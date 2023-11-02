Египет впервые открыл КПП «Рафах» для эвакуации иностранцев из Газы

В тот же день пресс-секретарь представительства РФ в Палестинской национальной администрации в Рамалле Алия Зарипова сообщила «Ведомостям», что российские дипломаты проверяют информацию в СМИ об открытии египетского пропускного пункта. Она добавила, что списки на эвакуацию иностранных граждан с последней сверки не изменились. На всей формальной территории Палестинской автономии могут находиться около 2000 российских граждан, из которых 1200 – в осажденном израильской армией и контролируемом движением «Хамас» секторе Газа. По словам российского посла в Израиле Анатолия Викторова, палестинские боевики также предположительно удерживают шесть россиян в плену (они входят в 240 человек, по данным израильских военных, захваченных палестинскими боевиками во время нападения на пограничные израильские поселения в начале октября). Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил 1 ноября, как сообщил «Интерфакс», что ему пока не известно о каких-то подвижках в пропуске из Газы россиян.