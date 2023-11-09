Сенат США не проголосовал за военную помощь Израилю

Сенат США не проголосовал за военную помощь ИзраилюДемократы требуют единый пакет для Киева и Тель-Авива
Демократы в сенате США отказались рассматривать законопроект о предоставлении Израилю военной помощи. Они недовольны тем, что документ не предусматривает расходы на Украину, борьбу с Китаем в АТР, гуманитарную поддержку жителей Газы и укрепление границы с Мексикой. «Мы столкнулись со срочными взаимосвязанными вызовами, мы должны ответить на них одним серьезным пакетом», – написала в Х (бывший Twitter) председатель комитета по ассигнованиям демократ Пэтти Мюррэй. Законопроект был заблокирован в этом комитете.
Акт, предусматривающий выделение Израилю помощи на $14,3 млрд, был одобрен палатой представителей 3 ноября. Демократы предупредили о предстоящей блокировке инициативы в сенате. Там разрабатывается альтернативный законопроект, совмещающий поддержку Тель-Авива и Киева. За основу сенаторы взяли запрос Байдена от 20 октября. Он предусматривал выделение $105,85 млрд на оказание помощи Украине, Израилю, партнерам в Азии и укрепление границы с Мексикой. Эту инициативу поддерживают не только демократы, но и часть республиканцев. Предполагается, что готовый законопроект вынесут на голосование на этой неделе. В случае одобрения в сенате документ отправят в палату представителей.
Несмотря на общую позицию по совмещению пакетов помощи, сенаторы продолжают дискуссию. Одним из основных проблемных вопросов остается борьба с нелегальной миграцией и укрепление границы с Мексикой. Республиканцы настаивают на более строгом усилении пограничного контроля, на что не готовы пойти демократы. Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал условия оппонентов бесперспективными, но заверил в возможности переговоров.
Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол 6 ноября предположил возможность в палате разработать новый законопроект, объединяющий помощь Украине и Израилю. Республиканец Том Коул рекомендует сначала одобрить финансирование федерального правительства и только после этого поочередно решать вопросы о выделении средств Киеву и Тель-Авиву, а не объединять все в один документ. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил 7 ноября о возможности включения помощи для Израиля в проект временного бюджета федерального правительства.
К 17 ноября конгресс США должен одобрить бюджет на новый финансовый год, иначе правительство «закроется». По данным газеты Roll Call, 6 ноября Джонсон предложил краткосрочный бюджет, который профинансирует правительство до 19 января. Предполагается, что голосование пройдет на следующей неделе.
Есть два основных сценария развития событий: конгресс может одобрить комбинированный пакет помощи, но с меньшей суммой для Украины либо пакета в принципе не будет, считает научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов. По мнению эксперта, ни республиканцы, ни демократы не готовы идти на уступки на сегодняшний день.
Демократы настаивают на включении в пакет помощи для Украины, так как надеются сохранить поддержку со стороны оружейного лобби, считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Эксперт полагает, что компромисс между республиканцами и демократами возможен, если демократы согласятся снизить расходную часть бюджета и траты на Украину в том числе. Но, как объясняет Судаков, это реализуемо в случае, если демократы и Байден смогут отчитаться о расходовании уже выделенных Киеву средств.