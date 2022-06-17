Газета
Политика

Путин: Россия не против вступления Украины в Евросоюз

Ведомости

Россия не против вступления Украины в Евросоюз, поскольку он не является военной организацией, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не была против экономической интеграции, российская сторона выступала против военного освоения Украины. На вопрос о целесообразности принятия Украины предстоит ответить странам – членам ЕС, добавил он.

«Это суверенное решение любой страны – присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения – принимать в свои члены новые государства или нет. Насколько это возможно, целесообразно для ЕС, пускай определяют сами страны Евросоюза. Будет ли это на пользу или во вред Украине – это тоже их дело, дело украинского народа и украинского руководства на сегодняшний день», – заявил Путин.

При этом президент отметил, что Украина рискует стать колонией ЕС в связи с тем, что структура ее экономики такова, что она потребует субсидий и дотаций. «Если не защитит внутренний рынок, Украина окончательно превратится в такую полуколонию, на мой взгляд», – отметил Путин. Глава государства также добавил, что Украина будет получать поддержку на «текущие расходы», но это «вряд ли приведет к восстановлению утраченного авиастроения, судостроения, электронной промышленности» и других критически важных отраслей.

«Потому что европейские гранды не будут создавать для себя конкурентов», – уверен Путин. Также президент выдвинул предположение, что странам Запада от Украины нужны только кукуруза и лес. «Карпаты скоро лысые останутся», – отметил он.

17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза как выполнившей большинство требований по европейским правилам и нормам, но с условием провести и дополнительные реформы. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Президент Украины Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Глава ЕК Фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС.

Ранее по теме: ЕК рекомендовала дать Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных