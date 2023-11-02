Врио губернатора Вологодской области начал работать дистанционно

Врио губернатора Вологодской области начал работать дистанционноГеоргий Филимонов прокомментировал начало работы в новом регионе
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, назначенный на свой пост 31 октября, включился в работу еще до прибытия в регион. В своем Telegram-канале (более 37 000 подписчиков), который чиновник вел, еще будучи зампредом правительства Подмосковья, он сообщил о смене участка теплотрассы в Вологде. «Мы с замгубернатора Антоном Стрижовым держали вопрос на контроле, чтобы специалисты все выполнили в срок без понижения температуры в квартирах. Он молодец. Сварочные работы уже завершены», – написал Филимонов. Он заметил, что проблема с утечками и котельными требует особого внимания – «много сигналов приходит с этого направления».
Представитель аппарата Филимонова сообщила «Ведомостям», что Филимонов пока не приехал в Вологду. «Завтра [3 ноября] представление [региональным органам власти] и прибытие», – уточнила она. Сам врио губернатора пояснил в Telegram-канале, что «обстоятельства требуют немедленного включения в работу». «Это проактивный режим решения проблем, к которому мы привыкли», – пояснил он, обещав «держать в курсе».
Филимонов сказал «Ведомостям», что держит оперативную связь с заместителями: «Уже приходят сведения о проблемах с утечками и котельными, сейчас разбираемся с отключением электроэнергии в Грязовце. Держим эти вопросы на контроле». По его словам, продолжается разработка новой программы социально-экономического развития Вологодской области. «Речь идет и о развитии агропромышленного комплекса, создании новых пищевых производств, создании комфортной культурной среды для молодежи, строительстве новых спортивных сооружений, развитии гостиничных комплексов. Важно создать новые точки роста в экономике региона, развивать потенциал во всех сферах», – пояснил врио губернатора.
В частности, по его словам, планируется масштабный инвестиционный проект на особо охраняемой природной территории – в национальном парке «Русский Север». «Обсуждаем внедрение программы “Парки в лесу”, организацию экотроп и экомаршрутов. Один из наших приоритетов – создание комфортной среды для молодежи, в том числе спортивных сооружений. Сейчас прорабатываем вопрос строительства нового театра для молодежи в Череповце», – сказал Филимонов. Он пообещал применять в Вологодской области «лучшие практики, наработанные в Московской области».
Новый врио губернатора Вологодской области известен своей склонностью к пиару и постоянной публичной активности, в том числе не связанной с регионами, в которых он работал раньше или работает сейчас, говорит политолог Ростислав Туровский. «Не удивляет, что Филимонов еще до официального представления начал демонстрировать внимание к таким чувствительным темам, как ЖКХ в Вологодской области», – отметил он. По мнению эксперта, «будет постоянно подчеркиваться, что Филимонов лично вникает во все вопросы и держит их на контроле». «При таком подходе важно еще, чтобы пиар был профессиональным, эффективным и воспринимаемым в обществе. А для этого нужна тщательно продуманная работа в публичном пространстве», – добавил Туровский.
Георгий Филимонов был назначен врио губернатора Вологодской области 31 октября. Он сменил Олега Кувшинникова, занимавшего свой пост с 2011 г. Филимонов родился в 1980 г. в Томске, но детство и юность провел в Череповце. По образованию он политолог: в 2003 г. окончил факультет гуманитарных и социальных наук РУДН по специальности «международные отношения». В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внешняя культурная политика США как компонент «мягкой силы», а в 2013 г. защитил докторскую диссертацию в Дипакадемии МИДа. Работал в администрации президента РФ, замгендиректора ОАО «Согласие», возглавлял Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН. В правительстве Подмосковья работал с ноября 2021 г.