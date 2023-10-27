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Дональд Трамп решил судьбу спикера палаты представителей

Республиканская партия зависит от него при принятии своих решений
Роман Романов
Дональд Трамп влияет на процессы в республиканской партии, не будучи президентом / Leah Millis-Pool / Getty Images

Республиканцы практически единогласно (220 из 221 члена палаты от партии) проголосовали за кандидатуру конгрессмена Майка Джонсона и выбрали его спикером палаты представителей. Этот важный в американской политической системе пост пустовал с 3 октября, когда крайне правые республиканцы добились отставки своего однопартийца Кевина Маккарти с этой должности.

Избрание Джонсона произошло благодаря поддержке бывшего президента Дональда Трампа. Он поздравил Джонсона, добавив, что тот «будет великим спикером». «Трамп выбрал этого парня спикером, чтобы тот выполнял его волю, а не работал на интересы страны», – пишет американский журналист Фрэнсис Уилкинсон. 24 октября бывший президент обрушился с критикой на только что избранного кандидатом в спикеры республиканца Тома Эммера и обвинил его в отсутствии лояльности себе и республиканскому электорату. Через несколько часов после победы в гонке за номинацию Эммер объявил о снятии своей кандидатуры.

Критики Трампа с обеих сторон политического спектра утверждают, что он остается балластом для республиканской партии на пути к победе. Один из их примеров – промежуточные выборы в конгресс в 2022 г. С 1946 г. партия президента регулярно теряет большинство в палате представителей на промежуточных выборах. В среднем президентская партия теряет 25 мест.

Трамп отговорил республиканцев голосовать за кандидата на пост спикера конгресса

Шансы следующего кандидата Майка Джонсона тоже сомнительны

В 2010 г., в президентство Барака Обамы (2009–2017 гг.), республиканцы прибавили себе 63 места. В 2018 г., в президентство Трампа, демократы на промежуточных расширили свое присутствие на 41 место. В 2022 г. при Байдене республиканцы смогли отобрать у демократов только девять мест в палате представителей. Многие американские эксперты и даже некоторые функционеры республиканской партии возложили ответственность за это на Трампа. Противники Трампа утверждают, что на выборах президента и конгресса в 2024 г. он не только проиграет Байдену, но и лишит республиканцев даже незначительного большинства в палате.

Во время своего президентства Трамп (2017–2021 гг.) сумел сделать партию максимально лояльной себе. С января 2017 г. по январь 2021 г., по данным FivThirtyEight (принадлежит ABC News), из 293 республиканцев, избранных в 2016 г. в конгресс (и в сенат, и в палату представителей), 119 покинули свои места – или из-за конфронтации с Трампом, или из-за несогласия с его действиями, или не смогли переизбраться.

Пример ситуации – проигрыш на праймериз в 2022 г. в конгресс дочери бывшего вице-президента Дика Чейни Лиз Чейни. После штурма Капитолия она стала одним из главных критиков Трампа. Он не забыл об этом и отдал предпочтение ее конкурентке, которая получила на 63 709 голосов больше, чем Чейни.

По данным сайта Ballotopedia, за период с января 2021 г. до промежуточных выборов в ноябре 2022 г. Трамп выразил поддержку 244 кандидатам во время праймериз. Из них 227 выиграли партийную номинацию (93,03%). Результаты опроса YouGov, проведенного с 21 по 24 октября, показывают, что 81% опрошенных республиканских избирателей положительно относятся к Трампу.

Выборы спикера не следует связывать с настоящим электоральным процессом, это сугубо бюрократическая и партийная история, о которой немногие вспомнят в 2024 г., поэтому она не дает оценить шансы Трампа как кандидата в президенты, считает руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский. Политтехнолог полагает, что Трамп – балласт для республиканской партии с точки зрения ее долгосрочных перспектив. «Но в противостоянии с Байденом Трамп для партии служит мощным тараном против демпартии. Да и восприятие среди электората тоже меняется, Трамп снова выступает кандидатом против истеблишмента, как было в 2016 г. Поэтому социология дает ему преимущество над Байденом, хоть и не огромное», – считает Дубравский.

В эпоху высокого уровня политической поляризации фигура Трампа скорее выигрышна для республиканцев, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. «Он становится популярнее не только своих конкурентов внутри партии, но и популярнее Байдена. С другой стороны, у республиканцев и альтернативы нет», – объяснил политолог. Наумов уточнил, что одним из преимуществ Трампа остается его способность в отличие от других республиканцев наиболее эффективно мотивировать партийный электорат.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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