Врио губернатора Вологодской области начал работать дистанционно

Новый врио губернатора Вологодской области известен своей склонностью к пиару и постоянной публичной активности, в том числе не связанной с регионами, в которых он работал раньше или работает сейчас, говорит политолог Ростислав Туровский. «Не удивляет, что Филимонов еще до официального представления начал демонстрировать внимание к таким чувствительным темам, как ЖКХ в Вологодской области», – отметил он. По мнению эксперта, «будет постоянно подчеркиваться, что Филимонов лично вникает во все вопросы и держит их на контроле». «При таком подходе важно еще, чтобы пиар был профессиональным, эффективным и воспринимаемым в обществе. А для этого нужна тщательно продуманная работа в публичном пространстве», – добавил Туровский.