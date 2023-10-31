Госдума впервые лишит полномочий двух депутатов за прогулы

Госдума впервые лишит полномочий двух депутатов за прогулыНа этой неделе досрочно сдать мандаты могут Василий Власов и Вадим Белоусов
Государственная дума на этой неделе досрочно лишит мандатов двух депутатов – Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия – За правду»), рассказали «Ведомостям» два источника на Охотном Ряду. Комиссия по регламенту, членом которой является Власов, и комитет по защите конкуренции, где состоит Белоусов, решили обратиться в комиссию по этике, чтобы начать процедуру досрочного сложения мандатов двумя депутатами, сказал один из источников «Ведомостей».
Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии, к примеру за VIII созыв дважды отсутствовал на заседаниях комиссии более 40 дней подряд, заявил «Ведомостям» руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский. Первый зампред комитета по защите конкуренции Игорь Игошин подтвердил, что Белоусов систематически не посещает его заседания.
По закону о статусе сенатора и депутата Госдумы полномочия депутата могут быть прекращены палатой досрочно по инициативе его фракции или комитета/комиссии в случае неисполнения обязанностей в течение 30 и более календарных дней. «Если человек не приходит на заседание – это неисполнение своих обязанностей. Неисполнением обязанностей является также отсутствие встреч со своими избирателями, – говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании 12 октября. – Мы должны чувствовать эту ответственность».
Во вторник, 31 октября, должны пройти заседания комиссии Госдумы по этике и комиссии по мандатным вопросам, которые должны будут рассмотреть поступившие решения из комиссии по регламенту и комитета по защите конкуренции. Если они рекомендуют лишить Власова и Белоусова мандатов, то в тот же день будет проведен совет Думы, а на следующем пленарном заседании, которое может состояться на этой неделе, полномочия прекратят, говорит источник «Ведомостей».
Власов заявил, что постоянно работает в Госдуме, а вопрос о лишении его мандата связал с тем, что «поднимает неудобные вопросы». В Госдуму помощник лидера ЛДПР Владимира Жириновского впервые избрался в 2016 г. В последний год в приемной Власова можно было записаться добровольцем в ЧВК (там проводились обыски). Лишение полномочий этого депутата выглядит как способ удалить его из Госдумы, формально не привлекая правоохранителей, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Белоусов был недоступен для журналистов. В декабре 2018 г. Госдума дала согласие Генпрокуратуре на лишение его неприкосновенности в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Белоусов обвинен в том, что с мая 2010 г. по январь 2014 г. совместно с прежним губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, действуя в составе организованной группы, получил от дорожно-строительного холдинга взятку в сумме более 3,2 млрд руб. за покровительство при распределении госзаказов при строительстве дорог.
В августе прошлого года Белоусов был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в 500 млн руб. В мае 2023 г. приговор был оставлен в силе. В отношении Белоусова в силу вступил приговор суда, соответственно, это более веская причина для лишения депутата мандата, говорит политюрист Гарегин Митин. В случае с Белоусовым, по сути, возник конфликт статусов – преступника и депутата Госдумы, отмечает он: «Возможно, для защиты статуса депутата и выбрали это основание для лишения полномочий».
«То, что что Белоусова хотят лишить мандата за прогулы, а не за судимость, странно: с утверждением его приговора в апелляции в мае 2023 г. исчезли последние вопросы, связанные со вступлением его в силу, а то, что депутат находится в розыске, не мешал лишить его мандата, – говорит политюрист Олег Захаров. – В случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении лица, являющегося депутатом Госдумы, как сказано в законе, "полномочия депутата прекращаются". При этом в случае прогулов депутата "полномочия могут быть прекращены", тем более, что для старта этой процедуры требуется решение фракции или комитета, в которых он состоит».
Иными словами, уже должна была привести к лишению Белоусова мандата: «Причем закон отводит Госдуме месяц на то, чтобы прекратить полномочия – со дня появления таких оснований или со дня, когда о них стало известно». В случае Власова вопрос решается «арифметикой прогулов» и «подсчетом дней неисполнения обязанностей», говорит Захаров.