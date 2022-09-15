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Глава Еврокомиссии приехала в Киев для переговоров о приеме Украины в ЕС

Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским об экономическом сближении и приеме Украины в Евросоюз, об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

«Я в Киеве с третьим визитом с момента начала российской войны. <...> Я буду обсуждать с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и премьером [Денисом] Шмыгалем то, как продолжать обеспечивать сближение наших экономик и народов, пока Украина движется к вступлению в ЕС», — написала она (цит. по ТАСС).

Накануне, 14 сентября, фон дер Ляйен сообщила о намерении посетить Украину с рабочим визитом. Также в ходе ежегодного выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии пообещала Украине полную экономическую и финансовую поддержку и содействие в процессе вступления в ЕС. По ее словам, с начала этого года Киев получил от Брюсселя 19 млрд евро в виде военной, экономической, финансовой и гуманитарной помощи. 

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Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. 21 марта ее начали рассматривать на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Глава Еврокомиссии во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС. В начале мая была получена вторая часть заполненного опросника. Последний раз глава Еврокомиссии прибыла в Киев с визитом в июне. Тогда она обсуждала заявку Украины на вступление в ЕС. Позже Еврокомиссия рекомендовала дать стране статус кандидата в члены ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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