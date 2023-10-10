Коммунисты раскритиковали новый единый учебник истории под редакцией Мединского

Профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Вардан Багдасарян предоставил коммунистам подробный разбор новых учебников. Он отметил, что в них не указана какая-либо методология, хотя президент Владимир Путин на Валдайском форуме не единожды говорил такие слова, как «цивилизационный подход» и «страна-цивилизация», напомнил Багдасарян. Среди плюсов нового пособия историк отметил, что его авторы не отнеслись толерантно «ко злу», показав конфликт с коллективным Западом, а также не так сильно, как раньше, «демонизировали советский опыт». На этом положительные стороны нового пособия закончились, Багдасарян описал 10 «фактологических ошибок», среди них, к примеру, объединение Февральской и Октябрьской революций 1917 гг. в одну, невиновность репрессированных. «Но были же и виновные!» – пояснил коллегам историк. Кроме того, он не согласен с тем, что голод 1932–1933 гг. был следствием политики большевиков.