Срок работы вологодского сенатора стал самым коротким в истории Совета Федерации

Обычно сенаторов губернаторы назначают уже после победы на выборах. Впрочем, смена действующего сенатора на бывшего губернатора в таком случае возможна в случае досрочного сложения полномочий первого, что предусмотрено п. 4 ч. 7 ст. 12 закона «О порядке формирования Совета Федерации», пояснил «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. В законе говорится, что в случае сложения полномочий сенатором в период прекращения работы делегировавшего его губернатора врио вправе назначить в том числе своего предшественника.