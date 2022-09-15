Глава Еврокомиссии приехала в Киев для переговоров о приеме Украины в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским об экономическом сближении и приеме Украины в Евросоюз, об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.
«Я в Киеве с третьим визитом с момента начала российской войны. <...> Я буду обсуждать с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и премьером [Денисом] Шмыгалем то, как продолжать обеспечивать сближение наших экономик и народов, пока Украина движется к вступлению в ЕС», — написала она (цит. по ТАСС).
Накануне, 14 сентября, фон дер Ляйен сообщила о намерении посетить Украину с рабочим визитом. Также в ходе ежегодного выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии пообещала Украине полную экономическую и финансовую поддержку и содействие в процессе вступления в ЕС. По ее словам, с начала этого года Киев получил от Брюсселя 19 млрд евро в виде военной, экономической, финансовой и гуманитарной помощи.
Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. 21 марта ее начали рассматривать на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Глава Еврокомиссии во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС. В начале мая была получена вторая часть заполненного опросника. Последний раз глава Еврокомиссии прибыла в Киев с визитом в июне. Тогда она обсуждала заявку Украины на вступление в ЕС. Позже Еврокомиссия рекомендовала дать стране статус кандидата в члены ЕС.
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