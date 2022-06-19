Еврокомиссия назвала условия отзыва у Украины статуса кандидата в ЕС

Помимо этого властям предстоит привести украинское законодательство в соответствие с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и наделением полномочиями независимого регулятора СМИ. Отмечается, что такая мера позволит «бороться с влиянием корыстных интересов». В ЕК заявили, что будут следить за прогрессом Киева в выполнении этих условий.