Как фракции будут голосовать за бюджет на 2024–2026 годы

Как фракции будут голосовать за бюджет на 2024–2026 годыЛДПР и «Единая Россия» поддерживают законопроект, «Новые люди» тоже, но с оговорками
Депутаты планируют рассмотреть законопроект о бюджете в первом чтении 26 октября. Во втором чтении документ могут рассмотреть 15 ноября, в третьем – 17 ноября. Правительство внесло его в Госдуму 29 сентября.
Проект бюджета на 2024–2026 гг. нашел поддержку у партии власти, ЛДПР и «Новых людей». В этой партии отмечают, что не поддерживать главный финансовый документ страны в нынешних условиях «неразумно».
КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) объявили, что будут голосовать против. Лидер партии и фракции СРЗП Сергей Миронов заявил «Ведомостям», что его «категорически не устраивает» проект федерального бюджета в представленном виде.
Главный его недостаток заключается в том, что он не соответствует проблемам и задачам, которые объективно стоят перед страной, пояснил Миронов, но сильно в подробности не углублялся, отметив лишь, что «в нем нет и намека на необходимый сегодня экономический рост и социальный разворот».
Например, Миронов недоволен тем, что расходы на образование и здравоохранение возрастают «незначительно» по сравнению с текущим годом – на 5,6 и 3,2% соответственно. В связи с этим партия (по традиции) представит альтернативный проект бюджета с другой структурой доходов и расходов, своими источниками пополнения, заявил руководитель СРЗП.
КПРФ также будет голосовать против федерального бюджета на 2024–2026 гг. Об этом сообщил «Ведомостям» депутат Госдумы и руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. «Нам жизненно необходимы мобилизация всех имеющихся ресурсов, их ускоренное наращивание и эффективное использование. Финансово-экономических ресурсов это касается в особенности», – сказал он.
Партия ЛДПР уверена в том, что бюджет решает основные социальные вопросы для граждан, о чем заявил «Ведомостям» ее лидер Леонид Слуцкий. «Но главное, что он принимается в условиях специальной военной операции и, по сути, должен называться «Все для фронта, все для победы», – считает он.
При этом у партии есть несколько предложений к бюджету, включая инициативы в сфере здравоохранения, спорта, науки, – соответствующие поправки будут внесены в бюджет, добавил Слуцкий. В целом ЛДПР бюджет поддерживает.
У «Новых людей» возникли «серьезные вопросы» к проекту бюджета, сказал «Ведомостям» лидер партии Алексей Нечаев. Партия внесет поправки ко второму чтению, чтобы выделить дополнительное финансирование на борьбу с онкологией, на паллиативную помощь, на ремонт школ и другие социальные статьи, заверил он.
При этом выступать в целом против проекта бюджета «в сегодняшних непростых экономических условиях неразумно», уверен он, поэтому «Новые люди» его поддержат.
По словам председателя бюджетного комитета Думы Андрея Макарова, для фракции «Единая Россия» важнейшим является выполнение тех посланий президента, которые стали составной частью программы партии, – речь идет о последних трех посланиях Федеральному собранию. Фракция будет голосовать за этот проект и работать вместе с правительством над его улучшением, добавил Макаров.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что бюджетный процесс не находится в центре повестки. Позиция КПРФ и СРЗП скорее возможность «подчеркнуть свою оппозиционность», не споря с властью про главные военно-политические вопросы, добавил он.
Партиям нужно «безболезненно» показывать свою оппозиционность, согласен политолог Александр Немцев. Коммунисты и справороссы понимают, что их позиция никак не повлияет на бюджет, так как в нижней палате у партии власти конституционное большинство.
«Они просто должны показывать свою «позицию» – это правила игры. Думаю, партия власти особо по этому поводу не переживает», – отмечает Немцев. В ЛДПР же поступают «похитрее», потому что они голосуют по-разному и лучше знают, как выстраивать отношения с единороссами, считает он.