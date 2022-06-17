Путин: Россия не против вступления Украины в Евросоюз

При этом президент отметил, что Украина рискует стать колонией ЕС в связи с тем, что структура ее экономики такова, что она потребует субсидий и дотаций. «Если не защитит внутренний рынок, Украина окончательно превратится в такую полуколонию, на мой взгляд», – отметил Путин. Глава государства также добавил, что Украина будет получать поддержку на «текущие расходы», но это «вряд ли приведет к восстановлению утраченного авиастроения, судостроения, электронной промышленности» и других критически важных отраслей.