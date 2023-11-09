Думский комитет по экологии подготовил поправки к проекту бюджета до 2026 года

Думский комитет по экологии подготовил поправки к проекту бюджета до 2026 годаПредлагается выделить дополнительно 6,5 млрд рублей на развитие новых регионов
Ко второму чтению федерального бюджета на 2024-2026 гг. комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подготовил ряд поправок. В частности, планируется выделить дополнительно 6,5 млрд руб. на социально-экономическое развитие новых регионов. Об этом сказал «Ведомостям» зампред комитета Александр Коган («Единая Россия»).
Кроме того, распределены на три года резервы федеральных проектов «Чистая страна», «Чистый воздух» и «Генеральная уборка». Всего – 4,2 млрд руб., которые будут направлены на ликвидацию объектов накопленного вреда, таких как «Усолье-Сибирское» и «Красный бор», крупных несанкционированных свалок, подъем и утилизацию затонувших судов, пояснил Коган.
Также перераспределили 1,8 млрд руб. на водные объекты, добавил Коган. К ним относится строительство гидротехнических сооружений, расчистка рек и озер. Еще 800 млн руб. предлагается направить на строительство новых объектов по обращению с отходами и создание экопромышленных парков. На проведение расчетов и участие в подготовке обоснований границ континентального шельфа закладывается 39 млн руб. Также ко второму чтению выделены дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 1,5 млрд руб. на завершение строительства станции «Восток», резюмировал Коган.
«Ведомости» писали, что в рамках подготовки к рассмотрению проекта федерального бюджета на 2024–2026 гг. перед первым чтением думский комитет по экологии обратил внимание на сокращение ряда федеральных проектов и госпрограмм. В частности, на федеральный проект «Чистый воздух», включенный в нацпроект «Экология», сократили финансирование более чем на 6 млрд руб. по сравнению с объемами, утвержденными законом о бюджете на 2023–2025 гг.
«Хочется понять, как при таком финансировании будут достигаться поставленные президентом задачи по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха?» – говорил тогда председатель комитета Дмитрий Кобылкин. Наибольшее снижение финансирования среди экологических проектов в 2024 г. приходится на «Чистый воздух» (сократили на 42%) и на федеральный проект «Оздоровление Волги» (сократили на 12%), подтвердил тогда на заседании аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.
В пресс-службе Минприроды тогда сообщили «Ведомостям», что реализация «Чистого воздуха» идет с опережением показателей – совокупный объем опасных загрязняющих веществ уже снижен на 11% при плане 8%. До конца 2023 г. планируется совокупное снижение более чем на 12% (при плане 9%). Основной объем средств для реализации «Чистого воздуха» был доведен регионам в предыдущие годы – в частности, федеральное правительство направило городам-участникам с 2018 г. свыше 29 млрд руб. для перевода частных домовладений с угля на газ или электричество, закрытие или модернизацию угольных котельных, экологизацию транспорта, сообщал собеседник в министерстве.
Кроме того, тогда сократили финансирование по госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов» до 53,9 млрд руб. (на 3%) по сравнению с утвержденным паспортом на 2024 г. Финансирование госпрограммы «Охрана окружающей среды» относительно утвержденного паспорта на 2024 г. сократили до 106,1 млрд руб. (уменьшили финансирование на 5,6%). Также почти на 30% сократили расходы на реализацию федерального проекта «Чистая страна» (16,4 млрд руб. в 2024 г.).
Законопроект о федеральном бюджете РФ на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг. был принят в первом чтении депутатами Госдумы 26 октября. Согласно документу, доходы в 2024 г. запланированы в размере 35 трлн руб., расходы – на уровне 36,6 трлн руб. Во втором чтении документ могут рассмотреть 15 ноября, в третьем – 17 ноября.