Технологии атомного подводного флота США тяжело получить союзникам

Кроме того, говорит Кашин, в США понимают ограниченный, а то и практически нулевой потенциал Великобритании и Австралии в сфере сооружения атомных подводных лодок. «В Вашингтоне думают, что им было бы проще и дешевле все сделать самим, так как британцы будут строить [подлодки] дольше, а австралийцы вряд ли смогут применить эти технологии в ближайшей перспективе», – резюмировал эксперт.