Парламент Калмыкии последним назначил сенатора по итогам региональных выборов

Парламент Калмыкии последним назначил сенатора по итогам региональных выборовРязанская облдума беспрецедентно долго не делегирует своего представителя в Совет Федерации
Народный хурал Калмыкии назначил новым сенатором Байира Путеева. Его кандидатуру предложил председатель регионального парламента Артем Михайлов, большинством голосов депутаты утвердили назначение. Путеев с 2022 г. занимал руководящие должности в республиканском отделении «Единой России», является членом президиума регионального политсовета. В палате он сменит Алексея Майорова, представлявшего там хурал с 2011 г. Парламент Калмыкии стал последним заксобранием, делегировавшим своего представителя в Совет Федерации по итогам прошедших 10 сентября региональных выборов.
В единый день голосования были избраны заксобрания 20 субъектов Федерации, включая новые регионы. По итогам выборов региональные парламенты в соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации» делегируют в палату по одному представителю. Заксобрания 16 «старых» регионов назначили в общей сложности семь новых сенаторов. Помимо Путеева новыми членами Совета Федерации стали:
• Олег Голов (госсобрание Башкирии, сменил Ирека Ялалова),
• Сахамин Афанасьев (госсобрание Якутии, сменил Александра Акимова),
• Иван Новиков (Архангельское областное собрание депутатов, сменил Виктора Новожилова),
• Владимир Киселев (заксобрание Владимирской области, сменил Ольгу Хохлову),
• Артем Малащенков (Смоленская областная дума, сменил Ирину Кожанову),
• Александр Лутовинов (собрание депутатов НАО, сменил Римму Галушину).
Также формально новым представителем Ивановской областной думы стал Валерий Васильев, сменивший Александра Гусаковского. Фактически же Васильев заседает в Совете Федерации с 2011 г. – ранее он представлял в верхней палате парламента правительство Ивановской области. Губернатор Станислав Воскресенский после переизбрания на второй срок 19 сентября делегировал бывшего руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина.
16 ноября исполнится год, как своего представителя в Совете Федерации не имеет Рязанская областная дума после отставки по собственному желанию сенатора Игоря Морозова. 13 сентября президиум регионального политсовета «Единой России» решил выдвинуть в сенаторы бывшего начальника УФНС по региону Вячеслава Морозова, победившего на довыборах. Тем не менее это назначение так и не состоялось.
Соответствующий вопрос дума должна была рассмотреть 21 сентября, но в последний момент он был снят с повестки дня по решению совета думы «в связи с тем, что есть вопросы документально-технического характера, которые требуют доработки». «Видно, магия фамилии», – иронизирует собеседник в региональном парламенте.
По данным местного издания «Медиарязань», депутат Вячеслав Морозов трудоустроился в структуру «Ростеха» в Москве для работы с органами власти. «Ведомости» направили запрос в госкорпорацию.
Политтехнолог Олег Захаров отметил, что это первый случай такого затягивания с назначением сенатора. С ним согласен политолог Александр Кынев. По его словам, «длинные паузы» существовали во время председательства в Совете Федерации Сергея Миронова (2001–2011), когда у верхней палаты парламента были полномочия не утверждать избранных в регионах сенаторов. Эксперт напомнил, что палата на протяжении девяти месяцев не утверждала полномочия карельского политика Девлетхана Алиханова. «Эта история была разрешена, когда право не утверждать у Совета Федерации фактически отобрали, и сенаторы в регионах на сегодня полномочия получают, по сути дела, автоматически», – сказал Кынев.