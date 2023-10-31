Госдума впервые лишит полномочий двух депутатов за прогулы

«То, что что Белоусова хотят лишить мандата за прогулы, а не за судимость, странно: с утверждением его приговора в апелляции в мае 2023 г. исчезли последние вопросы, связанные со вступлением его в силу, а то, что депутат находится в розыске, не мешал лишить его мандата, – говорит политюрист Олег Захаров. – В случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении лица, являющегося депутатом Госдумы, как сказано в законе, "полномочия депутата прекращаются". При этом в случае прогулов депутата "полномочия могут быть прекращены", тем более, что для старта этой процедуры требуется решение фракции или комитета, в которых он состоит».