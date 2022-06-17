Путин: Россия не против вступления Украины в Евросоюз
Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не была против экономической интеграции, российская сторона выступала против военного освоения Украины. На вопрос о целесообразности принятия Украины предстоит ответить странам – членам ЕС, добавил он.
«Это суверенное решение любой страны – присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения – принимать в свои члены новые государства или нет. Насколько это возможно, целесообразно для ЕС, пускай определяют сами страны Евросоюза. Будет ли это на пользу или во вред Украине – это тоже их дело, дело украинского народа и украинского руководства на сегодняшний день», – заявил Путин.
При этом президент отметил, что Украина рискует стать колонией ЕС в связи с тем, что структура ее экономики такова, что она потребует субсидий и дотаций. «Если не защитит внутренний рынок, Украина окончательно превратится в такую полуколонию, на мой взгляд», – отметил Путин. Глава государства также добавил, что Украина будет получать поддержку на «текущие расходы», но это «вряд ли приведет к восстановлению утраченного авиастроения, судостроения, электронной промышленности» и других критически важных отраслей.
«Потому что европейские гранды не будут создавать для себя конкурентов», – уверен Путин. Также президент выдвинул предположение, что странам Запада от Украины нужны только кукуруза и лес. «Карпаты скоро лысые останутся», – отметил он.
17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза как выполнившей большинство требований по европейским правилам и нормам, но с условием провести и дополнительные реформы. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Президент Украины Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Глава ЕК Фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС.