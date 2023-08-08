Мединский и Кравцов представили новый учебник истории для старшеклассников

По словам Мединского, одной из главных задач при создании нового учебника был пересмотр соотношения и содержания всеобщей истории и истории России. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг – одна по мировой истории и одна по российской. Кравцов заявил, что в изданиях по мировой истории будет отражено, как Россия повлияла на мировую историю. Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян отметил, что в пособиях смещен акцент с европейских государств на страны Азии, Африки и Латинской Америки. История африканских стран сейчас «занимает почти треть книги», сообщил он.