольно сложная, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Станислав Кувалдин. «Гражданская коалиция» Туска будет пытаться создать коалицию с «Третьим путем», который ранее категорически опроверг возможность сотрудничества с ПиС, и «Левыми». Договариваться с ними ПиС вряд ли будет, так как ее избиратели не оценят создание коалиции со сторонниками абортов и антиклерикалами, коими и являются «Левые», говорит эксперт. Возможна коалиция ПиС с крайне правой «Конфедерацией», но в этом случае есть шанс, что польские правые не наберут достаточно голосов для формирования правящей коалиции, добавляет Кувалдин.
Со своей стороны ПиС пытается заявлять о своем преимуществе как известной и предсказуемой политической силы, которая быстро сформирует правительство и не допустит споров и развала коалиций в парламенте. Тем не менее очевидна усталость польских избирателей от видения Польши, которое продвигает ПиС. В то же время оппозиция может похвастать беспрецедентной мобилизацией своего электората, который при огромной явке отказался участвовать в референдуме, важном для ПиС, резюмирует эксперт.
У «Гражданской коалиции» тоже пока нет необходимого количества мест в сейме, говорит Дмитрий Офицеров-Бельский из ИМЭМО РАН. «Очень многое будет зависеть от «Левых», но они уже сказали, что не станут договариваться с «Гражданской коалицией», поэтому ситуация кажется патовой», – отметил эксперт. По мнению эксперта, рекордно высокая явка связана с высоким уровнем политической поляризации в Польше. Кто-то голосует не за «Коалицию», а против ПиС и наоборот, объяснил политолог. В случае невозможности формирования правительства в определенные законом сроки президент Дуда вполне может поручить создание временного правительства ПиС, после чего придется проводить новые выборы, считает эксперт.
Вероятная смена правящей партии с ПиС на «Гражданскую платформу» Туска не приведет к улучшению отношений с Россией, находящихся в глубочайшем кризисе. Причина этого – в полной подконтрольности Туска Брюсселю и, следовательно, Вашингтону, замечает эксперт. Польша в случае его победы рискует оказаться под внешним управлением Запада, так что возлагать надежды на прогресс в отношениях с победой польской оппозиции не стоит.