Министр просвещения России лично показал главе Чечни новый учебник истории

«Трагической страницей в истории Великой Отечественной войны стало массовое выселение в условиях близости фронта и боевых действий 1941-1944 г. народов, огульно обвиненных Государственным комитетом обороны в предательстве. Насильственному переселению и депортации подверглось 12 народов, которые лишились не только родной земли, но национально-территориальных автономий. В кратчайшие сроки сотни тысяч человек под конвоем высылались в другой конец страны – Сибирь и Среднюю Азию. Наряду с отдельными отщепенцами и предателями пострадали совершенно безвинные и лояльные советской власти люди, в том числе героически сражавшиеся в рядах Красной Армии. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость была постепенно восстановлена в 1957-2014 гг. В СССР, а позже и в РФ, репрессии в отношении целых народов были осуждены, выработаны меры по их полной реабилитации».