Технологии атомного подводного флота США тяжело получить союзникам

Технологии атомного подводного флота США тяжело получить союзникамИз-за этого создание альянса с Британией и Австралией затягивается
Первый морской лорд (командующий) Королевского флота Великобритании адмирал Бен Кей раскритиковал медленный процесс одобрения передачи оборонных технологий в США. По мнению Кея, это снижает возможности Лондона и Вашингтона оперативно реагировать на глобальные геополитические изменения и, в частности, уменьшает эффективность их деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках блока АUKUS (трехсторонний оборонный альянс США, Великобритании и Австралии).
«Если ваши правила [по экспортному контролю] нацелены на ограничение потенциала противника, то это одна история. Но если они используются для сохранения преимущества исключительно за вами, то я сомневаюсь в полезности такого подхода к общему делу», – заявил военачальник во время интервью для американского Центра стратегических и международных исследований.
Слова Кея отражают недовольство другого американского союзника. 13 октября австралийская газета Financial Review процитировала посла в США Кевина Радда (экс-премьер Австралии), который обвинил «американскую бюрократию» в замедлении развития AUKUS.
Предметом критики являются правила США по международной торговле оружием и экспортному контролю. За контрольные мероприятия отвечает Госдеп. Для получения лицензии на экспорт компания должна зарегистрироваться в Управлении по контролю за торговлей оборонными товарами (орган при Госдепе), подать заявку на экспортную или временную импортную лицензию. В противном случае потенциального экспортера ждет штраф или уголовное преследование.
В сентябре 2021 г. лидеры Австралии, Великобритании и США заявили о создании трехстороннего оборонного альянса AUKUS, направленного, как утверждается в заявлении Белого дома, на углубление дипломатического и военного сотрудничества трех стран в АТР. Приоритетом объединения было создание атомного подводного флота Австралии, а также развитие технологий кибербезопасности, ИИ, квантовых вычислений, но прогресса нет по всем направлениям.
Сооружение субмарин для Австралии уже вызывает вопросы со стороны конгресса. По информации Defense News, двухпартийная группа сенаторов 17 октября попросила администрацию раскрыть цену проекта до конца месяца. При этом Пентагон не намерен раскрывать финансовые детали до представления проекта оборонного бюджета на 2025 г.
Слова первого лорда Кея отражают позицию британского правительства, согласно которой Соединенные Штаты обязаны в обмен на согласие Лондона сдерживать Китай в АТР предоставить для этого значительную часть необходимых инструментов, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По словам эксперта, США на протяжении многих лет втягивали Британию в невыгодное для нее противостояние с КНР, что вынуждает англичан активно напоминать Вашингтону о союзнических обязательствах.
Дело не только в особенностях американского законодательства, касающегося экспорта вооружений. Американцы не стремятся делиться технологиями в том числе потому, что защищают конкурентные преимущества собственных производителей, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Эксперт полагает, что полномочия Байдена как главнокомандующего могут позволить ему облегчить процесс обмена технологиями, но «он не пойдет наперекор американским производителям».
Кроме того, говорит Кашин, в США понимают ограниченный, а то и практически нулевой потенциал Великобритании и Австралии в сфере сооружения атомных подводных лодок. «В Вашингтоне думают, что им было бы проще и дешевле все сделать самим, так как британцы будут строить [подлодки] дольше, а австралийцы вряд ли смогут применить эти технологии в ближайшей перспективе», – резюмировал эксперт.