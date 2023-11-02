Президент Сербии досрочно распустил парламент

Для Вучича внеочередные выборы – ставшие традиционным голосование о доверии и попытка ослабить оппозицию, показав ей vox populi и так нивелировав часть претензий, в том числе и по косовскому вопросу, считает младший научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. По его словам, их проведение демонстрирует внутренней и внешней аудитории уверенность президента в своих позициях. Смирнов полагает, что серьезных изменений в скупщине ожидать не стоит. На новых выборах Сербская прогрессивная партия в блоке с социалистами, добрав свои 48–52% при поддержке правых партий, вновь сформирует правительство, полагает эксперт.