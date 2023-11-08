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Срок работы вологодского сенатора стал самым коротким в истории Совета Федерации

Палата отправила в отставку Ольгу Данилову спустя 44 дня после наделения полномочиями
Александр Тихонов
Сайт губернатора Вологодской области

Совет Федерации на 554-м заседании удовлетворил заявление представителя правительства Вологодской области Ольги Даниловой о досрочном сложении полномочий. Она была назначена 26 сентября спустя почти месяц после смерти сенатора Елены Авдеевой и пробыла на своем посту рекордно короткие 44 дня.

Председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сказал «Ведомостям», что Данилова стала «самым краткосрочным сенатором» в истории верхней палаты парламента. До назначения в Совет Федерации она занимала должность уполномоченного при губернаторе Вологодской области по защите прав ветеранов и пенсионеров.

Бывший губернатор Вологодской области станет сенатором

Олега Кувшинникова номинировал в Совфед его преемник Георгий Филимонов

Место Ольги Даниловой займет Олег Кувшинников, делегировавший ее в палату, будучи губернатором. 31 октября он ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы Вологодской области в тот же день был назначен экс-зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Последний 3 ноября во время церемонии представления органам власти Вологодской области заявил, что назначит Кувшинникова новым сенатором.

Обычно сенаторов губернаторы назначают уже после победы на выборах. Впрочем, смена действующего сенатора на бывшего губернатора в таком случае возможна в случае досрочного сложения полномочий первого, что предусмотрено п. 4 ч. 7 ст. 12 закона «О порядке формирования Совета Федерации», пояснил «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. В законе говорится, что в случае сложения полномочий сенатором в период прекращения работы делегировавшего его губернатора врио вправе назначить в том числе своего предшественника.

Теперь у Филимонова есть 10 дней на то, чтобы назначить Кувшинникова новым сенатором. «Ведомости» направили запрос в аппарат врио губернатора.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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