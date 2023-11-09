Сенат США не проголосовал за военную помощь Израилю

Акт, предусматривающий выделение Израилю помощи на $14,3 млрд, был одобрен палатой представителей 3 ноября. Демократы предупредили о предстоящей блокировке инициативы в сенате. Там разрабатывается альтернативный законопроект, совмещающий поддержку Тель-Авива и Киева. За основу сенаторы взяли запрос Байдена от 20 октября. Он предусматривал выделение $105,85 млрд на оказание помощи Украине, Израилю, партнерам в Азии и укрепление границы с Мексикой. Эту инициативу поддерживают не только демократы, но и часть республиканцев. Предполагается, что готовый законопроект вынесут на голосование на этой неделе. В случае одобрения в сенате документ отправят в палату представителей.