Онлайн на выборах президента потенциально могут проголосовать 49 млн избирателей

Инициативу поддержали представители «Новых людей» и «Справедливой России – За правду», пришедшие на обсуждение. «Результат ДЭГа должен быть еще более проверяем. Было бы хорошо ДЭГ разделить по участковым комиссиям. Так как мобилизацию мы тоже проводим по избирательным участкам, было бы полезно проанализировать, где и как прошла агитационная кампания», – отметила секретарь московского регионального отделения «Новых людей» Анна Дробот. Председатель молодежной организации партии «Справедливая Россия – За правду» Анастасия Павлюченкова указала, что недостаточно иметь цифровые продукты, предстоит обучать людей, чтобы они могли использовать эти инструменты.