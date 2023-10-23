Госдума планирует принять поправки в закон о выборах президента на этой неделе

Госдума планирует принять поправки в закон о выборах президента на этой неделеПосле этого их должен будет рассмотреть Совет Федерации и подписать президент
Госдума планирует на этой неделе рассмотреть изменения в закон о выборах президента, следует из повестки совета нижней палаты парламента, который пройдет 23 октября. В этот же день комитет по госстроительству обсудит поправки ко второму чтению, перед тем как вынести их на заседание Госдумы.
Депутаты планируют оперативно рассмотреть инициативу во втором и третьем чтении, сказал «Ведомостям» один из авторов поправок, член комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин («Единая Россия»): «Его [закона] принятие нужно синхронизировать с заседаниями Совета Федерации (проходят по средам. – «Ведомости»)».
Вяткин отметил, что «закон будет принят оперативно и вступит в силу до того, как будут объявлены выборы президента, – в этом сомнений нет». Если поправки принимаются после объявления выборов, то на текущую кампанию их действие не распространяется.
Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 г. Решение о назначении выборов президента принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря.
Следующие заседания Совета Федерации пройдут 25 октября и 8 ноября. По словам Вяткина, основная цель поправок заключается в том, чтобы синхронизировать закон об основных гарантиях избирательных прав граждан и закон о выборах президента.
Законопроект, вносящий изменения в закон о выборах президента, был внесен в Госдуму 5 октября группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом. В первом чтении законопроект одобрен 17 октября. Срок принятия поправок ко второму чтению был до 19 октября.
В пояснительной записке говорилось, что проект закона предусматривает изменения, аналогичные тем, что были внесены в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан и в закон о выборах депутатов Госдумы.
Раньше членами комиссий с правом совещательного голоса нельзя было быть в течение года со дня вступления в силу решения о назначении административного наказания. Теперь нельзя быть членом комиссий до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
На заседаниях избиркомов и при подсчете голосов смогут присутствовать только те СМИ, у которых есть трудовой договор с редакцией – гражданско-правовой договор теперь не будет предоставлять такую возможность. Фото- и видеосъемка на участках должна осуществляться только теми, кто имеет на это право, и чтобы не нарушалась тайна голосования и сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые содержатся в списках избирателей. На участках должны быть определены места для наблюдателей и СМИ.
В ст. 39 (о регистрации кандидата) вносится норма о том, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он обязан не позднее 18.00 дня, следующего за днем появления судимости, представить в ЦИК сведения об указанной судимости (также эти документы могут представить уполномоченные представитель по финансовым вопросам и доверенные лица). Полномочия доверенных лиц теперь будут истекать сразу после агитационного периода (раньше они могли длиться до дня официального опубликования результатов, а в случае поданных жалоб – до вступления в силу решения суда).
Поправка, похожая на те, что вносились в закон о гарантиях избирательных прав граждан, говорит о том, что избирком региона распределяет выделенные средства для подготовки и проведения выборов между комиссиями – не только из федерального бюджета, но и из региональных бюджетов. Увеличивается стоимость одного агитационного материала – если она раньше была не выше 100 руб., то теперь может равняться 2% величины прожиточного минимума в целом по России на душу населения (287 руб. на данный момент). Средства на деятельность избиркомов перечисляются на счета в Сбербанке, а если отделений в регионе нет, то на счета в Промсвязьбанке (это касается в первую очередь новых регионов).
Членам избиркомов с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата труда за работу в избиркомах, размер выплат будет устанавливаться комиссией региона.
По действующему закону в каждый УИК передается определенное число бюллетеней. Их число регламентировано – в УИК нужно передать бюллетени не менее чем на 70% избирателей, привязанных к комиссии, но с небольшим запасом: он должен составлять не менее двух бюллетеней, но не больше чем 0,5% от числа от избирателей на участке.
Теперь же исключение делается для дистанционного электронного голосования – если оно проводится, то число передаваемых комиссии бюллетеней определяется решением избиркома региона.
Сейчас также в исключительных случаях на участках в труднодоступных местностях, на судах или полярных станциях УИК сам может подготовить избирательные бюллетени, но для этого должна быть бумага с водяными знаками, микрошрифтом или защитной сеткой – теперь такая защита может не использоваться.
Принятый в первом чтении законопроект действительно пока синхронизация закона о выборах президента с законом о гарантиях избирательных прав граждан, говорит электоральный эксперт Станислав Андрейчук: «Но обычно именно во втором чтении появляются самые важные поправки, которые сразу примут и в третьем чтении».
С тем, что законопроект повторяет поправки, которые вносили в закон о гарантиях избирательных прав граждан, согласен и электоральный юрист Олег Захаров: «Из того, что ждали, будет или нет, только финансирование федеральных выборов из региональных и местных бюджетов». Еще одна новация, развитие которой логично будет увидеть в осенних поправках, – право финансирования федеральных выборов из региональных и местных бюджетов. Впервые такая опция была апробирована при голосовании за поправки в Конституцию в 2020 г. и та норма носила временный характер, отмечает он.
В 2023 г. в целом ряде регионов в пилотном режиме был опробован обновленный формат работы участковых комиссий – поквартирные обходы для информирования о выборах, говорит Захаров: «Можно предположить, что по итогам этого эксперимента такая норма появится в законе о президентских выборах. Пока в законе есть только общая возможность такого финансирования, но, чтобы она заработала, поправка должна появиться в законе о соответствующих выборах».
Многие ресурсные регионы наверняка обрадуются такой опции, которая поможет им усилить борьбу за электоральный результат в границах своего субъекта на федеральных выборах и стимулировать УИК на большую явку, считает Захаров.