Египет впервые открыл КПП «Рафах» для эвакуации иностранцев из Газы

Египет впервые открыл КПП «Рафах» для эвакуации иностранцев из ГазыРоссиян среди эвакуированных 1 ноября нет
Каир впервые с начала войны на Ближнем Востоке открыл 1 ноября КПП «Рафах» для эвакуации раненых, а также иностранных граждан из сектора Газа в Египет. Открытие перехода было согласовано властями Израиля, Египта с представителями палестинского движения «Хамас» при посредничестве Катара. Египетское правительство согласилось пропустить на свою территорию 80 раненых палестинцев и свыше 400 иностранных граждан, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее утром пограничная служба Газы, контролируемая «Хамас», опубликовала списки граждан, которым разрешено покинуть зону боевых действий в Газе через КПП «Рафах». Среди них – граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Россиян в списке нет. Кроме того, выезд разрешен сотрудникам Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций, работающих в палестинском анклаве. Всего из 6000 иностранцев, проживающих в Газе, в списках не менее 430 человек, по информации Reuters, – 500 человек.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники в египетских службах безопасности, списки иностранных граждан были согласованы представителями Каира и Тель-Авива, а соответствующие посольства были проинформированы о ходе переговоров. Израильский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил агентству, что Израиль координирует этот вопрос с египетскими властями.
Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что в настоящее время дипломаты ведут переговоры о ежедневной эвакуации 1000 человек из осажденного израильскими военными палестинского анклава в Египет. По словам представителя медицинской службы Египта, для приема раненых палестинцев египетские власти построят госпиталь площадью 1300 кв. м в городе Шейх-Зувейде на севере Синая, примерно в 16 км от «Рафаха».
В тот же день пресс-секретарь представительства РФ в Палестинской национальной администрации в Рамалле Алия Зарипова сообщила «Ведомостям», что российские дипломаты проверяют информацию в СМИ об открытии египетского пропускного пункта. Она добавила, что списки на эвакуацию иностранных граждан с последней сверки не изменились. На всей формальной территории Палестинской автономии могут находиться около 2000 российских граждан, из которых 1200 – в осажденном израильской армией и контролируемом движением «Хамас» секторе Газа. По словам российского посла в Израиле Анатолия Викторова, палестинские боевики также предположительно удерживают шесть россиян в плену (они входят в 240 человек, по данным израильских военных, захваченных палестинскими боевиками во время нападения на пограничные израильские поселения в начале октября). Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил 1 ноября, как сообщил «Интерфакс», что ему пока не известно о каких-то подвижках в пропуске из Газы россиян.
Всего с начала войны 7 октября более 800 000 палестинцев покинули свои дома на севере и переместились в лагеря для беженцев на юге анклава. Ранее власти Египта выступали против переселения жителей Газы на Синайский полуостров. Более того, чтобы не допустить притока десятков тысяч беженцев из-за боевых действий, Египет разместил на границе с анклавом танки и другую бронетехнику, пишет The Times of Israel. Открытие КПП «Рафах» для эвакуации порядка 500–600 граждан США и освобождение американцев из плена были одной из главных тем переговоров во время ближневосточного турне американского госсекретаря Энтони Блинкена 12–16 октября. Повторный визит Блинкена в регион запланирован на 3 ноября.
Египет пока осторожно впускает палестинцев и иностранных граждан из Газы на свою территорию, говорит старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков. По его словам, Каир опасается, что в случае массовой эвакуации иностранцев из арабского анклава может последовать неконтролируемый поток палестинских беженцев в арабскую республику: «Египет испытывает экономические трудности, а наплыв переселенцев окажет серьезное давление на экономику страны. Кроме того, лагерь беженцев может стать центром активности палестинских боевиков и контрабанды оружия». Египетские власти полагают, что через их территорию палестинцы могут устраивать рейды на Израиль, чего они всеми силами пытаются не допустить, добавил эксперт.
Каир, считает Сурков, также пытается использовать иностранных граждан, заблокированных в Газе, для торга в переговорах с западными государствами с тем, чтобы те оказали давление на израильское правительство. По его словам, Египет и другие арабские страны пытаются притормозить ход израильской военной операции и по возможности снизить потери среди палестинского населения. «Дальнейшая эвакуация иностранных граждан и палестинцев будет зависеть от масштабов боевых действий и ситуации в регионе», – заключил эксперт.