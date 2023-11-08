Парламент Калмыкии последним назначил сенатора по итогам региональных выборов

Политтехнолог Олег Захаров отметил, что это первый случай такого затягивания с назначением сенатора. С ним согласен политолог Александр Кынев. По его словам, «длинные паузы» существовали во время председательства в Совете Федерации Сергея Миронова (2001–2011), когда у верхней палаты парламента были полномочия не утверждать избранных в регионах сенаторов. Эксперт напомнил, что палата на протяжении девяти месяцев не утверждала полномочия карельского политика Девлетхана Алиханова. «Эта история была разрешена, когда право не утверждать у Совета Федерации фактически отобрали, и сенаторы в регионах на сегодня полномочия получают, по сути дела, автоматически», – сказал Кынев.