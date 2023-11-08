Срок работы вологодского сенатора стал самым коротким в истории Совета Федерации

Срок работы вологодского сенатора стал самым коротким в истории Совета ФедерацииПалата отправила в отставку Ольгу Данилову спустя 44 дня после наделения полномочиями
Совет Федерации на 554-м заседании удовлетворил заявление представителя правительства Вологодской области Ольги Даниловой о досрочном сложении полномочий. Она была назначена 26 сентября спустя почти месяц после смерти сенатора Елены Авдеевой и пробыла на своем посту рекордно короткие 44 дня.
Председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сказал «Ведомостям», что Данилова стала «самым краткосрочным сенатором» в истории верхней палаты парламента. До назначения в Совет Федерации она занимала должность уполномоченного при губернаторе Вологодской области по защите прав ветеранов и пенсионеров.
Место Ольги Даниловой займет Олег Кувшинников, делегировавший ее в палату, будучи губернатором. 31 октября он ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы Вологодской области в тот же день был назначен экс-зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Последний 3 ноября во время церемонии представления органам власти Вологодской области заявил, что назначит Кувшинникова новым сенатором.
Обычно сенаторов губернаторы назначают уже после победы на выборах. Впрочем, смена действующего сенатора на бывшего губернатора в таком случае возможна в случае досрочного сложения полномочий первого, что предусмотрено п. 4 ч. 7 ст. 12 закона «О порядке формирования Совета Федерации», пояснил «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. В законе говорится, что в случае сложения полномочий сенатором в период прекращения работы делегировавшего его губернатора врио вправе назначить в том числе своего предшественника.
Теперь у Филимонова есть 10 дней на то, чтобы назначить Кувшинникова новым сенатором. «Ведомости» направили запрос в аппарат врио губернатора.