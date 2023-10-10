Коммунисты раскритиковали новый единый учебник истории под редакцией Мединского

Коммунисты раскритиковали новый единый учебник истории под редакцией МединскогоОни считают, что работу над поиском правды нужно продолжать более интенсивно
Представители фракции КПРФ уверены, что новые учебники для 10–11-х классов по истории России под редакцией помощника президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова необходимо фактологически и методологически доработать, а также сделать сами пособия дешевле. Об этом коммунисты заявили в ходе круглого стола в Госдуме на тему «Преподавание истории в российской системе образования: вопросы совершенствования программ и учебных пособий».
Несмотря на «многолетние разрушительные реформы» система образования в России жива и надеется на лучшее, начал свою речь зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Действия «либерального шабаша 90-х гг.» и сегодняшние усилия «пятой колонны» не смогли привести к утрате начал в образовании, которые заложили Ломоносов, Пушкин и Толстой. КПРФ же «всегда стояли на пути у перекройки российского образования по худшим западным лекалам», подчеркнул Новиков.
Говоря в целом о системе образования в стране, он отметил, что умы школьников долгие годы засоряли «непотребщиной Солженицына и ложью Волкогонова», а произведения, например, Александра Фадеева и Бориса Полевого, напротив, хотели убрать из школьных программ. «Антисоветчики и русофобы» настойчиво продвигали свои взгляды, забывая о тесной связи патриотического и социального фактора в творчестве писателей. Партия, в свою очередь, неизменно противостоит фактам, которые, по их мнению, являются «исторической фальсификацией», благодаря чему, похвалился коммунист, из большинства новых учебников убрали «панегирики во славу предателей и коллаборационистов».
Речь, видимо, идет о тех учебниках, которые использовались до недавнего времени.
При этом новое учебное пособие по истории под авторством Мединского и Торкунова требует доработки, говорит Новиков. В частности, стоит учесть требования к «объективному освещению исторического пути России», рассказывая о причинах падений и неудач, считает Новиков. «Нас удивляет, что появление новых учебных пособий подается как финал процесса», – поделился он. Необходимо, говорит Новиков, чтобы «абсолютно выверенные оценки» звучали учебниках, чего сейчас нет. Новые исторические пособия – это только начало пути к «оздоровлению» учебного процесса, но их недостаточно: коммунисты предлагают соединить в полной мере достижения советской педагогики, возрастной психологии, методик преподавания с применением современных мультимедийных технологий.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, отметил, что в его роду общий стаж преподавания – 350 лет. Убедив партийцев в своей экспертности, Зюганов отметил, что любая учебная литература требует проверки на практике.
Профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Вардан Багдасарян предоставил коммунистам подробный разбор новых учебников. Он отметил, что в них не указана какая-либо методология, хотя президент Владимир Путин на Валдайском форуме не единожды говорил такие слова, как «цивилизационный подход» и «страна-цивилизация», напомнил Багдасарян. Среди плюсов нового пособия историк отметил, что его авторы не отнеслись толерантно «ко злу», показав конфликт с коллективным Западом, а также не так сильно, как раньше, «демонизировали советский опыт». На этом положительные стороны нового пособия закончились, Багдасарян описал 10 «фактологических ошибок», среди них, к примеру, объединение Февральской и Октябрьской революций 1917 гг. в одну, невиновность репрессированных. «Но были же и виновные!» – пояснил коллегам историк. Кроме того, он не согласен с тем, что голод 1932–1933 гг. был следствием политики большевиков.
Главный вопрос, на который надо ответить образовательной системе: «Кого мы готовим?», говорит председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). Кроме того, партия получила много писем из регионов по поводу проблем с внедрением новых учебников – например, Республике Бурятии не хватает 13,3 млн руб. на обновленные учебники для 10-х и 11-х классов, поделилась она.
Чтение учебника Мединского и Торкунова чревато тем, что школьники могут начать воспринимать историю как субъективное описание событий, а не как «науку со строгим понятийным аппаратом», считает секретарь ЦК КПРФ по агитации и пропаганде Станислав Аниховский. В то же время он посетовал на то, что авторы безоценочно рассказывают о «важнейших событиях» в истории России.
Стилистически новое пособие ему и вовсе напомнило рекламный буклет: в главе о спецоперации авторы, обращаясь к читателю, говорят школьникам о том, что уход иностранных компаний из страны дарит им много новых возможностей для ведения бизнеса и для открытия своих стартапов. Глава заканчивается словами: «Не упустите этот шанс! Сегодня Россия поистине страна возможностей», процитировал Аниховский учебник.
По новому учебнику 10- и 11-классники учатся с сентября. В аннотации к нему отмечается, что «главным результатом изучения курса должно стать формирование у учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма». В Минпросвещения видели проблему в присутствии на рынке учебников нескольких разных вариантов на выбор учителя. Мединский одной из главных задач при создании нового учебника назвал пересмотр соотношения и содержания всеобщей истории и истории России. При этом в разработке находятся учебники для 5–9-х классов. Как ожидается, они будут готовы к сентябрю 2024 г.