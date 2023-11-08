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Политика

Глава Оренбургской области Денис Паслер может не пойти на второй срок

Весной он может уйти в отставку
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Первые утечки информации о возможной отставке Паслера появились в декабре 2021 г. / Андрей Гордеев / Ведомости

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может не пойти на второй срок и уйти в отставку весной 2024 г., уже после президентских выборов. Об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников, близких к администрации президента. У Паслера в сентябре 2024 г. истекает первый срок полномочий на посту главы региона.

Отставка Паслера обсуждалась еще в 2021 г., писал РБК. Это же подтверждали источники «Ведомостей».

Он хотел уйти в отставку по собственному желанию, но уход не состоялся. Тогда даже назывался возможный преемник – референт управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов, который в итоге был назначен врио главы Кировской области, а в 2022 г. избрался на этот пост.

Сейчас вновь вернулись к обсуждению вопроса с Паслером, говорит один из источников «Ведомостей». Решение же может быть принято уже после мартовских выборов, добавляет он.

Близкий к властям региона собеседник «Ведомостей» сказал, что «Паслер относится к тем губернаторам, слухи про отставки которых ходят постоянно, хотя такие губернаторы и не уходят». По его словам, губернатор хотел уйти с поста. Учитывая, что в следующем году полномочия истекают, возможно, он покинет должность, отметил источник.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу губернатора Оренбургской области.

31 октября президент Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы Вологодской области Георгия Филимонова. Он сменил на посту управлявшего регионом 12 лет Олега Кувшинникова. Филимонов пообещал делегировать экс-губернатора в Совет Федерации от исполнительной власти региона.

Кто такой Денис Паслер

До перехода на работу в Оренбургскую область Паслер занимался бизнесом, кроме этого он был депутатом заксобрания Свердловской области, затем – председателем правительства региона. В 2017 г. опять ушел в бизнес. Президент назначил Паслера врио главы региона 21 марта 2019 г. вместо прежнего губернатора Юрия Берга. Избрался Паслер от «Единой России» в сентябре 2019 г. с результатом 65,9%. Срок полномочий у него заканчивается в сентябре 2024 г. Сейчас ему 45 лет.

Собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорят, что это единичная отставка, которая ожидается осенью 2023 г. В запланированном на середину ноября семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике должны озвучить данные «Георейтинга ФОМ», результаты которого учитываются в том числе при принятии решений о губернаторских отставках, сказал один из источников.

Главный политический фактор ближайшего времени – президентские выборы, говорит политолог Александр Кынев: «Смена глав регионов – это административный стресс, поэтому отставки могут быть только там, где ситуация под контролем, видимо, Вологодскую область как раз сочли таковой». А после президентских выборов есть два месяца для губернаторских отставок (для участия врио глав в выборах осенью 2024 г. – «Ведомости»), рассуждает Кынев.

Первые утечки информации о возможной отставке Паслера появились в декабре 2021 г., говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Четких причин не называлось, но информация выглядела вполне основательной. Очевидно, решение было перенесено, но в следующем году срок полномочий заканчивается и надо что-то решать. Видимо, мотивация оставаться или оставлять губернатора не очевидна».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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