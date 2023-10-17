Онлайн на выборах президента потенциально могут проголосовать 49 млн избирателей

Онлайн на выборах президента потенциально могут проголосовать 49 млн избирателейПока нет решения о том, в каком масштабе будет применяться электронное голосование в марте 2024 года
На выборах президента в марте 2024 г. будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – возможно, к голосованию присоединятся те регионы, где так или иначе уже проводилось ДЭГ в прошлые годы. Об этом рассказал зампред Центризбиркома (ЦИК) РФ Николай Булаев на экспертном круглом столе, организованном «Единой Россией».
«Что касается подходов, что у нас будет в 2024 г., пока решения нет, но опыт применения ДЭГа имеют сегодня 30 субъектов, в которых проживает 49 млн избирателей. И это возможные участники ДЭГа в следующем году на главных выборах страны», – сказал Булаев.
Всего в РФ 107,9 млн избирателей (еще 2 млн живет за пределами РФ).
Булаев напомнил, что впервые ДЭГ в экспериментальном режиме было проведено на муниципальных выборах в Москве в 2019 г. Тогда в нем участвовало порядка 10 200 избирателей. В 2023 г. регионов уже было 25, а избирателей – 3,77 млн. При этом 2,5 млн пришлись на Москву, ДЭГ в столице проходит на отдельной платформе.
Если в Москве предварительная регистрация на ДЭГ не нужна, то в регионах через госуслуги нужно подавать заявление для участия. Булаев отметил высокую корреляция между теми, кто регистрируется и потом голосует, явка таких избирателей превышает 90%.
ЦИК не видит оснований менять закон с точки зрения применения ДЭГа, добавил Булаев, но отметил, что комиссии интересен опыт «Единой России» в отношении технологий электронного дистанционного голосования. Еще в 2020 г. партия власти провела праймериз с использованием блокчейна, авторизация избирателей на которых была организована через ЕСИА. Замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов сообщил, что единороссы и дальше заинтересованы в цифровизации.
В частности, в 2024 г. партия будет использовать искусственный интеллект и генеративные возможности. Затем Перминов продемонстрировал ролик, смонтированный из кадров электронных помощников партии в Удмуртии, Воронежской и Кировской областях. Три привлекательные электронные девушки в национальных костюмах обещают рассказать пользователям о партии и выборах. Другой замсекретаря – глава ЦИК Александр Сидякин отметил, что все эти проекты являются источником наполнения базы сторонников партии. Цифровые продукты позволяют вовлекать россиян в деятельность «Единой России». Сейчас база, по его словам, содержит данные 24 млн избирателей.
В рамках таких продуктов единороссы хотят развивать наблюдение за ДЭГом. Руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев обещает, что партия организует собственное наблюдение на московском электронном голосовании, получая данные напрямую из базы данных блокчейн. «Дальше в консультациях с коллегами мы будем просить расширить информацию о голосовании, предоставлять ее в формате отдельных участковых комиссий, чтобы можно было делать аналитику не по результатам голосования в целом, а по результатам работы на каждом участке», – отметил он.
Инициативу поддержали представители «Новых людей» и «Справедливой России – За правду», пришедшие на обсуждение. «Результат ДЭГа должен быть еще более проверяем. Было бы хорошо ДЭГ разделить по участковым комиссиям. Так как мобилизацию мы тоже проводим по избирательным участкам, было бы полезно проанализировать, где и как прошла агитационная кампания», – отметила секретарь московского регионального отделения «Новых людей» Анна Дробот. Председатель молодежной организации партии «Справедливая Россия – За правду» Анастасия Павлюченкова указала, что недостаточно иметь цифровые продукты, предстоит обучать людей, чтобы они могли использовать эти инструменты.
49 млн на выборах в 2024 г. – весьма оптимистичная планка, считает первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты РФ Александр Асафов. ЦИК, напомнил он, принимает решение исходя из ряда параметров, в том числе технической готовности регионов, – и готовы далеко не все.
«Вряд ли на электоральном цикле 2024 г., но позже мы увидим возможность волеизъявления при помощи ДЭГа по всей стране», – сказал он «Ведомостям».
Политолог Александр Немцев считает, что ДЭГ будет востребован в разных регионах страны, потому что цифровизация популярна у населения – в частности, тот же портал госуслуг. При этом пока в отношении ДЭГа не хватает разъяснительной работы, говорит он. Поэтому, отмечает он, власти будут заинтересованы в том, чтобы очно проголосовало больше избирателей. «Но власть неизбежно будет использовать и продвигать инструменты ДЭГа», – резюмировал эксперт.