Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Во время этого визита она объявит о том, что Европейская комиссия дает позитивный вердикт по тому, чтобы начинать переговоры. Называется это «открытие переговоров о вступлении», – говорил Гончаренко.
Глава ЕК ранее посещала Киев в сентябре 2022 г. Тогда фон дер Ляйен приехала в украинскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Зеленским об экономическом сближении и приеме страны в Евросоюз. Это был третий ее визит с начала военной спецоперации. Накануне поездки в ходе ежегодного выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии пообещала Украине полную экономическую и финансовую поддержку и содействие в процессе вступления в ЕС.