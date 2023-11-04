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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

Ведомости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Ожидается, что глава ЕК выступит в парламенте, добавил он. Ранее член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил, что фон дер Ляйен посетит Киев с «позитивными для Украины новостями». Речь идет об интеграции республики в Евросоюз, уточнило издание «Страна.ua».

«Во время этого визита она объявит о том, что Европейская комиссия дает позитивный вердикт по тому, чтобы начинать переговоры. Называется это «открытие переговоров о вступлении», – говорил Гончаренко.

Глава ЕК ранее посещала Киев в сентябре 2022 г. Тогда фон дер Ляйен приехала в украинскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Зеленским об экономическом сближении и приеме страны в Евросоюз. Это был третий ее визит с начала военной спецоперации. Накануне поездки в ходе ежегодного выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии пообещала Украине полную экономическую и финансовую поддержку и содействие в процессе вступления в ЕС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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