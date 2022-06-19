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Политика

Еврокомиссия назвала условия отзыва у Украины статуса кандидата в ЕС

Ведомости

Украина может потерять статус кандидата на вступление в Евросоюз в случае невыполнения ряда условий, говорится в заключении Еврокомиссии. В пятницу орган рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС как выполнившей большинство требований по европейским правилам и нормам, но с условием выполнить и ряд важных реформ. 

«Шаги в направлении Евросоюза могут быть отменены, если основные условия больше не будут выполняться», — заявили в Еврокомиссии (цитата по РБК).

Среди условий, которые должна выполнить Украина для сохранения статуса кандидата, ЕК указала усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне и олигархами и реформу законодательства в отношении меньшинств. Кроме того, от Киева ожидают принятия закона о процедуре отбора судей Конституционного суда и завершения отбора кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей. 

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В стране необходимо проводить «активные и эффективные» антикоррупционные расследования, назначить новых глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины, следует из заключения. 

Помимо этого властям предстоит привести украинское законодательство в соответствие с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и наделением полномочиями независимого регулятора СМИ. Отмечается, что такая мера позволит «бороться с влиянием корыстных интересов». В ЕК заявили, что будут следить за прогрессом Киева в выполнении этих условий.

Глава органа Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до военной спецоперации России и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».

Президент Украины Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Глава ЕК во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных