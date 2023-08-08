Мединский и Кравцов представили новый учебник истории для старшеклассников

Мединский и Кравцов представили новый учебник истории для старшеклассниковАвторы нового пособия продемонстрировали «уход от европоцентризма»
Помощник президента Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов представили новый единый учебник истории для 10-х и 11-х классов. Его авторами выступили сам Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Преподавать по нему в школах начнут уже в этом сентябре.
По словам Мединского, одной из главных задач при создании нового учебника был пересмотр соотношения и содержания всеобщей истории и истории России. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг – одна по мировой истории и одна по российской. Кравцов заявил, что в изданиях по мировой истории будет отражено, как Россия повлияла на мировую историю. Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян отметил, что в пособиях смещен акцент с европейских государств на страны Азии, Африки и Латинской Америки. История африканских стран сейчас «занимает почти треть книги», сообщил он.
Мединский, в свою очередь, отметил, что в учебнике представлен переработанный, «кардинально переписанный» раздел современной истории страны 1970-х, 1980-х, 1990-х и нулевых годов. «Добавлен раздел с 2014 г. по настоящий момент, включая спецоперацию», – заявил Мединский. Помощник президента пояснил, что в новом учебнике «значительно меньше чисел, дат, статистики и больше рассказов о людях и событиях». Мединский оценил, что такой учебник «легче читать», чем большинство ранее существовавших линеек.
Кравцов также добавил, что стоимость учебников снизилась более чем на 20%. Цена нового составляет 849 руб., а старого – 1062 руб.
В июле «Ведомости» ознакомились с главой про специальную военную операцию из нового учебника. В этой главе 17 параграфов: «Отношения с Западом в начале XXI в.», «Давление на Россию со стороны США», «Противодействие стратегии Запада в отношении России», «Фальсификация истории», «Возрождение нацизма», «Украинский неонацизм», «Переворот на Украине 2014 г.», «Возвращение Крыма», «Судьба Донбасса», «Минские соглашения. Что это было?», «Обострение ситуации», «Специальная военная операция», «Противостояние с Западом», «Новые регионы», «Украина – неонацистское государство», «СВО и российское общество» и «Россия – страна героев».
Мединский в конце презентации отдельно прокомментировал заметку «Ведомостей» о новом учебнике. «Какие-то там страницы, цитаты из учебника. Это неправильные страницы и неправильные цитаты. Там даже названия разделов и параграфов не соответствуют. В «Ведомости» попал один из черновиков из издательства, которых было штук десять. Потому читайте учебник вот этот. Скоро он появится, думаю, в продаже», – сказал Мединский.
«Ведомости» ознакомились с презентованной версией учебника и убедились, что имеющаяся в распоряжении редакции версия практически полностью совпадает с той, что представили Мединский и Кравцов. Удалось обнаружить лишь поправку: «Украина – неонацистское государство» в новой версии названа «Украина – ультранацистское государство».
В феврале 2013 г. на заседании Совета по межнациональным отношениям президент Владимир Путин заявил о необходимости создания учебника истории в рамках единой концепции. Путин предложил исключить инотолкования и двойные смыслы. «Необходимо в рамках единой логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого», – отметил президент. При этом Путин добавил, что государство не должно навязывать «точку зрения, которая сегодня власти кажется правильной».
В 2014 г. тогдашний министр образования и науки Дмитрий Ливанов сообщил о создании «единого историко-культурного стандарта, на основе которого будут разработаны учебники истории». Единый учебник для всех школ не предполагался. «Мы утвердили новый учебно-методический комплекс, и согласно ему издательства разрабатывают учебники, учителя проходят необходимую подготовку, приводятся в соответствие пособия. Учебно-методическая концепция одна», – рассказывал Ливанов в интервью «Известиям». Спустя два года пост министра образования заняла Ольга Васильева, при которой было разработано три линейки учебников истории. «Сложные вопросы российской истории вынесены как бы вне», – отметила Васильева.