Еврокомиссия назвала условия отзыва у Украины статуса кандидата в ЕС
Украина может потерять статус кандидата на вступление в Евросоюз в случае невыполнения ряда условий, говорится в заключении Еврокомиссии. В пятницу орган рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС как выполнившей большинство требований по европейским правилам и нормам, но с условием выполнить и ряд важных реформ.
Среди условий, которые должна выполнить Украина для сохранения статуса кандидата, ЕК указала усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне и олигархами и реформу законодательства в отношении меньшинств. Кроме того, от Киева ожидают принятия закона о процедуре отбора судей Конституционного суда и завершения отбора кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей.
В стране необходимо проводить «активные и эффективные» антикоррупционные расследования, назначить новых глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины, следует из заключения.
Помимо этого властям предстоит привести украинское законодательство в соответствие с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и наделением полномочиями независимого регулятора СМИ. Отмечается, что такая мера позволит «бороться с влиянием корыстных интересов». В ЕК заявили, что будут следить за прогрессом Киева в выполнении этих условий.
Глава органа Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до военной спецоперации России и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».
Президент Украины Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Глава ЕК во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС.