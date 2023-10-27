Дональд Трамп решил судьбу спикера палаты представителей

В 2010 г., в президентство Барака Обамы (2009–2017 гг.), республиканцы прибавили себе 63 места. В 2018 г., в президентство Трампа, демократы на промежуточных расширили свое присутствие на 41 место. В 2022 г. при Байдене республиканцы смогли отобрать у демократов только девять мест в палате представителей. Многие американские эксперты и даже некоторые функционеры республиканской партии возложили ответственность за это на Трампа. Противники Трампа утверждают, что на выборах президента и конгресса в 2024 г. он не только проиграет Байдену, но и лишит республиканцев даже незначительного большинства в палате.