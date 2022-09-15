Глава Еврокомиссии приехала в Киев для переговоров о приеме Украины в ЕС

Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. 21 марта ее начали рассматривать на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Глава Еврокомиссии во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС. В начале мая была получена вторая часть заполненного опросника. Последний раз глава Еврокомиссии прибыла в Киев с визитом в июне. Тогда она обсуждала заявку Украины на вступление в ЕС. Позже Еврокомиссия рекомендовала дать стране статус кандидата в члены ЕС.