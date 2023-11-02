Президент Сербии досрочно распустил парламент

Президент Сербии досрочно распустил парламентПредстоят голосование о доверии Александру Вучичу и попытка ослабить оппозицию, говорят эксперты
Президент Сербии и экс-лидер правящей Прогрессивной партии Александр Вучич 1 ноября распустил скупщину (парламент). Внеочередные выборы (одновременно с муниципальными в 65 общинах) пройдут 17 декабря.
Правительство мотивирует необходимость досрочных выборов обеспечением «более высокой степени демократии, снижением напряженности в обществе, остановки разжигания ненависти». Это, по мнению кабмина республики, должно подтвердить «право свободно выражать мнения и взгляды по определенным политическим, экономическим и другим вопросам, включая дальнейшее утверждение европейских ценностей». Сербия с 2012 г. является кандидатом в члены ЕС.
Выборы в Сербии назначены в условиях активизации критики власти. Причиной стали шутинги в мае 2023 г., после которых власти обязали население массово сдать оружие.
На это наложился кризис в отношениях с Косовом. Он тянется с декабря 2022 г., когда власти непризнанной автономии потребовали у местных сербов сменить сербские автомобильные номера на косовские под угрозой штрафов и конфискаций.
В феврале 2023 г. стороны согласовали план урегулирования, в который включался отказ Сербии от блокирования вступления Косова в международные организации, включая ООН. В апреле по результатам выборов в сербских муниципалитетах Косова, проигнорированных местными сербами, победили албанские партии. Сербы вышли на массовые протесты, начались столкновения с косовским спецназом.
14 июня Приштина запретила въезд машин с сербскими номерами. В сентябре произошел первый с 2013 г. инцидент с гибелью четырех косовских сербов в вооруженной стычке с косовскими силовиками. Косово обвинило Белград, Вучич отрицал ответственность Сербии.
31 октября он встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам встречи сербский президент рассказал, что главным препятствием для вступления в ЕС является отказ от введения санкций против России и признания независимости Косова.
При Вучиче внеочередные выборы в Сербии стали регулярными, отмечает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. По ее мнению, нынешние связаны с попыткой выиграть время в связи с западным давлением по косовскому вопросу. «Оппозиция разделена на «прозападный» либеральный блок, который летом узурпировал политический контроль над массовыми акциями протеста, и условно «патриотический» блок, критикующий Вучича за «предательство» национальных интересов с консервативных позиций», – напоминает Малешевич.
Эксперт предполагает, что коалиция вокруг Прогрессивной партии Вучича может включать Соцпартию Ивицы Дачича, вероятно также создание подконтрольной власти, но формально независимой партии «за Сербию в БРИКС». «Вучич не возглавляет свою партию, но сохраняет контроль над процессами: поддержка партии не снижается, но растет ее антирейтинг. Муниципальные выборы обещают жесткую борьбу, там оппозиция имеет шансы», – считает Малешевич.
Для Вучича внеочередные выборы – ставшие традиционным голосование о доверии и попытка ослабить оппозицию, показав ей vox populi и так нивелировав часть претензий, в том числе и по косовскому вопросу, считает младший научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. По его словам, их проведение демонстрирует внутренней и внешней аудитории уверенность президента в своих позициях. Смирнов полагает, что серьезных изменений в скупщине ожидать не стоит. На новых выборах Сербская прогрессивная партия в блоке с социалистами, добрав свои 48–52% при поддержке правых партий, вновь сформирует правительство, полагает эксперт.
Основная битва развернется на муниципальном уровне и в крупных городах, где позиции прогрессистов, социалистов и правых не столь сильны, считает Смирнов. Здесь они выступят единым блоком с Сербской радикальной партией Воислава Шешеля. «Не ясно, насколько Вучичу удастся успокоить оппозицию, но до и после выборов внимание будет максимально сфокусировано на избирательной кампании. Это часть большого политического театра страны, позволяющего Вучичу и его сторонникам удерживаться у власти почти 10 лет», – заключил эксперт.