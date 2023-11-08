С Украиной и Молдавией начнут переговоры о членстве в ЕС

Решение ЕК в отношении Украины и Молдавии было закономерным и прогнозируемым, считает эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. Оно не несет в себе необратимых последствий, ведь начало переговоров еще не значит их успешного завершения. Красноречивым примером здесь является Турция, которая ведет с ЕС переговоры уже более 20 лет. В ЕК прекрасно понимают, что ресурсов и желания на поддержку Украины у некоторых стран Европы уже не хватает, и именно поэтому предпринимаются такие информационные и символические действия. Что же касается Грузии, то здесь решение Брюсселя следует воспринимать как приманку, целью которой является недопущение сближения Тбилиси с Россией, подытоживает эксперт.