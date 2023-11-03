Бывший губернатор Вологодской области станет сенатором

Назначение бывшего губернатора сенатором – достаточно распространенная и довольно массовая практика, говорит политолог Александр Кынев. Вместе с тем, по его словам, «очень часто это на один созыв: немногие задерживаются». «Вологодская область очень своеобразная. С одной стороны, регион всегда был с сильными протестными настроениями и высоких результатов за власть тут никогда не было. С другой стороны, элита всегда была довольно однообразна. Есть один субъект – это “Северсталь”, и вся региональная администрация последних 20 лет была оттуда, включая Кувшинникова и ключевых заместителей. Поэтому, учитывая аффилированность, кадровая политика будет достаточно консервативной», – считает Кынев.