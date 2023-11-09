Думский комитет по экологии подготовил поправки к проекту бюджета до 2026 года

В пресс-службе Минприроды тогда сообщили «Ведомостям», что реализация «Чистого воздуха» идет с опережением показателей – совокупный объем опасных загрязняющих веществ уже снижен на 11% при плане 8%. До конца 2023 г. планируется совокупное снижение более чем на 12% (при плане 9%). Основной объем средств для реализации «Чистого воздуха» был доведен регионам в предыдущие годы – в частности, федеральное правительство направило городам-участникам с 2018 г. свыше 29 млрд руб. для перевода частных домовладений с угля на газ или электричество, закрытие или модернизацию угольных котельных, экологизацию транспорта, сообщал собеседник в министерстве.