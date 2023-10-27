Дональд Трамп решил судьбу спикера палаты представителей

Дональд Трамп решил судьбу спикера палаты представителейРеспубликанская партия зависит от него при принятии своих решений
Республиканцы практически единогласно (220 из 221 члена палаты от партии) проголосовали за кандидатуру конгрессмена Майка Джонсона и выбрали его спикером палаты представителей. Этот важный в американской политической системе пост пустовал с 3 октября, когда крайне правые республиканцы добились отставки своего однопартийца Кевина Маккарти с этой должности.
Избрание Джонсона произошло благодаря поддержке бывшего президента Дональда Трампа. Он поздравил Джонсона, добавив, что тот «будет великим спикером». «Трамп выбрал этого парня спикером, чтобы тот выполнял его волю, а не работал на интересы страны», – пишет американский журналист Фрэнсис Уилкинсон. 24 октября бывший президент обрушился с критикой на только что избранного кандидатом в спикеры республиканца Тома Эммера и обвинил его в отсутствии лояльности себе и республиканскому электорату. Через несколько часов после победы в гонке за номинацию Эммер объявил о снятии своей кандидатуры.
Критики Трампа с обеих сторон политического спектра утверждают, что он остается балластом для республиканской партии на пути к победе. Один из их примеров – промежуточные выборы в конгресс в 2022 г. С 1946 г. партия президента регулярно теряет большинство в палате представителей на промежуточных выборах. В среднем президентская партия теряет 25 мест.
В 2010 г., в президентство Барака Обамы (2009–2017 гг.), республиканцы прибавили себе 63 места. В 2018 г., в президентство Трампа, демократы на промежуточных расширили свое присутствие на 41 место. В 2022 г. при Байдене республиканцы смогли отобрать у демократов только девять мест в палате представителей. Многие американские эксперты и даже некоторые функционеры республиканской партии возложили ответственность за это на Трампа. Противники Трампа утверждают, что на выборах президента и конгресса в 2024 г. он не только проиграет Байдену, но и лишит республиканцев даже незначительного большинства в палате.
Во время своего президентства Трамп (2017–2021 гг.) сумел сделать партию максимально лояльной себе. С января 2017 г. по январь 2021 г., по данным FivThirtyEight (принадлежит ABC News), из 293 республиканцев, избранных в 2016 г. в конгресс (и в сенат, и в палату представителей), 119 покинули свои места – или из-за конфронтации с Трампом, или из-за несогласия с его действиями, или не смогли переизбраться.
Пример ситуации – проигрыш на праймериз в 2022 г. в конгресс дочери бывшего вице-президента Дика Чейни Лиз Чейни. После штурма Капитолия она стала одним из главных критиков Трампа. Он не забыл об этом и отдал предпочтение ее конкурентке, которая получила на 63 709 голосов больше, чем Чейни.
По данным сайта Ballotopedia, за период с января 2021 г. до промежуточных выборов в ноябре 2022 г. Трамп выразил поддержку 244 кандидатам во время праймериз. Из них 227 выиграли партийную номинацию (93,03%). Результаты опроса YouGov, проведенного с 21 по 24 октября, показывают, что 81% опрошенных республиканских избирателей положительно относятся к Трампу.
Выборы спикера не следует связывать с настоящим электоральным процессом, это сугубо бюрократическая и партийная история, о которой немногие вспомнят в 2024 г., поэтому она не дает оценить шансы Трампа как кандидата в президенты, считает руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский. Политтехнолог полагает, что Трамп – балласт для республиканской партии с точки зрения ее долгосрочных перспектив. «Но в противостоянии с Байденом Трамп для партии служит мощным тараном против демпартии. Да и восприятие среди электората тоже меняется, Трамп снова выступает кандидатом против истеблишмента, как было в 2016 г. Поэтому социология дает ему преимущество над Байденом, хоть и не огромное», – считает Дубравский.
В эпоху высокого уровня политической поляризации фигура Трампа скорее выигрышна для республиканцев, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. «Он становится популярнее не только своих конкурентов внутри партии, но и популярнее Байдена. С другой стороны, у республиканцев и альтернативы нет», – объяснил политолог. Наумов уточнил, что одним из преимуществ Трампа остается его способность в отличие от других республиканцев наиболее эффективно мотивировать партийный электорат.