Как фракции будут голосовать за бюджет на 2024–2026 годы

Главный его недостаток заключается в том, что он не соответствует проблемам и задачам, которые объективно стоят перед страной, пояснил Миронов, но сильно в подробности не углублялся, отметив лишь, что «в нем нет и намека на необходимый сегодня экономический рост и социальный разворот».