Бывший губернатор Вологодской области станет сенатором

Бывший губернатор Вологодской области станет сенаторомОлега Кувшинникова номинировал в Совфед его преемник Георгий Филимонов
Полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан, представляя врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, заявил, что за последние 12 лет (время губернаторства Олега Кувшинникова) регион совершил «мощный рывок в своем развитии». «Это, безусловно, заслуга Олега Александровича и всей его высокопрофессиональной команды», — заметил он.
Филимонов в ходе церемонии представления региональным органам власти заявил, что назначит сенатором бывшего главу субъекта Олега Кувшинникова. По словам Филимонова, ему это поручил президент России Владимир Путин. «Я буду просить Олега Александровича продолжать оказывать содействие добрым советом и уверен, что Олег Александрович в новом качестве будет помогать нашей родной области не менее эффективно. И в этой связи по поручению президента я вношу кандидатуру Олега Александровича Кувшинникова для рассмотрения в качестве члена Совета Федерации от Вологодской области», — сказал он.
Впрочем, «переезд» Кувшинникова в Москву состоится не ранее сентября 2024 г., так как для наделения его полномочиями сенатора Филимонов должен быть избран на выборах. Правительство Вологодской области в верхней палате с 26 сентября представляет бывшая уполномоченный при губернаторе по защите прав ветеранов и пенсионеров Ольга Данилова. Кувшинников делегировал ее в верхнюю палату парламента после смерти сенатора Елены Авдеевой 29 августа. Сам экс-губернатор, выступая после Филимонова, заявил, что принимает предложение врио главы Вологодской области стать сенатором. «Я никуда не ухожу», — отметил Кувшинников.
Назначение бывшего губернатора сенатором – достаточно распространенная и довольно массовая практика, говорит политолог Александр Кынев. Вместе с тем, по его словам, «очень часто это на один созыв: немногие задерживаются». «Вологодская область очень своеобразная. С одной стороны, регион всегда был с сильными протестными настроениями и высоких результатов за власть тут никогда не было. С другой стороны, элита всегда была довольно однообразна. Есть один субъект – это “Северсталь”, и вся региональная администрация последних 20 лет была оттуда, включая Кувшинникова и ключевых заместителей. Поэтому, учитывая аффилированность, кадровая политика будет достаточно консервативной», – считает Кынев.
В ходе выступления Георгий Филимонов неоднократно подчеркивал давнюю связь с Вологодской областью (с 1981 по 1997 г., то есть все детство и юность, он жил в Череповце – крупнейшем городе региона). Чиновник заявил, что в Череповце, на улице Архангельской, до сих пор живут его родители, из этого же города родом его супруга. Село Ферапонтово Кирилловского района, где находится памятник архитектуры федерального значения, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Ферапонтов монастырь, Филимонов назвал «родной сердцу местностью». «Я считаю, что мое возвращение домой не должно вызывать у моих земляков, у моих родных сердцу людей недопонимание», — сказал он.
Врио губернатора поблагодарил за оказанное доверие Владимира Путина, а также ключевых для Вологодской области политических игроков: экс-губернатора Олега Кувшинникова (Филимонов назвал его своим другом), зампреда Совета Федерации Юрия Воробьева (представляет в верхней палате парламента заксобрание региона) и основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова. «2001 г., когда мне Алексей Александрович Мордашов на стадионе при большом стечении зрителей вручил удостоверение заслуженного мастера спорта России по кикбоксингу. Это было в 2001 г. С этой землей меня очень много связывает. Связь не терял ни с Череповцом, ни с Кирилловским районом, ни с Вологодской областью в целом», – подытожил врио губернатора.
Юрий Воробьев (отец губернатора Подмосковья Андрея Воробьева) заметил, что «в жизни каждого региона происходят перемены». «Их надо принимать таким образом, чтобы обеспечить стабильность, дальнейшее развитие, не потерять темпа, который был задан до начала этих перемен. Уверен, что так и будет», — заявил зампред Совета Федерации.