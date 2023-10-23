Госдума планирует принять поправки в закон о выборах президента на этой неделе

Поправка, похожая на те, что вносились в закон о гарантиях избирательных прав граждан, говорит о том, что избирком региона распределяет выделенные средства для подготовки и проведения выборов между комиссиями – не только из федерального бюджета, но и из региональных бюджетов. Увеличивается стоимость одного агитационного материала – если она раньше была не выше 100 руб., то теперь может равняться 2% величины прожиточного минимума в целом по России на душу населения (287 руб. на данный момент). Средства на деятельность избиркомов перечисляются на счета в Сбербанке, а если отделений в регионе нет, то на счета в Промсвязьбанке (это касается в первую очередь новых регионов).