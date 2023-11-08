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Политика

С Украиной и Молдавией начнут переговоры о членстве в ЕС

Обсуждения с Грузией будут вести в случае следования внешней политике ЕС
Глеб Мишутин
Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) выступила с рекомендацией начать переговоры с Украиной и Молдавией об их членстве в ЕС. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил 90% из прошлогодних требований ЕС. Руководитель ЕК также похвалила Кишинев, отметив, что молдавские власти предприняли шаги в правовой реформе, деолигархизации и противодействии коррупции. При этом фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 г. как на год расширения ЕС, не назвав другой даты. Ранее СМИ сообщали, что в ЕС провели расчеты, сколько будет стоить вступление Украины в ЕС, если оно произойдет в 2030 г.

Одновременно ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в члены ЕС при условии, что Тбилиси будет следовать внешней политике союза. Соответствующие рекомендации ЕК были обнародованы 8 ноября. «Комиссия рекомендует Совету ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, что будет предпринят ряд шагов», – говорится в ней. Таким образом, Тбилиси может стать кандидатом в члены Евросоюза несмотря на то, что не все ранние требования Брюсселя были им выполнены. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

В июне 2022 года Евросовет выдвинул Грузии 12 требований для предоставления ей кандидатства в члены ЕС. Среди них были «деолигархизация», соблюдение гендерного равноправия, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии и т.д. Грузинским властям удалось полностью выполнить три условия, при этом семь рекомендаций были исполнены лишь частично, а в отношении последних двух – плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ – видимого прогресса не наблюдалось.

Решение ЕК в отношении Украины и Молдавии было закономерным и прогнозируемым, считает эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. Оно не несет в себе необратимых последствий, ведь начало переговоров еще не значит их успешного завершения. Красноречивым примером здесь является Турция, которая ведет с ЕС переговоры уже более 20 лет. В ЕК прекрасно понимают, что ресурсов и желания на поддержку Украины у некоторых стран Европы уже не хватает, и именно поэтому предпринимаются такие информационные и символические действия. Что же касается Грузии, то здесь решение Брюсселя следует воспринимать как приманку, целью которой является недопущение сближения Тбилиси с Россией, подытоживает эксперт. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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