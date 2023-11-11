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Министр просвещения России лично показал главе Чечни новый учебник истории

Депортация ряда «огульно обвиненных» в предательстве народов стала трагической страницей в истории Великой Отечественной войны
Полина Худякова Филипп Иванов
Пресс-служба главы Чечни

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе своего рабочего визита в Чечню представил главе республики Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-11 классов. В пособии доработали главу о репрессиях, которая вызвала волну возмущения среди представителей репрессированных в советское время народов.

«В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала!» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Во встрече с Кравцовым, помимо главы республики, также участвовали председатель парламента Чечни Магомед Даудов, глава чеченского правительства Муслим Хучиев, а также министр образования и науки региона Хож-Бауди Дааев. В их присутствии федеральный министр зачитал исправленный в главе о репрессиях текст учебника. Ту часть, где рассказывается о депортированных при Иосифе Сталине народах, школьники изучают в 10 классе. По мнению Кравцова, в предыдущих редакциях учебника «некорректно излагались» эти вопросы.

Исправленный кусок федеральный министр зачитал лично:

«Трагической страницей в истории Великой Отечественной войны стало массовое выселение в условиях близости фронта и боевых действий 1941-1944 г. народов, огульно обвиненных Государственным комитетом обороны в предательстве. Насильственному переселению и депортации подверглось 12 народов, которые лишились не только родной земли, но национально-территориальных автономий. В кратчайшие сроки сотни тысяч человек под конвоем высылались в другой конец страны – Сибирь и Среднюю Азию. Наряду с отдельными отщепенцами и предателями пострадали совершенно безвинные и лояльные советской власти люди, в том числе героически сражавшиеся в рядах Красной Армии. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость была постепенно восстановлена в 1957-2014 гг. В СССР, а позже и в РФ, репрессии в отношении целых народов были осуждены, выработаны меры по их полной реабилитации».

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Кадыров в Telegram-канале сообщил, что поблагодарил министра за внимание к региону и поддержку в решении «имеющихся вопросов». Кравцов, как отметил глава Чечни, уделил внимание проводимой в республике «работе в направлении патриотического воспитания подрастающего поколения». По словам главы региона, со следующего года в российских школах появится новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

«Здесь, как отметил Сергей Сергеевич, опыт нашего региона будет важен и использован на федеральном уровне», – отметил Кадыров.

Новый учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения у властей ряда национальных республик. В конце сентября председатель парламента Чечни Магомед Даудов отметил, что автор пособия, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о готовности «привести в порядок» одну из глав.

Недовольство вызвал 31-й параграф пособия, где «наряду с бандеровцами, власовцами и прочими» перечисляются репрессированные народы, перед которыми «официально извинились и подписали законы о полной реабилитации», говорилось в заявлении Российского конгресса народов Кавказа. Даудов также рассказал, что Кадыров в связи с критикой учебника поручил ему «разобраться» в этом вопросе.

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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в конце сентября сообщил, что главу учебника изменят и доработают. По его словам, он обсудил с Кравцовым справедливое изложение в учебнике исторического факта о депортации ряда народов СССР, в числе которых были и народы республики.

Темрезов рассказал, что эту задачу рассмотрит рабочая группа, в нее вошли главы субъектов, чьи народы были репрессированы, и руководство Минпросвещения России. В октябре один из авторов учебника, ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил, что репрессиям в учебнике будет посвящен один абзац, в него внесут правки.

Ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев, комментируя «Ведомостям» ситуацию со спорной главой в учебнике, рассказал об аналогичном инциденте в Крыму. В 2019 г. совет крымских татар попросил главу Крыма Сергея Аксенова изъять из всех школьных и публичных библиотек учебное пособие «История Крыма для десятых классов». В этом учебнике, напомнил Худолеев, была отражена «ситуация с коллаборационистами». «Учебники изъяли (затем было решено изъять соответствующую главу, сообщало региональное министерство образования. – "Ведомости"). Но, по сути, коллаборационисты – и это было указано – были не только среди крымских татар. Предателями были и русские, и армяне, и греки, и все остальные», – сказал эксперт.

В целом знание и понимание истории у школьников находится на крайне низком уровне, считает Худолеев. Сдача ЕГЭ не дает системных знаний – это «набор цифр и фактов», и школьники не понимают, как связаны между собой разные процессы, которые происходили в том или ином государстве, добавил он.

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