Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

Глава ЕК ранее посещала Киев в сентябре 2022 г. Тогда фон дер Ляйен приехала в украинскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Зеленским об экономическом сближении и приеме страны в Евросоюз. Это был третий ее визит с начала военной спецоперации. Накануне поездки в ходе ежегодного выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии пообещала Украине полную экономическую и финансовую поддержку и содействие в процессе вступления в ЕС.